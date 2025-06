Veľká pocta pre fenomenálneho Liptáka: V rodnej dedine mu pripravili unikátny festival

LittvaFest Liptovské Sliače Video Zdroj: TV Pravda

Nultý ročník LittvaFestu sa konal v amfiteátri v Liptovských Sliačoch minulý víkend. Poctu skvelému tanečníkovi a choreografovi Vojtechovi Littvovi, ktorý umrel v júni 2023, prišli vzdať do jeho rodnej obce mnohí nadšenci folklóru. V rámci galaprogramu mu vzdali hold, okrem súborov Liptov či Sliačanka, ktoré založil, tiež Partizán, Oravan a Prešporok. Všetci postupne predviedli práve jeho choreografie. Tribúna plná divákov odmeňovala účinkujúcich búrlivým potleskom. Nechýbali sprievodné podujatia ako remeselné trhy, tvorivé dielne, škola tanca či večerná zábava.

Littva sa narodil v júli 1940 vo vtedajšom Vyšnom Sliači. „Krepčiť“ začal ako deväťročný chlapček v detskom súbore obce. „Vo Východnej som aj sólovo tancoval, ešte ako dieťa, na prvom ročníku. Vtedy tam ani tribúna nebola, len pódium urobené na ihrisku,“ spomínal už ako zrelý muž na svoje začiatky.

Po skúsenostiach v SĽUK-u, kde pôsobil v rokoch 1955 až 1957, a vo Vojenskom umeleckom súbore Jánošík sa vrátil do rodiska a začal sa naplno venovať Folklórnemu súboru Liptov. „Robil som choreografie a Liptov rástol čoraz viac. Obišli sme kus sveta – Sýriu, Maroko, Sicíliu, Sardíniu, Španielsko, Turecko,“ vymenoval miesta, na ktorých ukázali krásu slovenskej kultúry.

Najkrajší dar

LittvaFest berú ako veľkú poctu aj Vojtechovi potomkovia – syn Igor a vnuk Radovan. Obidvaja pokračujú v jeho šľapajách a teší ich, že na podujatí sa zišlo veľké množstvo ľudí. „Všetkým chcem za môjho otca poďakovať,“ prihovoril sa publiku a účinkujúcim Igor Littva. „Myslím, že keby som mu chcel dať akýkoľvek krajší dar, nepodarilo by sa mi to,“ mieni. Upozornil pritom na fantastickú, prajnú a srdečnú atmosféru, ktorú tam vytvorili.

„Výnimočný bol tým, že bol folkloristom telom aj dušou. Človek, ktorý kde prišiel, vedel pekne zatancovať či zaspievať, no robil aj krásne choreografie,“ hovorí o Littvovi spoluorganizátorka festivalu Lívia Dvorská. Zopakovala, že istý čas pôsobil aj v jednom z najznámejších súborov SĽUK, no vždy ho to ťahalo späť na Liptov. „Bol známy svojou veľkou láskou k tomuto regiónu. V rámci Slovenska ho to v mladosti zavialo do rôznych kútov, veľa cestoval, no potom sa vrátil do rodnej obce, kde založil súbor Liptov,“ poznamenala.

Svoje poskytoval, v rámci spolupráce, pri realizácii festivalov vo Východnej, v Detve a Likavke. Vytvoril viac ako 150 choreografií nielen vo svojich kolektívoch, ale aj v súboroch Gymnik, Partizán, Magura, Oravan, Považan, tiež v Maďarsku a bývalej Juhoslávii.

„Spolupracoval aj pri tvorbe televíznych a rozhlasových programov, tiež hraných filmov. Výnimočné sú jeho scénické obrázky Svadba, Pastiersky sviatok, Máje, Posledný tanec ondrejovský, Pastierske vinšovanie, Vynášanie Murieny,“ vymenovala Dvorská. Zdôraznila pritom, že Littva bol nositeľom Medaily D. G. Licharda (2006) a víťazom prvého celoštátneho súťažného festivalu folklórnych súborov (1971).

Každý druhý rok

„Sotva by sa medzi folkloristami našiel niekto, najmä zo strednej a staršej generácie, ale aj medzi mladými, ktorý by meno Vojtecha Littvu nepoznal. Svojou vášňou k tancu a folklóru presahuje hranice regiónu,“ podčiarkla Dvorská s tým, že ide o osobnosť patriacu celému Slovensku.

Myšlienku na zorganizovanie festivalu podnietila túžba priblížiť tohto významného človeka starším aj skôr narodeným. O jeho živote, diele a nadšení pre ľudovú tvorbu sa návštevníci dozvedeli nielen prostredníctvom predvedenia jeho choreografií v rámci jednotlivých súborov, ale tiež z rozprávania tých, ktorí ho osobne poznali. Zároveň ho, cez videoprojekcie, mohli vidieť na záznamoch pri jeho plnom tanečnom nasadení.

Dvorská objasnila, že festival na jeho počesť pripravilo občianske združenie Za lepšie Sliače, ktoré chce pripomínať a propagovať významných ľudí, ktorí preslávili alebo niečim obohatili rodnú obec. „Medzi nimi je napríklad speváčka Anna Hulejová, vedúca detského súboru Sliačanček Bronislava Kubánková či maliar Jozef Hanula. Festival by sa mohol konať každé dva roky, ak sa podarí, a vždy ho venovať niektorej inej osobnosti,“ povedala.

Organizátori boli pred štartom LittvaFestu plní očakávania, ako to dopadne, a ľudia zvedaví. „Atmosféra bola srdečná, veselá, uvoľnená. S ohlasmi sme spokojní, podujatie v nás všetkých ešte stále doznieva,“ uzavrela.