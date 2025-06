Historický park na strednom Slovensku postupne ožíva. Zaujme umelými ruinami a starými platanmi, mesto mu postupne vracia zašlú podobu

Otvorenie Centra zdieľaných služieb Tornaľa Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Park využívame na rôzne aktivity v rámci mesta a aj ho prenajímame pre rôzne združenia. Napríklad vlani tam bolo predstavenie bábkového divadla a teraz 20. júna tam organizujeme akciu pre deti s názvom Hurá prázdniny. Koncom júla v ňom jedno občianske združenie usporiada festival,“ priblížila pre Pravdu primátorka Tornale Erika Győrfiová.

Zoltánka je obľúbená aj u obyvateľov mesta. „Veľmi veľa ľudí tam chodí na prechádzky, lebo je to naozaj pekné miesto. Musíme však s tým ešte niečo robiť, potrebujeme tam osadiť lavičky, vybudovať toalety a šatne. Všetko to máme v pláne, ale treba na to financie. Postupujeme tak, ako nám to dovolia,“ konštatovala primátorka.

Foto: Branislav Caban Umele zrucaniny na brale v parku Zoltanka v Tornali Umelé zrúcaniny na brale v parku Zoltánka v Tornali

Park bol spolu s priľahlou kúriou nedávno vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Mesto preto všetky úpravy musí konzultovať s pamiatkovým úradom. „Nebola to aktivita mesta, my sme o tom pôvodne ani nevedeli, len nás prizvali ku konaniu,“ vysvetlila Győrfiová.

Kedysi anglický park

Mestský park Zoltánka sa nachádza neďaleko centra mesta pri Šafárikovej ulici. Ide vlastne o pozostatok bývalého anglického parku pri spomínanej kúrii Tornallyayovcov, ktorá dodnes existuje a slúži ako detský domov. Súčasný názov parku je odvodený od jej posledného šľahtického majiteľa, Zoltána Tornallyaya.

V minulosti bol park trochu zanedbaný, keďže po primátorovaní Ladislava Dubovského, s ktorým sa spájali viaceré kauzy a napokon sa v roku 2011 vo vyšetrovacej väzbe obesil, sa mesto dostalo do finančných problémov. V tom čase mu hrozila nútená správa a samospráva musela riešiť iné prioritné veci. Park tak zostal trochu mimo hlavného záujmu, hoci základná starostlivosť mu nechýbala.

Foto: Branislav Caban Stare platany v parku Zoltanka v Tornali Staré platany v parku Zoltánka v Tornali

Zmenilo sa to po nástupe súčasnej primátorky. Vďaka úspešnému projektu mesto v roku 2023 park čiastočne revitalizovalo. Pribudli nové náučné chodníky, pergola a nový mobiliár. Samospráva nedávno podala ďalšiu žiadosť do výzvy pre najmenej rozvinuté okresy, v ktorej žiada dotáciu 80 000 eur na obnovu amfiteátra, ktorý sa v parku nachádza. „Chceli by sme ho vyčistiť a opraviť javisko, ktoré je v dosť zlom stave. Chceme tiež postaviť nový altánok,“ avizovala Győrfiová.

Viacero zaujímavostí

V parku sa nachádza viacero zaujímavých drevín, ktorým dominujú dva mohutné platany. Ich vek je odhadovaný na 300 až 350 rokov. Neprehliadnuteľným je 11-metrové bralo, na ktorom sa kedysi vraj nachádzala strážna veža a možno aj menší hrádok.

Na brale je možné i dnes vidieť zrúcaniny, nejde však o zvyšky stredovekých budov, ale umelo vybudované ruiny, pochádzajúce zrejme z 19. storočia. V duchu vtedajšieho romantizmu sa podobné zrúcaniny bežne stavali v šľachtických parkoch a záhradách ako dekorácie.

V parku bolo v minulosti tiež žriedlo minerálnej vody – šťavice, ktorú si ľudia mohli voľne načerpať. Keďže sa však prederavilo potrubie, ktorým do parku voda pritekala, v súčasnosti je táto šťavica záujemcom k dispozícii o niekoľko sto metrov ďalej.