Petržalka vydala kolaudačné rozhodnutie pre niektoré objekty električkovej trate

„Ide o kolaudačné rozhodnutie, ktoré vydal petržalský stavebný úrad pre povolenie časti objektov potrebných pre kolaudácie ďalších častí električky,“ skonštatovala Halašková.

Rozhodnutie sa týka napríklad časti verejného osvetlenia, niektorých preložiek či prípojok, prípravy územia v zmysle odstránenia stavieb a úpravy terénu či presunu protitankovej steny. Predmetom kolaudácie však nie sú všetky stavebné objekty, ktoré boli aj predmetnom stavebného povolenia. Dôvodom je ich nedokončenie. Avšak podľa úradu nemajú vplyv na užívanie prevádzkových súborov ani stavebných objektov hlavnej stavby, teda samotnej trate. Týka sa to napríklad verejného osvetlenia vrátane autobusových zastávok, niektorých prípojok a preložiek či náhradnej výsadby a vegetačných úprav.

„Z hľadiska užívateľnosti stavby bolo v konaní a na podklade dokladov predložených stavebníkom preukázané, že stavba je spôsobilá na riadne a bezpečné užívanie,“ konštatuje stavebný úrad.

Rozhodnutie úradu, ktoré bolo vydané 12. júna, právoplatné ešte nie je. Právoplatnosť nadobudne po 15 kalendárnych dňoch od jeho uverejnenia. Dovtedy je možné sa voči nemu odvolať.

„Platí, že mestská časť nikdy nebrzdila povoľovací proces tejto stavby a rovnako tak nebrzdí iné projekty, pokiaľ sú dodržané všetky zákonné podmienky,“ podotkla Halašková.

Na novej električkovej trati prebiehali začiatkom minulého týždňa zisťovacie konania stavebných úradov. Posledné z nich bolo 11. júna. Stavebné úrady by mali následne vydať rozhodnutia potrebné na prevádzku električky. Spustiť električku do plnej prevádzky bude možné až po nadobudnutí ich právoplatnosti. Magistrát viackrát ubezpečil, že kým bude električka spustená do prevádzky, bude trať kompletne stavebne aj organizačne pripravená.

Na niektorých objektoch budú práce pokračovať aj po termíne spustenia električky, nebudú však priamo súvisieť s jej prevádzkou.

Výstavbu trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna. Aktuálne o presnom termíne nehovorí.