Leto ako z minulého storočia: bez práčky a lavór namiesto sprchy. Takmer celá dedina na strednom Slovensku žije už niekoľko týždňov bez vody

Sprcha či pustenie práčky boli pre nich celé týždne nedosiahnuteľným snom. Bez tečúcej pitnej vody zostalo nedávno až 90 percent obce. Teraz je situácia o niečo lepšia, no poruchu vodári stále nelokalizovali. Obyvateľom Tekovskej Breznice vozia životodarnú tekutinu cisterny. Väčšine už vodovod aktuálne funguje, no štvrtina si bez neho musí poradiť aj naďalej.

Tekovská Breznica zostala bez vody Video Zdroj: TV Pravda

Musia mať silné nervy a najmä trpezlivosť. Patálie s obecným vodovodom odštartovali v Tekovskej Breznici (1 200 obyvateľov), pri Novej Bani, v posledný májový deň. Vedenie obce vtedy zistilo, že signalizačné zariadenie vo vodojeme zaznamenalo pokles hladiny vody. Poruchu okamžite nahlásili vodárom, no napriek intenzívnemu odvzdušňovaniu potrubia vo viacerých častiach naďalej nič netieklo. Postupne takto zostalo „odrezaných“ až 90 percent dediny.

Vodári urobili v utorok (17. 6.) dva výkopy a zároveň vsádzali do jednotlivých trás vodovodnej siete nové ventily. Snažili sa tak o lepšiu reguláciu prietoku v najpostihnutejších častiach obce. V hľadaní poruchy pokračovali aj vo štvrtok (19. 6.), kedy sme sa priamo do Tekovskej Breznice išli pozrieť aj my. Viacerí nám už ale s úsmevom oznamovali, že voda im tečie.

„Síce len cícerkom, ale už ide,“ podotkla pani v tamojšej časti Hrb, ktorá chcela zostať v anonymite. „Teraz to už bol prakticky štvrtý týždeň, čo sme si museli poradiť bez vody,“ pokračovala. „Naberať sme si ju chodili z cisterien, ktoré rozmiestnili v troch lokalitách. Bolo to naozaj ťažké,“ konštatovala.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Ján Šály, Tekovská Breznica Ján Šály nám predviedol, že jemu už voda tečie. Predtým však z potrubia na jeho pozemku nevyšla ani kvapka.

Nikdy predtým vraj podobnú situáciu nezažila. „Umývali sme sa tak, ako voľakedy – nanosiť, zohriať nachytanú vodu, dať si ju do väčšieho lavóra a liať na seba,“ priblížila. Nemohla používať ani práčku. „V rukách som si preprala len to najnutnejšie, no a s ostatným čakám, kedy konečne budem môcť zapnúť mašinu,“ uzavrela.

Previerka spolupatričnosti

Chalupár z Nitry, ktorý s ňou susedí, je na tom rovnako. Aj keď to stále po otočení kohútika ide ako „v lete na saniach“, je to podľa neho lepšie ako nič. „Aspoň ruky a tvár si môžeme umyť. Na sprchovanie to však stále nestačí,“ ozrejmil.

Zhovorčivý bol aj ďalší miestny. „Mne už tiež voda ide, no nie všetci ju majú. V časti Hôrka sú bez nej doteraz. Situácia je zlá, ale som presvedčený, že kompetentní robia, čo môžu. Osobne som si zisťoval, že robia maximum. Tá porucha je ale trošku komplikovanejšia,“ povedal nám Ján Šály, ktorý predtým pôsobil šestnásť rokov aj ako obecný poslanec.

„Nie je to len o pretrhnutom potrubí, ako sú ľudia väčšinou zvyknutí, keď ide o jednodňovú výluku. Vody vyzerá byť dosť – naše rezervoáre a studne sú dostatočne výdatné, takže problém je inde,“ zdôraznil. On sám má studňu, takže keď niekto potreboval vodu napríklad na splachovanie či polievanie záhrad, rád ju poskytol.

„Myslím, že to trošku preverí aj spolupatričnosť ľudí, čo je fajn. Je ťažká doba, mali by sme si pomáhať. Viem, že mnohí šomrú, nadávajú, ale nemali by sme zbytočne vytvárať ešte väčšie napätie. Celospoločensky ho tu už máme dosť,“ mieni.

„Samozrejme, aktuálna situácia je pre ľudí veľkou nepríjemnosťou. Starosta robí, čo je v jeho silách – postaral sa o pravidelné rozmiestnenie cisterien a denne o všetkých krokoch informuje cez sociálne siete či stránku obce,“ hovorí Šály. „Vyzerá to tak, že tá porucha ešte do konca týždňa opravená nebude. No a potom ešte nejaký deň-dva potrvá, kým sa prázdne potrubia naplnia,“ dodal.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Tekovská Breznica Tekovská Breznica má už celé týždne trvajúcu poruchu na obecnom vodovode, zatiaľ ju nelokalizovali.

Na všetko sa dá zvyknúť

Ako sa dá fungovať bez tečúcej pitnej vody v 21. storočí, sme sa pýtali aj ďalšieho miestneho. „Nosili sme si ju v rôznych bandaskách zo studní susedov, alebo nám ju, na pitie či umývanie riadu, dovážali v cisternách. Na splachovanie sme si ju ťahali napríklad aj z potoka,“ reagoval Miroslav Gužík. „Viac ako tri týždne nám netiekla ani kvapka, ale teraz už ide. V časti Hôrka však určite stále nemajú žiadny tlak,“ ukázal na domy kúsok od neho.

Vybrali sme sa teda aj na horný koniec dediny, no ľudia tam s nami veľmi hovoriť nechceli. „Už sme z toho všetci unavení,“ stručne reagoval starší pán. „Poviem len toľko – na všetko sa dá zvyknúť,“ mávol rukou a zavrel sa v dome.

O vyjadrenie, kedy by problém v Tekovskej Breznici mohol byť definitívne vyriešený, sme žiadali aj Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť. Do našej uzávierky však neodpovedala. Isté ale je, že vodári na odstránení vzniknutej situácie v obci intenzívne pracujú. V dedine sme na nich natrafili aj my.

To, že v teréne sú denne, nám potvrdil tiež starosta obce Vladimír Zaťko, ktorý ich neraz osobne sprevádza. „Aktuálne je 75 percent obce vodou pokrytých a zabezpečených. Zhruba štvrtina domácností je zatiaľ bez nej,“ povedal Pravde vo štvrtok poobede. „Porucha sa zatiaľ nelokalizovala. Vodári majú nejaké hypotézy, postupne sa na to ide vylučovacou metódou,“ zhodnotil starosta.