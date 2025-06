VIDEO: Streľba na bociana šokovala Oravu. Mláďatá zachraňujú ochranári aj obyvatelia dediny

Zraneného bociana našli pod hniezdom v zúboženom stave. Spočiatku sa predpokladalo, že narazil do káblového vedenia. „Našli sme ho v kanáli učupeného, mal celú stranu zakrvavenú. Krídlo mal popadnuté k zemi, kvázi až úplne spadnuté,“ opísala pre ta3 nálezkyňa Tatiana Valková.

V oravskej Párnici zastrelili bociana Video

Až röntgen odhalil, čo sa v skutočnosti stalo. Veterinári v krídle bociana našli brok. Pomoc však prišla neskoro.

„Toto by ma nenapadlo už teraz v tomto období, že v roku 2025 niekto zoberie vzduchovku a strelí do bociana. To je také, akože fakt, že odporné,“ skonštatoval správca Záchrannej stanice v Zázrivej Metod Macek.

Z incidentu je šokovaný aj starosta Párnice Ján Hančiak. „Je to smutné. Ja myslím, že ten, kto v rukách drží tú pušku, tak by mal rozoznať bociana od nejakého iného škodcu na rybách, ak to bolo, lebo to bolo v blízkosti rybníkov,“ vyhlásil. Po smrti jedného z rodičov ochranári dve mláďatá previezli do Záchrannej stanice v Zázrivej. Ich apetít je obrovský – za jedno kŕmenie zjedia až 456 gramov potravy za 10 sekúnd.

„My sme netušili, ako bude reagovať ten vdovec alebo vdova – ten druhý partner. Či sa bude starať o mláďatá alebo ich pod tlakom môže opustiť,“ vysvetlil správca stanice Metod Macek.

Do pomoci sa zapojili aj miestni obyvatelia. „Každé ráno im varím kuracie mäsko rôzneho druhu. To im vyhodím a večer zasa opätovne, okolo siedmej – pol ôsmej, majú druhé kŕmenie,“ povedala Tatiana Valková.

Záchranári veria, že sa mláďatá podarí vrátiť do prírody. „Dáme ich obe naraz, keď sa bude krúžkovať ešte aj to jedno, a naozaj sa tam bude valiť hodne potravy, aby ten rodič nemal starosť o potravu,“ dodal Macek.

Hniezdo teraz strážia ochranári aj obyvatelia, aby zabránili tomu, že sa útok zopakuje.