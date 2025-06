Pod Kráľovou hoľou vyrástla atrakcia, akú široko-ďaleko nemajú. Je jediná v strednej a východnej Európe

Výstavbu prvej etapy, ktorá stála viac ako milión eur, odštartovali vlani v novembri a teraz je už k dispozícii všetkým nadšencom turistiky. Dokončený úsek s dĺžkou viac ako 6,3 kilometra, ktorý vedie od obce Šumiac po Predné sedlo, oficiálne otvorili župan Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) a ďalší partneri v rámci tohto projektu.

Peniaze na prvú polovicu trasy sa podarilo získať z Pôdohospodárskej platobnej agentúry obci Šumiac a Lesom SR, ktorým úseky cesty patria. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Viakorp.

V lone panenskej prírody

Lunter pripomenul, že vo finále bude výstavba tejto cesty znamenať 12-kilometrový úsek, ktorý bude najvyššie položenou trasou. Takýto unikát má v rámci strednej a východnej Európy jedine Slovensko.

Už predtým tam existovala pôvodná štrková cesta, ktorá zostala, postupom času, úplne rozbitá. Hrozili tam úrazy a nehody. Bezpečnosť turistov sa teraz podstatne zlepšila – rekonštrukciou spevnili pôvodné podložia na vyššiu záťaž a pribudol nový asfaltový koberec. Samotná cesta aj okolité plochy boli odvodnené, došlo k prečisteniu žľabov a vybudovaniu nových priepustov.

Foto: Eva Štenclová, Pravda cyklista, Šumiac, Kráľova hoľa Cyklisti si už naplno užívajú novovybudovanú asfaltku od obce Šumiac po Predné sedlo.

„Teší ma, že po mesiacoch prác môžeme predstaviť projekt, ktorý je výsledkom širokej spolupráce. Je to pre mňa aj trochu osobné, lebo na Horehroní mám korene a viem, čo to pre tento región znamená,“ povedal Lunter. „Verím, že to prinesie novú energiu do turizmu a podporí miestne komunity,“ poznamenal.

„Táto cesta nie je len investíciou do infraštruktúry, ale dôkazom toho, že rozvoj vidieka má konkrétnu podobu – lepšie podmienky pre hospodárenie v lese, vyššiu bezpečnosť a zároveň nové možnosti pre turistiku,“ zdôraznil aj Takáč.

„Kráľova hoľa je veľmi navštevované miesto a táto asfaltka bude slúžiť nielen cyklistom, ale v zime tiež bežkárom či skialpinistom,“ spresnil. Dodal, že na to nadväzuje aj ďalšia činnosť z pohľadu cestovného ruchu – napríklad reštauračné či ubytovacie služby.

Generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Menyhart podčiarkol, že v tomto roku už zrekonštruovali dokopy sto kilometrov lesných ciest. „Primárne slúžia na hospodárenie v lese, ktoré je základom pre zachovanie dobrého zdravotného stavu a udržateľnosti porastov. Uvedomujeme si však rastúci záujem verejnosti o rekreačné využívanie lesov, preto mnohé úseky sprístupňujeme aj pre peších a cyklistov,“ uviedol. Upozornil pritom, že dôležité je, aby návštevníci dodržiavali pravidlá cestnej premávky a zásady správania sa v lese.

Starostka Šumiaca Jarmila Gordanová zdôraznila, že táto výnimočná lesná cyklocesta sa nachádza v lone panenskej prírody. „Kráľova hoľa patrí medzi päť vrchov sveta, z ktorých vidno do šiestich krajín (okrem Slovenska sú to Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, pozn. red.). Je z nej priamy výhľad na vysielač Kamzík v Bratislave. Za jasnej noci dovidieť až do Budapešti,“ spomenula zaujímavosti spojené s povestným vrchom. Je presvedčená, že aj tieto fakty lákajú ľudí na toto miesto.

„Konečne aj na Šumiaci sa začína rozvíjať cestovný ruch, čo pomôže našim podnikateľom a aj napriek ťažkým peripetiám sa dokážeme posúvať stále dopredu,“ uzavrela Gordanová.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Kráľova hoľa Kráľova hoľa patrí k najikonickejším vrchom Slovenska.

Na kolesách až po vrchol

Medzi prvými si novú cyklocestu vyskúšali Lunter s Takáčom, no aj mnohí ďalší. Priamo na nej sme natrafili na pár cyklistov, ktorí si tento unikát užívali plnými dúškami. „Trasa je naozaj pekná a zaujímavá. To okolie stojí za pozornosť, výhľady sú nádherné. Vidieť celé Horehronie – najmä Telgárt, Šumiac a okolité kopce,“ zhodnotil Banskobystričan Martin.

„Cesta tu chýbala, bolo to len štrkové. Inde by to urobili už dávno, ale je dobre, že sa to konečne podarilo,“ pokračoval. Cesta tadiaľ na samotný vrchol dá podľa neho poriadne zabrať. „Človek sa na to musí pripraviť a potom je už len na ňom, či pôjde na normálnom, alebo elektrobicykli,“ doplnil.

Emma, tiež z Banskej Bystrice, si túto trasu vyskúšala prvýkrát. „Porovnať to s predchádzajúcim stavom teda neviem,“ usmiala sa. „Nová asfaltka je naozaj dobrá, nečakala som, že to bude až také rozsiahle. No a prostredie je nádherné,“ podotkla.

Stretli sme aj viacerých peších turistov, ktorí svoju trasu kombinovali kráčaním po novučičkej asfaltke s rôznymi „zarastenými“ skratkami. „Je to namáhavé, ale tie výhľady stoja za to,“ komentovala skupinka okoloidúcich chlapov. „No a táto cesta, to je naozaj niečo. Nabudúce si to možno vyskúšame aj na kolesách. Ale až vtedy, keď to bude kompletne dokončené,“ zasmiali sa.

Župa potvrdila, že druhú etapu – z Predného sedla až po samotný vrchol Kráľovej hole, už intenzívne pripravuje. Jej cieľom je financovať to z Programu Slovensko. Cestné teleso je pripravené a kraj v súčasnosti pracuje na majetkovoprávnom vysporiadaní so spoločnosťou, ktorá mu má odpredať vrchnú časť cesty. „Čaká nás ďalších šesť kilometrov, aby sme dosiahli celkových dvanásť. Predpokladáme, že s výstavbou začneme budúci jún,“ vysvetlil Lunter. Odhaduje, že kompletne hotové by to malo byť do konca roka 2026.