Morské oko v Tornali sa opäť otvára návštevníkom. Čo prináša nová sezóna po úspešnom vlaňajšom reštarte?

Poslednú júnovú sobotu sa pre verejnosť otvoria brány plážového kúpaliska Morské oko v Tornali (okres Revúca). Kedysi to bolo veľmi obľúbené miesto oddychu a dovoleniek nielen domácich, ale aj návštevníkov zo širokého okolia. Po šiestich rokoch mimo prevádzky ho samospráva vlani opäť otvoril. Tento rok chce nadviazať na úspešnú minuloročnú sezónu, keď kúpalisko navštívilo viac ako 34 000 návštevníkov.

Otvorenie centra zdieľaných služieb Tornaľa Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Prvú etapu obnovy kúpaliska za niekoľko stotisíc eur mesto financovalo z vlastného rozpočtu a príspevku pre najmenej rozvinuté okresy. Keďže šlo o vysokú investíciu, tohto roku sa samospráva podľa primátorky Eriky Győrfiovej sústredila na menšie novinky.

„Ľudia si napríklad vždy žiadali nejakú úschovňu na cennosti, ktorá však na kúpalisku nikdy nebola. Pred touto sezónou sme preto osadili nové uzamykateľné skrinky. Bude to bezplatná služba, iba so zálohou, ktorú návštevníkov vždy vrátime,“ zdôraznila Győrfiová.

Druhou novinkou je ihrisko na plážový volejbal a futbal, ako aj zaoblený teqballový stôl. Ide o šport, ktorý kombinuje prvky stolného tenisu a nohejbalu. Samospráva pri vstupoch do bazéna, kde býval klzký povrch, osadila špeciálne koberce, umožňujúce bezpečný vstup do vody. Novinkou sú tiež niektoré chodníky či stánky s občerstvením, pre najmenších pribudla na kraji bazéna šmýkačka.

Foto: Facebook.com/Mesto Tornaľa - Tornalja Város Molo a nafukovacia atrakcia na kupalisku v Tornali Mólo a nafukovacia atrakcia na kúpalisku v Tornali

Dodávateľ prác zároveň na kúpalisku realizoval niektoré menšie opravy, ktoré si samospráva uplatnila v rámci reklamácie. Šlo hlavne o opravu uvoľnených kameňov na obložení bazéna.

V pláne je bazén i kemping

V rámci vlaňajšej obnovy bol zrekonštruovaný veľký prírodný bazén s plochou asi 15 000 metrov štvorcových a hĺbkou vody od 1,2 do 2,2 metra. Napĺňaný je vodou z Morského oka, prírodnej zaujímavosti priamo v areáli kúpaliska. Je to vlastne jazierko s priemerom asi 60 metrov, ktoré vzniklo zatopením zhruba 38 metrov hlbokej priepasti. Voda do nej priteká podzemnými prameňmi.

V areáli kúpaliska sa nachádza ešte aj klasický 50-metrový plavecký bazén. Na jeho obnovu v rámci prvej etapy nemalo mesto peniaze, ale v budúcnosti ho chce tiež zrekonštruovať. „Práve teraz nám naň robia projektovú dokumentáciu. V rámci obnovy ho chceme rozdeliť tak, že 25 metrov by bolo pre plavcov a druhá časť bazéna by bola relaxačná s teplejšou vodou,“ vysvetlila primátorka.

Foto: Branislav Caban Jazierko Morske oko na kupalisku v Tornali Jazierko Morské oko na kúpalisku v Tornali

Samospráva si v spolupráci so Slovenskou asociáciou campingu a caravaningu dala vypracovať štúdiu na znovuvybudovanie kempingu. „Radi by sme ho v budúcnosti oživili. Snažíme sa postupne napredovať, ako nám umožňujú financie,“ poznamenala Győrfiová.

Obnovenie prevádzky kúpaliska považuje za správny krok, zdôraznila však, že sa musia sústrediť aj na iné veci. „Asfaltujeme, riešime škôlku, podali sme projekt na obnovu mestského úradu. Dnes je všetko drahé, 40 000 až 50 000 eur napríklad treba na projektovú dokumentáciu bazéna,“ podotkla primátorka.

Obľúbené aj v minulosti

Tornaľské plážové kúpalisko bolo postavené v roku 1969 v mestskej časti Králik. Jeho celková rozloha bola okolo 8,5 hektára a rýchlo sa stalo obľúbeným miestom oddychu nielen pre domácich a obyvateľov regiónu, ale i turistov zo zahraničia. Svoju popularitu si zachovalo aj po Nežnej revolúcii, keď sa možnosti dovolenkovania rozšírili o mnohé destinácie v zahraničí.

Kúpalisku však postupne rástla konkurencia aj doma, napríklad v podobe rekreačnej oblasti Kurinec pri neďalekej Rimavskej Sobote, kde samospráva postupne vybudovala prakticky úplne nové termálne kúpalisko. V tomto roku v ňom pribudol bazén s vlnobitím.

Tornaľské kúpalisko tak postupne začalo zaostávať a pre zlý technický stav bolo napokon od roku 2019 mimo prevádzky. Rok predtým však jeho návštevnosť už nedosiahla ani 7000 ľudí za sezónu. Pre porovnanie, v rokoch 2012 a 2013 to bolo okolo 30 000 až 40 000 návštevníkov.

Všetko sa to zmenilo až v roku 2023, keď samospráva začala s rekonštrukciou, ktorá trvala do jari 2024. Jej celkové náklady presiahli pol milióna eur, pričom vykryté boli z rozpočtu mesta a regionálneho príspevku pre najmenej rozvinuté okresy.

Tohtoročnú sezónu na kúpalisku samospráva otvorí v sobotu 28. júna 2025 o 9:00. Na rozdiel od vlaňajška, keď šlo o slávnostné sprevádzkovanie po šiestich rokoch odstávky, pôjde teraz len o bežné otvorenie. Vstupné samospráva zvýšila z piatich na šesť eur v rámci celodenného vstupu, ponúka však zľavy študentom, dôchodcom aj zdravotne postihnutým.