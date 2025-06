Vodič nebezpečne zostal stáť na priecestí. Ak vám nie je jasné, čo sa stalo, pozrite sa znova Video

Dopravu prerušili dnes krátko po 8:30 hod pre strhnuté trakčné vedenie.

Rýchly medzi Prahou a Bratislavou jazdia, ale so zachádzkou do Trnavy. Všetky osobné vlaky z Kútov a Malaciek do Bratislavy a v opačnom smere stoja.

Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko porucha nastala medzi Devínskou Novou Vsou a Zohorom, kde vlak číslo Nex 44783 strhol vedenie.