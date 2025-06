Tragédia na cyklotrase: 47-ročný muž zavadil o zábranu, napriek snahe lekárov zomrel. Jazdil bez prilby

Na cyklotrase vedúcej z mesta Poltár do Rimavskej Soboty prišiel v nedeľu 22. júna 2025 o život 47-ročný muž. Cyklista pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Na miesto vyslali dopravných policajtov. „Podľa doposiaľ zistených informácií, k nehode došlo pravdepodobne v dôsledku nedodržania osobitných ustanovení o cyklistoch," uviedla polícia.

Cyklista z doposiaľ presne nezistených príčin narazil pravou časťou riadidla do zábrany umiestnenej a zasahujúcej do cyklotrasy, následkom čoho spadol. Bicykel po náraze odhodilo do priekopy a vážne zranený cyklista zostal ležať na ceste. Muž utrpel zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste podľahol. V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

Do vyšetrovania pribrali znalcov z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva. V prípade bola nariadená súdna pitva, pri ktorej bude tiež zisťované či nebol v čase dopravnej nehody v organizme cyklistu prítomný alkohol. „Nebohý cyklista mal podľa doterajších zistení jazdiť bez ochrannej prilby, ktorá v tomto prípade nie je povinná, určite však odporúčame prilbu používať za každých okolností," upozorňuje polícia.