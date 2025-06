Úľava pre Bratislavu. Tranzitujúce kamióny úplne odklonili z Prístavného mosta

Bratislava - prístavný most

Bratislava - prístavný most

Prechádzajúce kamióny tak musia obchádzať Prístavný most už aj v smere na Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko. V smere na Žilinu bola tranzitná nákladná doprava z Prístavného mosta odklonená ešte v marci tohto roka. V utorok o tom informovalo Ministerstvo dopravy.

„Nové dopravné značenie v smere z Trnavy na Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko sme osadili v rámci prác na otvorení novej križovatkovej vetvy. Osadilo sa viacero dopravných značiek potrebných k prevádzke novootvorenej vetvy a k odklonu tranzitu. Odklon tranzitu z Prístavného mosta tak už v oboch smeroch zostáva trvalým riešením. Je to vyčísliteľný dôkaz toho, že investície do mestských obchvatov majú obrovský zmysel,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru). Podľa nových pravidiel môžu cez bratislavský Prístavný most prechádzať len vozidlá nad 7,5 tony, ktoré slúžia na zásobovanie.

Podľa Ráža investície do rozšírenia D1 a prepojenia D1/D4 pomáhajú nielen dopravcom a motoristom, ale zohrávajú dôležitú úlohu aj pre obyvateľov Bratislavy. Odklonenie tranzitu z Prístavného mosta podľa ministra znamená vyšší komfort pre obyvateľov, nižší hluk a menej emisií z dopravy.

Presmerovaním tranzitnej nákladnej dopravy z Prístavného mosta smerom na Žilinu od marca tohto roka ubudlo z mosta podľa rezortu dopravy v priemere 650 nákladných áut denne. Celkovo za tri mesiace prešlo Prístavným mostom o 60 000 nákladných áut menej v porovnaní s obdobím pred zákazom tranzitu. Podobný výsledok podľa rezortu dopravy očakávajú aj pri odklone tranzitnej nákladnej dopravy smerom na Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko.