Skvelý nápad v Brezne ohuruje: Mesto má svoju farmu so stovkami sliepok, pribudnú aj desiatky kusov dobytka

Metropola Horehronia má vlastnú farmu Video Zdroj: TV Pravda

V areáli bývalého družstva, ktoré Brezno odkúpilo už pred rokmi, založilo mesto obchodnú spoločnosť – Farmu Brezinky. V týchto dňoch už prináša „ovocie“ a produkuje vlastné vajíčka z domáceho chovu. Aktuálne tam majú dvesto mladých nosníc, pričom ich priemerná denná produkcia je 150 kusov vajíčok. Ešte tento rok chcú chov rozšíriť až na päťsto sliepok.

Tento hospodársky dvor má prinášať nielen ekonomické, ale aj ekologické a sociálne výhody pre obyvateľov mesta či širokú verejnosť. Farma sa zaoberá aj výrobou krmovín, pestovaním zemiakov, technických drevín, ktoré sa používajú na umelú obnovu lesov, tiež správou a údržbou trvalých trávnatých porastov vo vlastníctve samosprávy a mestských lesov.

Foto: mesto Brezno farma, Brezno, primátor, Tomáš Abel Primátora Brezna Tomáša Abela (vpravo) teší, že denne ich sliepky znesú 150 vajíčok.

Zdravé potraviny

„Samozrejme, toto všetko robíme v prvom rade pre breznianske deti v materských či základných školách, tiež pre seniorov v našich zariadeniach. Naším cieľom je, aby dostávali zdravé potraviny, ktoré vieme, ako vyrábame,“ povedal primátor Brezna Tomáš Abel. Zdôraznil, že všetko sa to robí pod dozorom odborníkov, ktorí ich výrobu kontrolujú. „Tešíme sa a veríme, že cieľ produkovať zdravé potraviny bude naplnený,“ doplnil.

Hovorca mesta Andrej Barančok objasnil, že farma sa nachádza v mestskej časti Brezinky a svoju činnosť odštartovala vlani v decembri – rovno na Mikuláša. V súčasnosti má šesť zamestnancov, no nevylučujú, že postupne ešte nejakých prijmú. Hospodársky dvor chcú totiž rozšíriť o chov dobytka.

„Teraz kupujeme osem kusov plemena Škótsky náhorný Highland a na jeseň plánujeme zaobstarať ďalší dobytok mäsového typu,“ vysvetlil Barančok. Tieto zvieratá sú charakteristické dlhou a hustou srsťou hnedočervenej farby, tiež dlhými rohami. Sú odolné a nenáročné, ich chov je vhodný na mäso aj mlieko. Na breznianskej farme by ich po letných mesiacoch malo pribudnúť v desiatkach – stádo by odhadom malo tvoriť zhruba šesťdesiat kusov. Celkovo by ich, postupne, chceli mať až sto.

Čítajte aj Pod Kráľovou hoľou vyrástla atrakcia, akú široko-ďaleko nemajú. Je jediná v strednej a východnej Európe

Produkty z Brezinky neputujú len do školských jedální či domovov sociálnych služieb. „Zásobujeme tiež mestský hotel Ďumbier a Salaš Zbojská. V prípade väčších prebytkov sa, samozrejme, počíta aj s predajom pre obyvateľov,“ uzavrel hovorca.

Uznanie miestnych

Mesto sa činnosťou svojej farmy snaží o skracovanie dodávateľského reťazca, takže k spotrebiteľom sa jej produkty dostanú podstatne skôr. O to sú čerstvejšie a kvalitnejšie. Ceny má rovnaké alebo nižšie.

Ako už naznačil primátor, sliepky sú veterinárne sledované a vajíčka pravidelne dávané na rozbory. Okrem dobytka by časom mohla pribudnúť aj ďalšia novinka – radnica zvažuje tiež možnosť rybného hospodárstva, no je to vraj trochu zložitejšie. Čas ukáže, či sa to podarí.

Foto: mesto Brezno nosnice, farma, Brezno Breznianska farma Brezinka má v súčasnosti dvesto nosníc, ich počet chcú zvýšiť na päťsto.

Medzi domácimi vyvoláva tento krok samosprávy nadšenie. „Úžasný projekt, nestačím sa čudovať, čo všetko dokážete vykúzliť. Klobúk dole,“ netají obdiv pani Ľubomíra. Súhlasí s ňou aj Zuzana. „Ste ľudia, ktorí nerobia iba to, čo nutne musia. Vidieť, že snáď denne zaspávate s myšlienkami, čo ešte vyhútať. Kypíte kreativitou a cítiť to na vašich dotiahnutých, ale aj začatých projektoch,“ zhodnotila.

„Krásna ukážka, ako pomerne malé mesto takto dokáže zlepšovať situáciu svojich občanov – od detí po seniorov,“ pridal sa Pavol. Do obchodov sa podľa neho dovážajú vajíčka, ktoré sa nedajú porovnať s domácimi, o to viac si cení aktivitu radnice. Zdôraznil, že lokálne produkty sú čerstvé a chuťovo výborné. „Vedenie mesta dokazuje, ako by mali konať vlády, ministerstvá. Jednoducho uprednostňovať domáce potraviny a zabezpečiť sebestačnosť v tejto oblasti,“ mieni Brezňan.