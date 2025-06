Prípad dievčatka otriasol Slovenskom: Muž ju na plavárni omámil čokoládou s drogami. Ako sú deti počas výcvikov chránené?

Šokujúci incident, keď mal 36-ročný muž zatiahnuť sedemročné dievčatko do kabínky v šatni, sa odohral koncom minulého týždňa v banskobystrickej mestskej plavárni. Školáčka tam s druhákmi práve absolvovala plavecký výcvik. Cudzí chlap jej mal ponúknuť čokoládu, ktorá obsahovala drogy, a pokúšal sa ju obťažovať. Našťastie sa jej podarilo utiecť, no neskôr sa u nej prejavili príznaky intoxikácie a skončila na urgente v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Po ošetrení ju prepustili do domácej liečby.

Vďaka kamerovým záznamom plavárne sa podozrivého podarilo v krátkom čase vypátrať a zadržať. Dieťa bolo podľa polície intoxikované metamfetamínom, amfetamínom a extázou. Muža obvinili zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu šírenia toxikománie.

„Zo strany vyšetrovateľa bol podaný podnet na väzobné stíhanie obvineného. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a citlivý charakter prípadu nie je možné poskytovať k nemu ďalšie podrobnosti,“ uviedla polícia.

Foto: Polícia SR podozrivý, plaváreň, Banská Bystrica Podozrivého páchateľa priviedli policajti, s rukami v putách, na okresný súd. Ten rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.

36-ročného Martina z obce Poniky priviedli policajti, s rukami v putách, na Okresný súd v Banskej Bystrici v utorok (24. 6.) poobede. Vypovedať však odmietol s tým, že si nič nepamätá. Kvôli obave z pokračovania v trestnej činnosti sudca návrhu prokurátora vyhovel, takže stíhaný bude vo väzbe.

Škola aj mesto mlčia

Polícia na rodičov apeluje, aby neustále svoje deti upozorňovali na riziko akýchkoľvek „darčekov“ od cudzích ľudí. „Citlivým spôsobom im treba povedať, že cudzí ľudia môžu byť aj nebezpeční. Niektoré deti sú až priveľmi dôverčivé a zhovorčivé, často o sebe prezradia takmer všetko oveľa skôr, než si to stihnú uvedomiť. Aj túto vec by sme im ako rodičia mali vysvetliť,“ zdôrazňujú policajti.

Keďže obeťou sa stala žiačka jednej z banskobystrických základných škôl, o vyjadrenie sme požiadali aj mesto. „Vzhľadom na citlivosť prípadu, aj aktuálne prebiehajúce vyšetrovanie, sa k tomu nateraz nebudeme vyjadrovať,“ stručne reagovala vedúca kancelárie primátora Monika Pastuchová. K takémuto postoju vraj dospeli po konzultácii s políciou, vedením školy, rodičmi a všetkými zainteresovanými subjektmi.

Ako na deti dohliadajú, chránia a starajú sa o ich bezpečnosť na plaveckých výcvikoch, sme sa pýtali aj v iných mestách. Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene ich napríklad organizuje v komornejšom duchu tak, aby žiakom zaistila väčší komfort a bezpečnosť. Riaditeľka Alena Feriancová ozrejmila, že ich realizujú pod vedením odborníkov.

„Čiže plaveckých klubov. Nevyužívame spoločné priestory s verejnosťou – väčšinou sú to plavárne objednané na daný čas, kde sme sami. Žiadni cudzí ľudia tam teda nie sú,“ povedala s tým, že rodičov to síce stojí o niečo viac, lebo hodinová sadzba za prenájom plavárne nie je najlacnejšia, no vždy zaváži práve bezpečnosť a zodpovednosť.

„Učitelia robia dozor, ale výcvik vedú odborníci,“ zopakovala riaditeľka. „V ostatných rokoch na verejné kúpaliská nechodíme. Aj v rámci výletov či škôl v prírode si väčšinou vyhliadneme zariadenia, ktoré majú svoj bazén alebo niečo podobné,“ doplnila.

S otázkou či boli priestory počas dotknutého výcviku v Banskej Bystrici k dispozícii len škole, ktorá sa tam práve s deťmi nachádzala, alebo sa táto aktivita konala počas bežných otváracích hodín pre verejnosť, sme sa pýtali vedenia plavárne.

„Vzhľadom na citlivosť témy a prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme vyjadrovať,“ odkázal nám tiež Dušan Argaláš, riaditeľ spoločnosti MBB, ktorá ju prevádzkuje. Podľa našich informácií však bola plaváreň v čase incidentu prístupná aj verejnosti.

Pod stálym dozorom

To, že školské výcviky v bazénoch sa organizujú aj počas klasických otváracích hodín, je v podstate bežná záležitosť. Podobne je to v krytej plavárni v Žiari nad Hronom. „Väčšinou sa to križuje s verejnosťou,“ potvrdil Peter Jagoš, zástupca riaditeľa tamojších technických služieb, ktoré plaváreň prevádzkujú.

„Doobeda u nás tých plavcov veľa nechodí, takže vtedy majú školy vyhradené dve alebo tri dráhy. Je to individuálne,“ poznamenal. O opatreniach, aby sa zabránilo incidentom podobným, aký sa odohral v Banskej Bystrici, sa podľa neho hovorí ťažko.

„Neviem, kto by s niečím takýmto vôbec rátal. To je vec, ktorá sa v našich končinách stala asi prvýkrát. Do hlavy nikomu nevidíme a na idiotov jednoducho nevie byť vždy každý pripravený,“ mieni. Pripomenul, že žiarska plaváreň je kompletne zrekonštruovaná a všetko je pod dohľadom kamerového systému. „Vrátane exteriéru,“ podotkol.

„Klasické plavecké kurzy, ktoré robí mestský športový klub a ešte jeden žiarsky, však majú vyhradenú celú plaváreň iba pre seba,“ pokračoval Jagoš. „Deti sú tam len s trénermi, pričom k bazénu sa vstupuje cez turnikety. Každé dieťa dostane náramok, pričom rodičia ich môžu vyprevadiť do šatne aj odtiaľ. Na to tiež dostanú pätnásť minútový náramok, aby si drobcov mohli prezliecť,“ priblížil.

Riaditeľka Základnej školy na Štefánikovej ulici v Žiari nad Hronom Ľubica Baranová hovorí, že vždy majú vyčlenené dráhy, v ktorých sa ich žiaci nemiešajú s verejnosťou. „Tá sa tam inak síce nachádza, ale doobeda natrafia naše triedy na minimum ľudí. Možno na dvoch, troch – nie je tam veľký stret,“ povedala.

Vždy vraj majú zabezpečený stály dozor – aj v šatni. „Našou výhodou je, že v škole je telocvikár aj telocvikárka, takže muž je v chlapčenskej a žena v dievčenskej šatni,“ objasnila riaditeľka. „Odtiaľ s nimi idú k bazénu a tam si ich tiež ustriehnu. Najdôležitejšie je na plaveckom zabezpečiť dozor kvalifikovanými učiteľmi,“ podčiarkla.