Zlaté piesky čaká obrovská premena. Bratislava dostane dovolenkový raj za milióny, postaví ho známa poisťovňa

Areál Zlatých pieskov sa má výrazne zmeniť. Investor tu plánuje vybudovať centrum rekreácie so širokým záberom funkcií a služieb - po povoleniach mu už vo výstavbe nič nebráni. Vodný komplex má začať realizáciu o menej ako rok, a podľa vizualizácií bude pre Bratislavu zásadným prínosom.

Obľúbené miesto na kúpanie v Bratislave, Zlaté piesky, čaká premena k lepšiemu. Vo februári tohto roka prišla nečakane poisťovňa Kooperativa s plánom, ako tu vybudovať rekreačný areál. Ten sa pred letom posunul bližšie k výstavbe – po schválení vplyvu na životné prostredie (EIA), získal záväzné stanovisko v závere mája tohto roka. Je teda v súlade s plánom mesta a projekt môže začať. Mestská časť Ružinov sľubuje, že priestranstvo zostane verejné.

„Vybudovaním nového areálu voľného času máme záujem prinavrátiť jedinečnej prírodnej lokalite Bratislavy jej atraktívnosť, naplniť jej potenciál pre ľudí, a tiež podporiť rozvoj miestneho cestovného ruchu,“ uviedol generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš.

Spoločnosť pripravila projekt za 16,5 milióna eur, ktorý sa už nemá meniť, čo je výhodou hlavne ak chcú dodržať termíny výstavby. Tá by mala začať v apríli 2026 a skončiť na mesiac presne o dva roky, 2028. Dcérska firma poisťovne, VIG ZP, vybuduje na Zlatých pieskoch lákavý komplex s množstvom atrakcií a športoviskom v nevyužitej časti bratislavského jazera. Nachádzať sa bude medzi vodnou plochou a Studenou ulicou.

Čo všetko projekt prinesie?

Revitalizácia a premena areálu bude naozaj rozsiahla, podľa dokumentácie aj vizualizácií. Zmení sa hlavne severozápad a východ jazera, pričom na severe bude hlavný vstup s Domom športu a hotelom. Hlbšie k jazeru, po prechode cez vstup, bude kúpalisko a zázemie pre vodné športy. Na juhu má byť populárny glamping (kempovanie, ktoré kombinuje hotelové ubytovanie s priamym kontaktom s prírodou), parkovisko a cesta k nemu.

Dom športu bude mať prístup na autobus zo Studenej, od ktorého povedie promenáda až priamo k vode a mólu. Súčasťou vstupných priestorov bude aj neveľký park. Stavba je klasický obdĺžnik, no okrem hotela na deviatich podlažiach pojme plaváreň s dvoma bazénmi (25 a 10-metrový), fitness centrum, wellness zónu so saunou, ale aj praktickú fyzioterapiu a centrum pre energie – jeho fasáda bude lezeckou stenou.

Budova hotela ráta aj s aktívnym prízemím s priestormi na prenájom, pričom celkovo bude mať 96 izieb. Dole od hotela, na juhu, bude námestie prepojené s nábrežím, čím vznikne zaujímavý priestor nielen pre ubytovaných.

Nábrežie bude mať tiež svoje stavby – z dreva, viaceré z nich sa budú dať používať počas celého roka. Tieto pavilóny majú byť skôr zázemím pre rôzne zóny, každý má preto mať svoje využitie, podľa toho, či patrí k vstupu, kúpalisku alebo glampingu. Vstupná časť je priamo napojená na verejnú pláž a obsiahne aj ihrisko či bistro.

Zóna kúpaliska bude sezónnou záležitosťou, preto budú okrem toaliet súčasťou šatne, bistro ale aj atypicky priestor pre ajurvédu. Pôdorysom v tvare U obkolesí dva bazény, plavecký s 20-timi metrami a detský. Cez budovu ajurvédy sa tiež bude dať dostať do areálu, pričom sa tam zmestí jedno z dvoch bistier.

Vizualizácie plánovanej premeny Zlatých pieskov na rekreačný raj ukazujú zmenu k lepšiemu. Na foto hotel a kúpalisko.

Premena zahrnie aj dopravu

Priestor glampingu bude mať jedno poschodie, z ktoré sa postupne vysunie ďalšie podlažie kancelárií – všetko prevažne kvôli obsluhe glampingu a jeho letnej kuchyne, plánované sú aj sauny v jeho okolí. Glampingových buniek má byť 10, smerujúcich pohľad na vodu. Pôjde o prvý takýto projekt v rámci Bratislavy a jeho popularita v zahraničí naznačuje, že je to atraktívny nápad lákajúci ako domácich, tak zahraničných návštevníkov.

Vonkajšie plochy, teda brehy a stromy, budú upravené tak, aby sa postupne schádzali k jazeru a zároveň zachovali čo najviac pôvodnej zelene. Vodnej ploche pribudnú dve móla, na oboch stranách – pre člny a vodnú vežu. Celý komplex troch zón bude oddelený plotom a spoplatnený, no vyrieši aj dopravu a parkovanie.

Podľa podkladov má pribudnúť 229 miest na parkovanie, viac ako polovica bude vonku. Pozdĺž Studenej ulice chce poisťovňa vytvoriť cyklotrasu, no tá sa zatiaľ nemá na čo napojiť – v okolí žiadne cesty pre cyklistov nie sú. Vo vnútri areálu majú časom chodníky pre peších zmeniť funkciu na zmiešanú, teda ju budú môcť využívať ako cyklisti, tak chodci súčasne s tým, že vyústi k zastávke MHD.

Zlaté piesky sú len začiatok

Zlaté piesky, hlavne areál Wakelake je v lete hojne navštevovaný, takže je už teraz zjavné, že projekt lokalite aj ľuďom pomôže. O tom, že ide o kvalitné riešenie, svedčí aj potreba Kooperativy vybrať architektov v súťaži. Vyhrali slovenskí Ateliér Urban a TVAR Architekti, ktorí priniesli návrh veľkého verejného priestoru. Z neho sa ľudia dostanú do celého komplexu, triediac sa podľa toho, do ktorej zóny idú.

Napriek tomu, sa naskytá otázka, či je to pre poisťovňu výnosný projekt – ale vzhľadom na to, že vlastní aj veľkú časť plochy v strede Zlatých pieskov (cca 34-tisíc m2), je možné, že rekreačný areál bude len prvým krokom a práve na spomínanom území pribudne bývanie. Poisťovňa plány ešte nepriblížila a na akúkoľvek výstavbu v jadre oblasti sa musí zmeniť územný plán Bratislavy.

Obnova Zlatých pieskov na rekreačný raj sa blíži

Prípadnému bývaniu na Zlatých pieskoch by však vodný komplex s dojmom dovolenky násobne zdvihol hodnotu aj atraktivitu. Byty pri ňom sú očakávateľné a stali by sa príkladom, ako využiť takéto lokality mesta naplno. Nehovoriac o tom, že štrkoviská sú prirodzenými plochami, ktoré mesto ochladzujú, a na rozdiel od sklenených nákupných centier by bývanie bolo aj lepšou voľbou.

Prečo jazero potrebuje revitalizáciu?

Štrkovisko na Zlatých pieskoch vzniklo v 50.rokoch ako jama po ťažení štrkopiesku na výstavbu panelákov a ciest Bratislavy. Potom, čo sa začala prirodzene napĺňať spodnou vodou, tu mesto zriadilo platenú pláž. Jazero s plochou 520-tisíc m2 a hĺbkou až 11 metrov je dnes plne vybavené na kúpanie aj zábavu. Chýba mu však lepšie využitie potenciálu celého priestoru.

Aktuálne má viacero zón, niektoré viac, iné menej upravené – každá má však svoj účel. Severozápadný breh je využívaný ako mestský Areál zdravia Zlaté piesky, ktorý má najlepšie časy za sebou. Severný breh vypĺňa Wakelake – jazdenie na doske po vode, ktorú ťahá čln. Ďalšie brehy sú prevažne používané na divoko, navštevujú ich skôr bežní rekreanti či rybári.