Rekonštruovalo letisko dráhu protizákonne? Poprad reaguje. V hre je údajne aj koniec Ryanairu

Oprava dráhy na letisku Poprad - Tatry bola nevyhnutná, ohlásená a v súlade so stavebným zákonom. Vedenie letiska tak reagovalo na medializované informácie a dôrazne sa ohradzuje voči „zavádzajúcim“ interpretáciám týkajúcim sa jesennej opravy vzletovo-pristávacej dráhy (VPD).

Vedenie letiska zdôrazňuje, že išlo o technicky nevyhnutný a odborne realizovaný zásah, ktorý nemal žiadny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky a v žiadnom prípade nešlo o čiernu stavbu.

Denník N informoval, že letisko vlani na jeseň po letnej sezóne vymieňalo poškodené betónové platne na dráhe bez súhlasu Dopravného úradu a porušilo tak údajne zákon.

„Letisko Poprad – Tatry venuje systematickú a dlhodobú pozornosť technickému stavu svojej infraštruktúry. Po intenzívnej letnej sezóne 2024, ktorá viedla k zvýšenej prevádzkovej záťaži, sa oprava povrchu VPD stala nevyhnutnou. Naším cieľom bolo zabezpečiť plnú technickú spôsobilosť a garantovať kontinuitu a bezpečnosť letovej prevádzky pred náročnou zimnou sezónou, a to v presne ohraničenom časovom okne danom klimatickými podmienkami,“ konštatuje vedenie letiska.

Zrušili tri lety

V súlade so stavebným zákonom podalo letisko 30. septembra 2024 riadne ohlásenie drobnej stavby. Počas tohto procesu si Dopravný úrad, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, vyžiadal doplňujúce podklady, ktoré mu letisko bezodkladne poskytlo. „V spomínanom týždni boli odklonené alebo zrušené až tri lety, aby mohla byť realizovaná oprava. Z ekonomického hľadiska si letisko nemohlo dovoliť ďalšie prerušenie prevádzky,“ dodalo vedenie. Vysvetlilo, že z dôvodu prevádzkovej tiesne, vyplývajúcej z technického stavu dráhy a obmedzeného časového okna, bola oprava zrealizovaná ešte pred doručením formálneho stanoviska úradu o nevznesení námietok. Dopravný úrad tento postup následne vyhodnotil ako formálne porušenie administratívneho postupu.

„Dôrazne odmietame tvrdenia o čiernej stavbe alebo úmyselnom obchádzaní predpisov. Oprava prebehla odborne, bezpečne a pod stálym technickým dozorom a bola ohlásená stavebným dozorom. Akékoľvek iné interpretácie sú zavádzajúce a vytvárajú obraz systémového zlyhania s cieľom poškodiť letisku a vedeniu spoločnosti. Letisko zároveň prijalo opatrenia na zefektívnenie koordinácie administratívnych postupov pri budúcich projektoch,“ uzatvára vedenie letiska.

Končí Ryanair?

Ryanair podľa medializovaných informácií nebude počas zimného letového poriadku 2025 prevádzkovať letecké spojenie z Popradu do Londýna. Nízkonákladová letecká spoločnosť to potvrdila vo svojom stanovisku pre Denník N. Riaditeľ popradského letiska Patrik Františka pre agentúru SITA uviedol, že nemá oficiálne informácie o tom, že by Ryanair končil a momentálne k tejto téme nevie nič povedať. Letisko však podľa jeho slov bude reagovať na medializované informácie formou tlačovej správy, ktorú pripravuje.

Popradské letisko má pritom za sebou rekordný rok. Počet cestujúcich medziročne narástol o 65 percent a letisko uzatvorilo rok 2024 v zisku. Ako ešte v apríli za letisko informoval Martin Švidroň, vlani zaznamenali najlepší prevádzkový aj finančný výsledok za posledné desaťročia. Počet odbavených cestujúcich v minulom roku dosiahol viac ako 119-tisíc, ide o najvyšší počet od roku 1976. Tržby sa podarilo zvýšiť o 58 percent na viac ako 4,2 milióna eur. Z predchádzajúcej straty takmer 580-tisíc eur sa tak spoločnosť preklopila do zisku 80-tisíc eur. Ako dva mesiace dozadu uviedol Švidroň, pozitívnemu výsledku napomohla nová linka na londýnske letisko Stansted, ako aj dvojnásobný počet charterových letov. Novú, vtedy plánovanú linku, predstavil ešte v auguste 2023 vtedajší riaditeľ letiska Martin Rakovský. Írsky nízkonákladový dopravca ju začal prevádzkovať od 1. novembra, a to dvakrát týždenne. Funguje teda viac ako rok a pol. Popri tom je tu aj dlhodobé pravidelné letecké spojenie s letiskom Londýn Luton prostredníctvom aerolínií Wizz Air. O letecké spojenie Popradu s Londýnom je záujem, napríklad počas vianočných sviatkov zaznamenalo letisko plne obsadené lietadlá.