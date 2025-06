Krásne gesto známej dizajnérky: Po návšteve schátraného domu Timravy zostala zhrozená, chce ho premeniť na perlu regiónu

Zbierka Timrava Video Zdroj: TV Pravda

Keď šperkárka Petra Toth prvýkrát navštívila rodný dom Boženy Slančíkovej – Timravy v obci Polichno, v ktorom je zriadené jej múzeum, zostala zhrozená. „Je v katastrofálnom stave. To, že odtiaľ pochádza jedna z najvýznamnejších slovenských spisovateliek, som vedela, no stav jej rodného domu, kde začala písať svoje prvotiny a väčšinu zo svojich diel, som dovtedy nepoznala,“ konštatovala.

Pokračovala, že dom – evanjelická fara, kde sa Timrava narodila, ich ale vítal s otvorenou náručou. V každom kúte cítili výnimočnú prítomnosť spisovateľky. Sprevádzal ich starosta Pavel Kyseľ, z ktorého slov cítili bezmocnosť a bezradnosť. Zaujal ich tiež vetou: „Keby sa Timrava narodila ako muž, už by tu stálo reprezentatívne múzeum.“

Umelkyni a jej tímu to nedalo spávať. Premýšľali, čo by mohlo pomôcť, aby sa situácia zlepšila. „Trápilo nás to. Izby sú schátrané, okná rozbité, strop chýba a pôvodná podlaha sa stratila. Prechádzate hlinenými miestnosťami s popadanými stenami bez omietok a pýtate sa, kde sa stala v systéme chyba, keď to zašlo až takto ďaleko,“ podelila sa o svoje dojmy.

Timrava influencerka

S dizajnérkami a kolegyňami prečítala Toth všetky spisovateľkine dostupné diela „Potrebovali sme ju nacítiť a pochopiť. Všetky nás očarila – jej brilantný až fotografický spôsob opisu, odstup, humor, dôvtip,“ pripomenula, v čom Timrava vynikala. „Zaľúbili sme sa do jej ostrého spisovateľského jazyka, jej pozorovacích schopností, jej múdrosti,“ zhodnotila.

Netrvalo dlho a v ateliéri sa zhodli, že ak môžu využiť vplyv, ktorý sa im podarilo nadobudnúť, tak to urobia. „Načo je človek influencerom, keď tento influence (po slovensky vplyv) nepoužíva na niečo, čo celej spoločnosti prospeje? Keby dnes Timrava žila, bola by jednou z najsledovanejších influenceriek. O tom niet pochýb,“ mieni šperkárka.

Na opravu rodného domu spisovateľky už spustili oficiálnu zbierku, ktorá potrvá do konca septembra. Prispieť je možné v rámci kolekcie Timrava – z každého zakúpeného „kúska“ putuje symbolická suma práve na tento účel. V ponuke sú nielen šperky v podobe náušníc, náramkov či príveskov, ale tiež šaty, tričká, plavky, kabelky, dáždniky, tašky, šatky.

„Produkty sú vymaľované ľudovými vzormi z Polichna. Keďže vieme, že Timrava túžila cestovať, aspoň takto spätne ju ľudia môžu, prostredníctvom našich výrobkov, vziať do sveta,“ uviedla Toth. Prispieť možno aj dobrovoľne ľubovoľnou sumou. Priestor dali tiež firmám a podnikateľom, ktorým záleží na tom, aby rešpekt k minulosti ukazoval cestu budúcnosti.

„Za ich vyšší príspevok im veľmi radi urobíme na našich kanáloch reklamu,“ tvrdí. Dodala, že ak sa podarí vyzbierať viac peňazí, majú pripravené nápady, ktorými by pomohli v múzeu naštartovať turizmus v trochu zabudnutom Polichne.

Tri míľniky

Momentálne je zbierka v plnom prúde, pričom z cieľovej sumy 20-tisíc eur už „pristálo“ na jej konte 15-tisíc. Starosta Pavel Kyseľ pre Pravdu povedal, že iniciatívu známej šperkárky a dizajnérky si váži. Obec Polichno, ktoré má len 140 obyvateľov, ani evanjelická cirkev, ktorá je vlastníkom objektu, totiž prostriedky na rekonštrukciu pamiatky nemajú. „Pre nás je, samozrejme, dôležitá každá pomoc. Pani Toth vytvorila kolekciu s motívom polichnianskeho kroja a založila aj nadáciu, aby mohla urobiť túto zbierku. Dohodli sme sa, že v prvej etape zrealizujeme tri míľniky,“ hovorí starosta.

„Z tých peňazí by sa mali opraviť tri miestnosti, ktoré sú v najhoršom stave. Čiže dve komory a kuchyňa,“ objasnil richtár. Vysvetlil, že už v minulosti získali viackrát financie na rôzne opravy aj z ministerstva kultúry či iných zdrojov. „Nikdy to však nebola taká zásadná suma, aby sa to opravilo dôstojne a dôsledne. Je na to potrebných veľa peňazí, takže stále to nie je v stave, ako by si to zaslúžilo,“ zdôraznil.

Kyseľ dúfa, že vďaka aktuálnej zbierke sa „rozhýbu“ aj štátne inštitúcie. „Povedomie v rámci Slovenska možno tiež niečo naštartuje,“ podotkol. Zopakoval, že národná kultúrna pamiatka v podobe domu Timravy si to zaslúži. Je rád, že dôstojný stav nadobudnú aspoň tri spomínané miestnosti. Potrebné potom ešte bude zhodnotiť technický stav budovy a jej okolia, čiže záhrady s dvorom.

Starosta zároveň upozornil, že Múzeum Boženy Slančíkovej – Timravy je turistom prístupné celoročne. „Nemáme otváracie hodiny, ale keď nám ľudia zavolajú a ohlásia sa na obecnom úrade, prídeme kedykoľvek otvoriť. Vstupné je dobrovoľné,“ doplnil.