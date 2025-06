Most pre peších v Rožňave museli zavrieť, je vo veľmi zlom stave

Zlý technický stav mosta pre peších v Rožňave si pred niekoľkými dňami vyžiadal jeho úplné uzavretie. Most či skôr väčšia lávka pre peších sa nachádza medzi Ulicou Ernesta Rótha a Šafárikovou. Premosťuje Rožňavský potok, ktorý však domáci nazývajú Drázus. Podľa slov viceprimátora Rožňavy Michala Drengubiaka spozorovali zlý stav mosta pracovníci Technických služieb mesta (TSM).

Na moste pre peších v Rožňave sa vychýlilo zábralie. Mesto situáciu rieši Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Pri kosení si všimli, že časť zábradlia mosta sa vo veľmi krátkom čase zdeformovala, respektíve vyhla. Z tohto dôvodu sme boli na miestnej obhliadke, kde sme s riaditeľom TSM a ďalšími pracovníkmi usúdili, že bude najlepšie, keď most okamžite uzavrieme,“ zdôraznil Drengubiak.

Deformácia sa na moste, postavenom v roku 1980, prejavila počas pár týždňov. Mesto teraz chce dať jeho stav preveriť odborným posudkom. Po jeho vyhotovení rozhodne o ďalšom osude. „Až potom budeme vedieť vyhodnotiť, aký je rozsah poškodenia. Samozrejme, následne prijmeme aj adekvátne riešenie,“ avizoval viceprimátor.

Foto: Branislav Caban Uzavrety most pre pesich medzi Ulicou E. Rotha a Safarikovou v Roznave s nachylenym zabradlim Uzavretý most pre peších medzi Ulicou E. Rótha a Šafárikovou v Rožňave

V súčasnej dobe je podľa neho ťažké odhadnúť, aké náklady si oprava vyžiada. „Práve preto treba počkať na posudok, čo nám povie, aký rozsah prác by bol potrebný buď na opravu tohto existujúceho mosta, alebo iné alternatívne riešenie – napríklad vybudovanie niečoho nového,“ načrtol Drengubiak. Dodal, že s takýmito mimoriadnymi nákladmi nepočítal ani rozpočet mesta.

Problémom môžu byť inžinierske siete

Pre chodcov uzavretie mosta neznamená veľký problém, keďže zhruba 60 metrov od neho sa nachádza veľký most na Šafárikovej ulici, cez ktorý vedie krajská cesta II. triedy. „Je tam aj chodník,“ konštatoval Drengubiak. Na druhej strane, vo vzdialenosti asi 80 metrov, je na Ulici pionierov ďalší most, cez ktorí vedia prejsť aj peší. „Je to teda len malá obchádza pre obyvateľov obytnej zóny,“ dodal viceprimátor.

Skutočný problém však predstavujú inžinierske siete, ktoré využívajú lávku ako premostenie vodného toku. „Je tam zásobovanie teplou vodou, vykurovanie, elektrina, voda aj telekomunikačné vedenia. Ak by sa lávka ďalej deformovala, tieto vedenia by sa mohli pretrhnúť,“ upozornil Drengubiak.

Foto: Branislav Caban Na moste sa vychylilo zabradlie Na moste sa vychýlilo zábradlie

Práve inžinierske siete sú hlavný dôvod, pre ktorý nie je možné lávku úplne zbúrať s tým, že ľudia by využívali spomínané dva okolité mosty. Situáciu preto samospráva podľa viceprimátora po vypracovaní posudku preberie aj so správcami inžinierskych sietí, ktoré cez lávku vedú. „Budeme hľadať riešenie. Bude záležať aj od ceny, či lávku pôjdeme riešiť, alebo si správcovia budú musieť na tieto siete dať vybudovať nejaký nosič,“ ozrejmil.

Mosty sú problém

Na zlý stav veľkej časti mostov upozornil ešte začiatkom tohto roka na brífingu v Hnúšti predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. Uviedol vtedy, že najhoršia situácia s mostami je v Košickom a Banskobystrickom kraji, ale ideálne to nie je nikde v SR.

„Ak sa vláda nezačne prioritne venovať tomuto problému, tak bez preháňania hrozí kolaps dopravnej infraštruktúry na celom Slovensku, pretože pre zásahy do našich rozpočtov nie je v našich silách, aby sme tento problém odstránili,“ povedal predseda BBSK.

Viaceré mosty vo veľmi zlom stave sú na juhu stredného Slovenska, ktorý hraničí s okresom Rožňava. Počet mostov, na ktorých je tam znížená rýchlosť, zúžené jazdné pruhy a limitovaná najvyššia povolená hmotnosť prechádzajúcich vozidiel, je viac ako desať.

V Košickom kraji je podľa predsedu Rastislava Trnku 166 mostov, ktoré urgentne potrebujú opravu. Ďalších 180 mostov by bolo potrebné dať do poriadku v nasledujúcich rokoch.

„Situácia je veľmi zlá. Napríklad v Českej republike majú cestný fond, kam štát každoročne nalieva stovky miliónov eur. Následne mestá, obce či kraje z neho môžu čerpať na rekonštrukciu urgentných mostov a ciest. U nás to neexistuje. Obávam sa, že každým mesiacom nám bude pribúdať mostov, ktoré padnú, alebo budú zavreté,“ upozornil Trnka.