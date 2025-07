Letný darček pre turistov aj domácich: Posilnené spoje v Štiavnici zjednodušia dopravu k najväčším atrakciám

Zaplávať si na Počúvadle, vo Veľkom Kolpašskom či Evičkinom jazere, alebo vyraziť do podzemia v Banskom múzeu v prírode, prípadne navštíviť kaštieľ vo Svätom Antone, bude pre všetkých návštevníkov, ale aj obyvateľov Banskej Štiavnice jednoduchšie. Darček v posilnení spojov im prináša Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK) v spolupráci so župou, dopravcami a krajskou organizáciou cestovného ruchu. Autobusy začnú vo väčšej intenzite v meste, tiež v jeho okolí, premávať počas víkendov a sviatkov. Prvé vyštartovali v sobotu 28. júna.

IDS BBSK zdôrazňuje, že počas celého leta vypraví posilnené spoje regionálnej autobusovej dopravy, ktoré turistov zavezú k najväčším lákadlám, pohodlne, ekologicky a bez starostí s parkovaním. „K dispozícii budú až do 31. augusta. Viaceré budú pritom zachádzať na železničnú stanicu v Banskej Štiavnici ako prípoje k vlakom do a zo Zvolena,“ povedal Radoslav Vavruš, šéf predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK.

Leto s Pravdou - Banská Štiavnica, miesto s genius loci Video Reportáž z leta 2021. / Zdroj: TV Pravda

Vždy je čo objavovať

Do Štiavnice premáva počas leta sedem párov osobných vlakov denne, pričom v Hronskej Dúbrave je možnosť prestupu na smer Horná Štubňa aj Levice. Cez víkendy bude zo železničnej stanice v smere na tajch Počúvadlo, cez historické centrum mesta, Banské múzeum v prírode a Štiavnické Bane, premávať päť spojov. Priamo na železničnej stanici tiež bude možnosť prestupu na autobus do Svätého Antona a Banského Studenca. Ešte viac možností na výlety do okolia poskytne zastávka Banská Štiavnica – Križovatka, ktorá je vzdialená asi desať minút chôdze od železničnej stanice.

Predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Daniela Volenská pripomenula, že banské mesto patrí k najnavštevovanejším v kraji. „Láka svojou históriou, architektúrou aj prírodnými krásami. Či už je to ikonická Kalvária, Nový alebo Starý zámok, tajchy s priezračnou vodou alebo tajomné podzemie. Vždy je tu čo objavovať,“ podotkla. Zdôraznila, že letné autobusy umožnia turistom spoznať aj širší región.

„Našim cieľom je udržateľný a atraktívny cestovný ruch, ktorý však nezabúda ani na domácich obyvateľov. Z posilnených letných spojov tak nebudú profitovať len turisti, ale aj obyvatelia Banskej Štiavnice a okolia,“ podčiarkol banskobystrický župan Ondrej Lunter.

Čítajte aj Most pre peších v Rožňave museli zavrieť, je vo veľmi zlom stave

Na cestovanie môžu návštevníci využiť, okrem jednorazových cestovných lístkov, aj 24-hodinový sieťový, ktorý si vedia kúpiť priamo u vodiča. Jeho výhodou je, že umožňuje presun regionálnymi autobusmi IDS BBSK bez obmedzení po celom kraji.

Dva mesiace v roku

Ľudia, ktorí majú zakúpené predplatné lístky v zónach Banská Štiavnica, Banský Studenec, Svätý Anton, Štiavnické Bane a Počúvadlo, ich môžu využiť aj na cestovanie letnými regionálnymi autobusmi. Výhodu majú držitelia Sieťovky, ktorá je platná na regionálne spoje po celom kraji, upozornil Vavruš.

„Počas doby platnosti môžu cestujúci používať predplatný lístok v povolených zónach bez obmedzení, čiže aj viackrát denne, tiež počas víkendov a sviatkov. Takisto môžu rôzne, v rámci povolených zón, prestupovať,“ doplnil.

Čítajte viac Zlaté piesky čaká obrovská premena. Bratislava dostane dovolenkový raj za milióny, postaví ho známa poisťovňa

Príjemným bonusom je, že na konci augusta bude mať Banská Štiavnica zabezpečené aj mimoriadne priame autobusové spojenie s Kremnicou. Takzvaný FestBus dovezie ľudí na festival Kremnické Gagy a späť. Cestovný poriadok letných posilnených spojov je uverejnený na stránke IDS BBSK.

Viacerí, ktorých sme v uliciach Banskej Štiavnice stretli, novinku chvália, no neodpustili si tiež poznámku, že takto by to nemalo fungovať len dva mesiace v roku. „Autobusová doprava v meste a okolí je veľká hanba, malo by sa s tým niečo robiť,“ komentovali domáci.

„Čo sa týka letných posilových spojov, tie sú nastavené primárne ako prípoje k regionálnym vlakom, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko vypravuje len počas leta, víkendov a sviatkov – teda nie počas bežného roka,“ reagovala vedúca útvaru komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková. Pokračovala, že obyvatelia kraja majú možnosť pripomienkovať cestovné poriadky regionálnych autobusov viackrát do roka.

„Aktuálna uzávierka na podávanie podnetov je do 13. júla a to k zmene, ktorú pripravujeme k 1. septembru. Formulár na podávanie podnetov je dostupný na našej stránke v časti Podnety/žiadosti. Konkrétne pripomienky tu radi privítame,“ poznamenala. Zároveň upozornila, že objednávateľom vnútroobecných autobusových spojov, ktoré obsluhujú mesto Banská Štiavnica a jej časti, je tamojšia samospráva. „IDS BBSK ich zabezpečuje na základe zmluvy. V Prípade, ak majú obyvatelia podnety k tejto časti, obrátiť sa môžu aj priamo na mesto,“ odporučila Štepáneková.