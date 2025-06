Spustenie výroby v štátnom priemyselnom parku sa opäť odkladá. Jeho prípravu od začiatku sprevádzajú problémy, hrozili pokuty za viac ako 10 miliónov eur

V Rimavskej Sobote vznikne jeden z najväčších priemyselných parkov na južnom Slovensku Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„V súčasnosti sa v rámci Priemyselného parku Rimavská Sobota pracuje na ukončení dostavby potrebnej technickej infraštruktúry vodných stavieb a zvyšných nevyhnutných súvisiacich objektov, v podobe prečerpávacích staníc splaškovej a dažďovej kanalizácie pre priemyselnú halu, ktorých kolaudácia je plánovaná na koniec júna 2025,“ uviedol pre Pravdu MH Invest.

Doplnil, že väčšina zvyšných objektov v rámci priemyselného parku už bola skolaudovaná, alebo sa aktuálne nachádza v stave pred kolaudáciou. „MH Invest v súvislosti s realizáciou projektu Priemyselný park Rimavská Sobota splnil všetky kľúčové míľniky v plánovanom čase,“ zdôraznila štátna spoločnosť.

Foto: Branislav Caban Winkelmann Rimavska Sobota Winkelmann Rimavská Sobota

Problémy pri príprave parku

Budovanie celého areálu však ani zďaleka nebolo také bezproblémové, ako sa môže zdať z aktuálnych vyjadrení. Práve naopak, Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) koncom vlaňajška vo svojej správe informoval, že výstavba tohto priemyselného parku bola zle manažovaná a poznačená nekoncepčným, nedostatočným a netransparentným riadením.

„To sa následne odrazilo v neplnení termínov pri ich výstavbe, za čo Slovensku hrozia nielen reputačné, ale aj finančné škody. Hrozia nám totiž penále pre neplnenie si zmlúv s investormi, ktorí majú v parkoch pôsobiť,“ uviedol NKÚ v novembri 2024.

Úrad poukázal hlavne na nepripravenosť územia, kde v súčasnosti už stoja haly nemeckej firmy Winkelmann. Tá je prvým a zatiaľ jediným oficiálnym investorom v rimavskosobotskom priemyselnom parku. „Kontrola ukázala, že pred podpisom zmluvy s touto spoločnosťou neboli dané základné požiadavky na rozbory územia a vytýčená plocha nebola pripravená na spustenie výstavby. Svedčia o tom chýbajúce radónové, archeologické, geodetické a pyrotechnické prieskumy, ako aj chyby v projektovej dokumentácii týkajúce sa použitých materiálov, alebo hydrogeologického prieskumu,“ konkretizuje sa v správe.

Foto: Branislav Caban V areali firmy Winkelmann stale prebiehaju prace V areáli firmy Winkelmann stále prebiehajú práce

Pre tieto pochybenia mohol investor od štátu žiadať zmluvné pokuty vo výške približne 10,5 milióna eur. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, ktorá koncom vlaňajšieho roka v reakcii na správu NKÚ zvolala tlačovú konferenciu, však Winkelmann nebude požadovať vyplatenie pokút a uspokojí sa s včasnou a riadnou prípravou priemyselného parku pre svoje potreby.

Spustenie výroby sa oneskorí

Spomínané problémy a ďalšie okolnosti spôsobili, že spustenie výroby v závode Winkelmann sa opakovane posunulo. Investor chcel pôvodne už začiatkom tohto roka vyrábať kovové zásobníky pre tepelné čerpadlá a v rámci toho zamestnať asi 450 ľudí. Neskôr bol termín posunutý na začiatok júla, respektíve leto 2025.

Spoločnosti MH Invest sme sa teda pýtali, kedy bude výroba skutočne spustená. S touto otázkou nás odkázala priamo na firmu Winkelmann, ktorá nám však do uzávierky článku neodpovedala. Podľa našich informácií firma nekomunikuje s médiami a neodpovedá na ich otázky.

Priamo pri stavenisku závodu sme sa však presvedčili, že spustenie výroby od 1. júla je veľmi nepravdepodobné, prakticky až nereálne. V areáli nového podniku stále pracujú robotníci aj ťažké mechanizmy a vidieť, že je potrebné dokončiť viaceré práce na výrobných halách aj ich okolí. Nie sú ešte dobudované ani vchody a vjazdy do areálu. Dva na sebe nezávislé zdroje neskôr pre Pravdu uviedli, že v súčasnosti je pravdepodobným termínom spustenia výroby jeseň 2025.

Foto: Branislav Caban Zavod Winkelmann Rimavska Sobota Závod Winkelmann Rimavská Sobota

Vyriešený nie je ani problém s dopravou zamestnancov. Prepravcovi SAD Lučenec, ktorý má zabezpečovať tri autobusové spojenia zo stanice v Rimavskej Sobote do priemyselného parku, sa nepáčil spôsob riešenia obratiska pre autobusy. Zastávka je totiž umiestnená na bočnej obslužnej komunikácii, ktorá je slepou cestou a autobus by pri otáčaní musel aj cúvať. Tento spor medzi prepravcom a štátnou firmou, ktorá pripravuje infraštruktúru, stále nie je uzavretý.

„Otvorené dopravno-technické otázky nevnímame v sporovej, ale konštruktívnej rovine diskusie, ktorú vedie spoločnosť MH Invest so všetkými zainteresovanými subjektmi. O výsledkoch budeme včas informovať,“ uviedla spoločnosť. Snažili sme sa osloviť aj prepravcu SAD Lučenec, ale jeho hovorkyňa Nikola Ľalík opakovane nereagovala na telefonáty.

Údajný nedostatok zamestnancov

Firmy Winkelmann sme sa tiež pýtali, či je pravda, že zatiaľ sa jej nepodarilo nájsť dostatok zamestnancov do závodu. Ani na túto otázku sme sa však nedočkali odpovede. Viac informácií nemala ani riaditeľka rimavskosobotského úradu práce Aneta Vargicová.

„Mali sme mať stretnutie, ktoré sa však zrušilo, takže vôbec neviem, kedy to bude a čo nám povedia. Je to totiž firma, ktorá si robí personálnu politiku úplne sama, bez úradu,“ vysvetlila Vargicová.

Dodala, že vlani v októbri, keď mali s investorom stretnutie, registroval údajne 500 žiadostí o zamestnanie. „Robili to postupným nábehom. Je to výroba a potrebujú ľudí zaškoliť, preto ich posielajú na zaškolenie do Poľska,“ objasnila riaditeľka. Je presvedčená, že investor už má potrebné portfólio potenciálnych zamestnancov. Dodala, že ak by sa firma predsa len obrátila na úrad práce, sú pripravení jej pomôcť.

Na zelenej lúke

Štátny priemyselný park Rimavská Sobota sa nachádza v mestskej časti Sobôtka. Vznikol v lokalite, kde boli predtým polia, respektíve poľnohospodárska pôda. Jeho oficiálna výstavba sa začala v októbri 2023 a stojí v okrese, ktorý má v rámci Slovenska celé desaťročia najvyššiu nezamestnanosť.

Po úplnom dokončení má park zaberať plochu asi 80 hektárov. Prvým investorom je spomínaná spoločnosť Winkelmann, avšak podľa vyjadrení predstaviteľov rezortu hospodárstva a samosprávy má predbežný záujem viacero ďalších subjektov z Nemecka či Číny.