Liptovské more má novú pláž, miestni si ju pochvaľujú: Je tu všetko, čo potrebujeme

Nová mestská pláž v Liptovskom Mikuláši Video Zdroj: TV Pravda

Horúce dni pri východnom brehu Liptovskej Mary môžu domáci aj turisti tráviť od uplynulej soboty. „Osvieženie takpovediac za plotom si užijú úplne zadarmo,“ pripomína liptovskomikulášska radnica. „Naši obyvatelia majú konečne, po päťdesiatich rokoch, kultivovaný a bezpečný prístup k nášmu liptovskému moru, ktoré majú na dosah od svojich domovov,“ hovorí primátor mesta Ján Blcháč. Pokračoval, že dlhé kilometre brehov tohto vodného diela sú v súkromnom vlastníctve, preto je nadšený, že sa im podarilo vytvoriť pekný priestor, ktorý patrí všetkým Mikulášanom a Mikulášankám.

„Ešte pred pár mesiacmi bol zarastený náletovými drevinami, pomedzi ktoré sa nedalo ani kráčať a na veľkých skalách si ľudia mohli vyvrtnúť členky. Dnes je to úplne o niečom inom – urobili sme kus práce a máme ďalšie veľké plány do budúcna,“ povedal primátor. Ozrejmil, že túto sezónu považuje mesto za nultú a ak sa osvedčí, v ďalších rokoch chcú túto lokalitu zveľaďovať.

Ľudia novinku chvália

My sme sa na novú pláž išli pozrieť v pondelok, teda na tretí deň od jej otvorenia. Atmosféra tam bola komorná a pohodová. Nekonal sa žiadny „nátresk“, čo si viacerí pochvaľovali. „V sobotu, keď to odštartovali aj kultúrnym programom, tu bola poriadna tlačenka. Bolo aj dosť chladno, takže sme sa nekúpali, ale dnes je to ideálne. Voda je fajn a máme tu všetko, čo potrebujeme,“ reagovala Aliona z Liptovského Hrádku, ktorá prišla za letným relaxom aj so sedemročnou dcérkou Polinkou. „Z mesta sme sem prišli Mara Busom, kyvadlová doprava nám vyhovuje. Bezplatný vstup je tiež veľkou výhodou,“ zdôraznila.

O kúsok ďalej sme natrafili na sympatickú Janu z Liptovského Mikuláša. „Cítim sa tu výborne. Máme tu kľud, môžeme si dosýta užiť slniečko a fajn vodičku. Určite sem budem chodiť pravidelne,“ tvrdí. „Všetkým toto miesto odporúčam. Ľudia sem môžu prísť aj so psíkmi, takže paráda,“ doplnila.

Do reči sme sa dali aj s Jánom Kušiakom, ktorý dohliada na poriadok ako plážová stráž. „Ľudia sú príjemní, majú už takú dovolenkovú náladu. Snažia sa po sebe robiť poriadok, čo naozaj oceňujem,“ poznamenal. Podčiarkol, že vstup, parkovisko aj kyvadlová doprava sú bezplatné. „Záujem je zatiaľ dosť veľký. Samozrejme, najviac ľudí tu zatiaľ bolo počas sobotňajšieho otváracieho dňa, ale očakávame, že s pribúdajúcimi horúčavami bude stúpať aj návštevnosť,“ uzavrel.

Čítajte aj Riaditeľ súkromnej školy o Druckerovej reforme: Predstava, že máme zlaté závesy nesedí. Rodičia našich detí tiež platia dane

Zhovorčivý bol tiež vodič Mara Busu. „Záujem o kyvadlovú dopravu bol prekvapivo veľký najmä v prvý deň. Počet cestujúcich postupne stúpal – ľudia boli zvedaví, chceli vidieť otvorenie sezóny,“ hovorí šofér Ján Vozár. „V nedeľu bol menší útlm, ale návštevníci stále chodia. Pomaly sa to dostáva do povedomia – ľudia už registrujú, že po meste jazdí takýto autobus. Predpokladám, že ich bude stále viac,“ dodal.

Magnet pre rodiny a dovolenkárov

Pláž na 700-metrovom brehu ponúka návštevníkom piesočnaté ihrisko na volejbal, dva bufety, požičovňu paddleboardov, prezliekarne aj suché toalety. V budúcnosti chcú jej vybavenie ešte rozšíriť. Už teraz je ale toto miesto významným obohatením turistickej ponuky regiónu, tvrdí šéfka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková.

„Rozširuje paletu letných aktivít a prináša atraktívne prírodné kúpanie priamo na dosah mesta, čo môže výrazne zvýšiť návštevnosť a predĺžiť pobyt turistov. Zároveň vytvára nové príležitosti pre miestnych podnikateľov v oblasti služieb a gastronómie,“ poznamenala. Verí, že pláž sa stane silným magnetom najmä pre rodiny s deťmi či aktívnych dovolenkárov, ktorí hľadajú komfort, dostupnosť a zážitky v srdci Liptova.

Foto: Eva Štenclová, Pravda pláž, Liptovský Mikuláš Pláž v Liptovskom Mikuláši sprístupnili bezplatne pre širokú verejnosť.

Radní tvrdia, že aj keď pláž nie je piesočnatá, návštevníci tam majú pocit, ako keby trávili čas pri mori. „Ide o zmysluplný projekt s veľkým potenciálom, no nie vždy sa dá všetko zrealizovať hneď a naraz. Počas prvej sezóny to nebude vyzerať ako na Makarskej, no na začiatok je to dobré,“ povedal primátor.

Vzniku pláže pomohla podľa vedenia mesta aj šťastena. Vďaka nízkej hladine v úvode roka mohli na brehu vykonávať terénne úpravy. Suché obdobie prialo aj štrkopieskom, ktoré mohli odkryť nové ložiská štrku ďalej od pláže a hneď aj zrekultivovať pôvodný ťažobný priestor. Na využívanie pobrežia na tento účel dal súhlas Slovenský vodohospodársky podnik.

Vstup do vody je, vďaka úpravám brehu, pozvoľný. K pohodlnejšiemu relaxu prispievajú ostrovčeky z jemného štrku, ktoré nahradili pôvodné veľké okruhliaky. Priamo pri pláži pribudli odstavné plochy pre 60 áut a na priľahlej lúke zaparkuje ďalších približne sto vozidiel. Šoféri sa tam dostanú po hlavnej ceste v mestskej časti Palúdzka, kde pred diaľničným mostom odbočia vpravo. Peši alebo na bicykli je tam možné ísť aj z opačnej strany popri Váhu.

Čítajte aj Spustenie výroby v štátnom priemyselnom parku sa opäť odkladá. Jeho prípravu od začiatku sprevádzajú problémy, hrozili pokuty za viac ako 10 miliónov eur

Trikrát denne tam však počas celého leta zavezie návštevníkov aj turistov bezplatný Mara Bus, ktorý financuje ministerstvo cestovného ruchu a športu. Kyvadlová doprava je bezplatná. Trasa začína na sídlisku Podbreziny. „Pôjde celým mestom s odbočkou na autobusovú stanicu. Odtiaľ bude pokračovať do mestskej časti Palúdzka až ku pláži. Celkovo stojí na dvanástich zastávkach. Vystúpiť je možné len na pláži,“ objasnil vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby na mestskom úrade Gabriel Lengyel.

Pláž vznikla medzi areálom štrkopieskov a niekdajšou hlavnou cestou, ktorá spájala Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Mesto ju vytvorilo pri príležitosti Roku Liptovskej Mary. Náklady hradilo z vlastných zdrojov a z dotácie OOCR Region Liptov.