Ľadová atrakcia v metropole Horehronia: V centre mesta nainštalovali klzisko, funguje aj v extrémnych horúčavách

Ortuť teplomera v týchto dňoch prekračuje tridsiatky, no nie všetci sa hrnú k vode. Nezvyčajné lákadlo v podobe klziska so syntetickým ľadom, ktoré pribudlo v breznianskom parku, má tiež svojich fanúšikov. Napriek „trópom“ relaxujú korčuľovaním a tvrdia, že je to zábava.

Prázdniny plné zábavy a korčuľovania na ľade sľubuje Brezno všetkým, ktorí si chcú užívať nielen typické letné, ale aj zimné radovánky. Novinkou je tam umelá ľadová plocha priamo v centre mesta. Prví si ju odskúšali školáci v deň vysvedčenia, za ktoré mali, ako odmenu, vstup zadarmo. Pre všetkých je ale k dispozícii denne od pätnástej hodiny. Za dvojhodinový vstup zaplatia dospelí 3 a deti do dvanásť rokov 2 eurá.

Radnica upozorňuje, že plocha je určená len pre klasické naostrené ľadové korčule bez zúbkov. Deti do šesť rokov tam môžu vstupovať len v sprievode dospelej osoby a s ochrannou prilbou, ktorú odporúčajú používať aj žiakom do pätnásť rokov. Na ľade je zakázaná konzumácia jedla a nápojov. Vstup na plochu je na vlastné nebezpečenstvo, prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za úrazy vzniknuté porušovaním prevádzkového poriadku.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Lucia, Jonáško, Brezno Lucia s dvojročným synčekom Jonáškom si umelú ľadovú plochu v centre Brezna vyskúšali medzi prvými a plánujú si to zopakovať.

Kráľovské leto

Klzisko je v júli otvorené do ôsmej a v auguste bude až do deviatej hodiny večer. K dispozícii je aj požičovňa korčúľ, takže netradičné športovanie na syntetickom ľade si môže vyskúšať naozaj každý.

„Cieľom mesta je ešte viac zatraktívniť jeho centrum pre domácich aj turistov,“ zdôvodnil primátor Tomáš Abel, čo ich podnietilo prísť s takouto novinkou. „Pomaly sa rozbieha letná turistická sezóna a Brezno je ako metropola Horehronia navštevované najmä v zime a v lete, keďže je zároveň aj centrom južnej strany Chopka,“ pripomenul. Pokračoval, že tento rok organizujú sériu podujatí počas celých prázdnin pod názvom Kráľovské leto.

Brezno je totiž slobodným kráľovským mestom a pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky chcú ešte viac priblížiť jeho históriu. Súčasťou je spomínaná ľadová plocha, tiež hrad priamo v mestskom parku, ktorý slúži ako detské ihrisko, no aj Drakovláčik. Ten prevezie turistov nielen metropolou Horehronia, ale aj jej okolím. Na trase nechýba napríklad Bystrianska dolina či zákutia Balockých vrchov.

A koľko nová ľadová atrakcia vlastne mesto stála? „Počas celého leta úzko spolupracujeme s našou Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horehronie, ktorá sa finančne podieľa na jednotlivých častiach. Z tohto dôvodu budeme vedieť poskytnúť finančné vyjadrenie po skončení letnej sezóny,“ uviedol Abel.

Prekvapené dôchodkyne

My sme si novinku vyskúšali osobne. Hoci vonku poriadne „pripekalo“, bola to zábava. Terén, na ktorom sme korčuľovali, je citeľne pomalší ako klasický prírodný ľad, ale „okúsiť“ takéto špeciálne klzisko v lete je zážitok.

Za plotom plochy obdivovali atrakciu aj dve dôchodkyne. „Musela som prísť bližšie, lebo nič také som ešte nevidela – som na to zvedavá,“ usmiala sa na nás pani Libuša. „Keď som bola mladá, korčuľovala som na normálnom ľade a toto ma veľmi prekvapuje. Keby som mohla, aj by som si to vyskúšala, ale zdravie mi to už nedovolí,“ dodala.

Foto: Eva Štenclová, Pravda klzisko, Brezno Klzisko v centre Brezna je čerstvou letnou novinkou.

Lucia prišla s dvojročným synom Jonáškom. Keďže korčule nemal, maminu sprevádzal po ľade len v topánkach. Zjavne mu to neprekážalo a celú plochu s radosťou „preskúmaval“. Jeho mamina atrakciu chválila.

„Myslím, že je to veľmi dobrá vec – či už pre mladých alebo starších. Je to, samozrejme, niečo nové,“ podotkla. „Malý dnes nemá prilbu, ale určite sem nabudúce prídeme aj s potrebnou výbavou,“ tvrdí. Prilby totiž v požičovni nemajú, preto si to s korčuľami mohla vyskúšať len ona. Neprekážala jej pritom ani horúčava. „Dá sa to vydržať, je to tu príjemné. Sú tu stromy, má to svoju kulisu, takže je to fajn,“ uzavrela.

Pokladníčka klziska Martina Bubelínyová si už tiež najčerstvejšiu novinku vyskúšala osobne. „Je to zaujímavé korčuľovanie. Nie je to také jednoduché, ako na prírodnom ľade či kolieskových korčuliach – potrebujete sa trošku viac oprieť do nôh, aby ste sa pekne kĺzali. Ale ale je to super,“ povedala.