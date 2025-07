Komorná atmosféra pri tajchoch: Vládne tam pohoda, na Počúvadle ubudla voda aj dlhé roky známa atrakcia

Atmosféra na Počúvadle Video Zdroj: TV Pravda

Svieža a priezračná voda uprostred nádhernej prírody každoročne láka k štiavnickým jazerám davy turistov. Toto leto je tam ale, napriek už odštartovaným prázdninám, zatiaľ pokojné. Inak to nie je ani na Počúvadle. Hlavná pláž ani zďaleka nie je taká plná, aká zvykla byť počas tropických dní v minulosti.

Väčšina ľudí, ktorých sme tam vo štvrtok krátko poobede videli, sa skrývala v tieni stromov. Čo nás ale zarazilo najviac, bol iný ráz celého prostredia. Do očí to „udrie“ každému hneď na prvý pohľad – takže sme si to všimli aj my. Voda je od brehu pláže ďalej ako zvyčajne – odhadom asi o štyri metre.

Člnkáreň zmizla

Nadobudli sme aj ďalšie zistenie – lokalita, v ktorej dekády fungovala požičovňa člnov a vodných bicyklov, je prázdna. Žiadne takéto dopravné prostriedky tam teraz „neparkujú“. Viacerí, s ktorými sme debatovali reagovali, že za ostatné roky si také niečo nepamätajú. „Hladina klesla asi o meter, preto tu nemohli otvoriť ani člnkáreň. Túto sezónu to už zrejme ani neurobia,“ povedal nám jeden z miestnych. O tom, prečo hladina klesla, podľa neho kolujú len dohady. „Vodohospodári vraj z nádrže zámerne časť vypustili kvôli bobrom. Niečo také som zachytil medzi ľuďmi,“ doplnil.

Pani Edita zo Žiaru nad Hronom, ktorá prišla k tajchu relaxovať so svojimi vnúčatami, si tiež takýto jav nepamätá. „Netuším, prečo voda tak klesla, ale inak je tu stále fajn,“ usmiala sa. Neprekáža jej ani to, že pláž bola poloprázdna. „Práve to mi vyhovuje,“ podotkla spokojne. A prečo podľa nej chodia ľudia v menšom počte? „Asi sú na dovolenkách niekde vo svete. Ale možné je aj to, že na nich dolieha dražoba,“ uzavrela.

Mladý muž Marián prišiel z Horných Semeroviec aj so svojou priateľkou. Tiež si myslí, že menej ľudí súvisí s tým, že v prvý prázdninový týždeň išli mnohí na dovolenky inde. „Asi uprednostnili more,“ mieni. „Predpokladám, že sa to ešte zmení, ale je príjemné, že teraz je tu menej turistov,“ poznamenal s tým, že on sám chodieva na Počúvadlo pomerne často. „Je to najväčší tajch a sú tu podľa mňa najlepšie služby,“ zdôvodnil.

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák uviedol, že za znížením hladiny na Počúvadle je aj minulá suchá zima. „Prirodzene spôsobila jej pokles. Zároveň sa tam nachádzal bobor, takže bolo potrebné znížiť hladinu o ďalší pol meter – aby sme overili stav hrádze a urobili nutné lokálne sanácie. Takže naozaj to kleslo o meter a tým, že aj teraz je suché obdobie, pred letom sa to nezvýšilo,“ objasnil. Či sa to počas sezóny zlepší, si „predpovedať“ netrúfa.

„Závisí to od vývoja počasia. Všetky hladiny na Slovensku sú nižšie ako v minulých rokoch a je to spôsobené práve suchým obdobím. Žiaľ, asi sa na to budeme musieť pripraviť aj do budúcnosti,“ dodal Bocák.

Víkendová „psychiatria“

Pozrieť sme sa išli aj na Veľké Kolpašské jazero v obci Banský Studenec, ktorý priamo susedí s Banskou Štiavnicou. Patrí k najobľúbenejším, lebo tamojšia pláž je prispôsobená rodinám s deťmi, pričom nechýba praktické drevené mólo – z neho vedú do vody schodíky. Dno je vysypané štrkom a hlboká voda oddelená plávajúcou šnúrou. Ani na brehoch tohto tajchu sme však nezaznamenali žiadny „nával“. Napriek tomu, že teplota vzduchu presahovala tridsať stupňov.

Banskobystričan Milan Slovák, ktorému sme sa prihovorili, navštevuje Kolpachy, ako kedysi túto obec volali, pravidelne. „Môj dobrý kamarát má len kúsok od vodičky chatu, takže preto chodievam najčastejšie na toto jazero. Okrem toho je aj najteplejšie,“ tvrdí. Tiež je prekvapený, že ľudí je tam zatiaľ málo.

„Ja som sem prišiel aj kvôli predpokladu, že kúpaliská sú teraz plné. Tu je to veľmi príjemné, najmä v týždni – lebo cez víkendy a sviatky to, samozrejme, zvykne byť inak. Čistá psychiatria. Vtedy to tunajšie kapacity, najmä parkovacie a stravovacie, majú problém zvládať,“ pripomenul s tým, že v bufetoch sa tvoria dlhé rady a čakacia doba je „nekonečná“.

Ši sú štiavnické tajchy aktuálne vhodné na kúpanie, sme zisťovali u hygienikov. Eva Striežová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom uviedla, že medzi 3. a 16. júnom vykonali kontrolu kvality vody z Klingera, tiež z Počúvadlianskeho, Veľkého Richnavského, Veľkého Kolpašského, Belianskeho a Dolno Hodrušského jazera. Vo všetkých prípadoch ide o prírodné nádrže určené na kúpanie.

„Kvalita vody bola vo vyšetrovaných ukazovateľoch a po vizuálnej stránke vyhovujúca,“ konštatovala Striežová. Zo spomínaných tajchov odobrali vzorky aj v posledný júnový deň, no oficiálne výsledky zatiaľ k dispozícii nemajú. V stredu 9. júla plánujú aj odbery vzoriek z nevyhlásených vodných plôch, konkrétne z novobanského tajchu, Evičkinho jazera v Štiavnických Baniach, z Veľkej vodárenskej v Banskej Štiavnici a Kopanického rybníka v Hodruši-Hámroch.