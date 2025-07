Kuriózne či zastarané názvy zastávok možno pobavia, ale mnohé už nezodpovedajú realite. V Banskobystrickej župe to chcú zmeniť

Výkrmňa, Ovocná škôlka, Mäsna alebo Šťavica sú autobusové zastávky, na ktoré môžete natrafiť na „potulkách“ v srdci Slovenska. Niektoré sú označené ako Sklárne, Mlyn či Tehelňa, no keďže takéto „podniky“ si v obciach pamätajú už len tí najstarší, zrejme je čas na zmenu. Samosprávy teraz majú príležitosť pomenovať ich inak.

Foto: Eva Štenclová , Pravda