Brutálny útok v bratislavskej Petržalke: Polícia vyšetruje znásilnenie mladej ženy troma mužmi

Vyšetrovateľ začal v piatok (4. 7.) trestné stíhanie vo veci zločinu znásilnenia. „Vzhľadom na štádium vyšetrovania, ako aj citlivosť prípadu nie je možné nateraz poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla hovorkyňa.

Na prípad upozornil portál tvnoviny. 21-ročnú ženu v lese v Petržalke mali znásilniť traja muži. Mladá žena tvrdí, že jej podozriví násilníci do žily na ruke čosi vpichli a pod jazyk jej zase mali vložiť rozdrvenú tabletku. ​​Potom jej ukradli osobné veci v hodnote niekoľkých stoviek eur. Policajtom z Trnavského kraja to oznámila dva dni po útoku, no keďže sa mal zločin stať na území Bratislavy, odovzdali celý prípad kolegom v hlavnom meste.