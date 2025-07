Strieľať z luku môže každý. Na Podpoľaní vznikol areál s 3D terčmi v podobe zvierat v životnej veľkosti

Lukostrelecký areál v Látkach Video Zdroj: TV Pravda

Ďalšie oživenie podpolianskeho regiónu prináša Lukostrelecký areál v obci Látky, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti tamojšieho hotela. Zastrieľať si tam môžu nielen dospelí, ale aj deti. Okrem klasických či slamených terčov nechýbajú ani také, ktoré sú v životnej veľkosti zvierat.

Na niekoľkých stanovištiach si svoju presnú „mušku“ môže vyskúšať, s lukom a šípmi, naraz niekoľko ľudí – maximálne ich môže byť dvadsať. Vždy je to pod dohľadom inštruktorov, ktorí dbajú, aby sa dodržiavali bezpečnostné pravidlá. A čo vlastne musia strelci spĺňať?

„Potrebné sú dve ruky a aspoň trošku ich to musí zaujímať. Pre väčšinu je to niečo nové, pričom niekoho to chytí hneď a nechcú prestať, no sú takí, že vystrelia dvakrát a idú preč,“ povedal nám inštruktor Marek Antal. Pripomenul, že ide o aktivitu, ktorá sa nedá vyskúšať len tak, niekde na dvore. „Musí byť na to určený priestor, strelnica, ktorý spĺňa potrebné kritériá,“ poznamenal.

Maximálna disciplína

Inštruktor nám ukázal sadu lukov, z ktorých si ľudia na strelnici môžu vybrať. Samozrejme, vždy ochotne poradí, ktorý je vhodný pre muža, ženu či dieťa. „Máme ich niekoľko. Pre dospelých sú tu športové olympijské luky, ktoré sa používajú aj na rôznych súťažiach. Potom také, ktoré sú svojou charakteristikou tiež športové, no viac-menej sú určené na zábavu. Konkrétne tento, ktorý mám v rukách, je detský,“ zodvihol spomínaný exemplár.

„Zároveň ho môžu používať aj ženy, ktoré si tento šport chcú vyskúšať. Jeho tetiva sa naťahuje o niečo ľahšie, je miernejšia ako na tých väčších lukoch. Netreba na to vynaložiť takú silu ako pri olympijských,“ ozrejmil. Vzápätí vytiahol z ich zbierky ďalší „kúsok“.

„Máme tu aj takéto tradičné, ktoré boli určené na lov, teda obživu našich predkov, prípadne slúžili ako zbraň. Majú trošku odlišný tvar a inak sa s nimi strieľa. Stále je to ale luk,“ usmial sa. „Je to taká zábavnejšia forma, ktorú si môže vyskúšať každý,“ zdôraznil. Vzápätí začal hovoriť o terčoch, na ktoré je možné v Látkach strieľať. „Môžete mieriť na zvieratká v životnej veľkosti, aj do slameného či klasického terča,“ priblížil.

Samozrejme, šípy nemôžu v areáli „lietať“ len tak, „krížom krážom“. Na to, aby tam vládol poriadok a disciplína, sú práve inštruktori. „Vždy tu nad všetkým musíme mať dohľad. Sme tu predsa na strelnici, pričom máme v rukách zbraň. Šípy môžu ublížiť, preto treba dbať na to, aby sa nimi nikdy nemierilo na ľudí. Vyberať ich z terčov sa tiež nemôže len tak, keď si zrazu zmyslíme. Musia sa rešpektovať usmernenia inštruktorov,“ podčiarkol Antal.

„Je to vysoko rizikové, lebo šíp môže trafiť oko, krk a podobne. Preto tu musí vládnuť maximálna disciplína. Takže keď zaznie stop, teraz sa nestrieľa, luky musia ísť smerom k zemi a počkáme na vyčistenie terénu. Okrem toho sme to tu upravili tak, aby sme všetkých videli – čiže je to bez zákutí,“ doplnil.

Je to „chytľavé“

Počas našej návštevy areálu sme si lukostreľbu vyskúšali aj my. Na ľavú ruku, v ktorej sme držali zbraň, nám dali chránič a pravou sme naťahovali tetivu. Za asistencie inštruktora sme mierili na figurínu daniela škvrnitého. Po prvých dvoch neúspešných pokusoch sme cieľ trafili a keďže sa nám to zapáčilo, vyslali sme tým smerom ešte niekoľko šípov. Keď to človeka „chytí“, naozaj nechce prestať.

Inštruktor nám vysvetlil, že v prípade záujmu stráviť čas na ich strelnici sa pre istotu treba objednať deň dopredu – konkrétne v Hoteli Zerrenpach. Zopakoval, že táto zážitková aktivita nie je určená len pre jeho hostí, ale aj širokú verejnosť.

Jeho slová potvrdil aj manažér hotela Frederik Suja. „Táto novinka pre nás znamená obrovský rozvoj, čo sa týka rekreačného či športového vyžitia. A to nielen v našom hoteli, ale v celom regióne,“ podotkol. „Je to veľmi fajn v tom, že lukostreľba ponúka zábavu jednotlivcom aj skupinám,“ uzavrel.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK. Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec uviedol, že ide o novinku v rámci športových aktivít, ktoré dopĺňajú ich ponuku v regióne.

„Majiteľom všetkých náradí je naša organizácia, ktorá tento areál zriadila v spolupráci s hotelom. Celá tá výbava stála 12-tisíc eur. Z nich 7-tisíc išlo z rozvojovej agentúry cez schému pomoci, pričom hotel to dofinancoval,“ dodal.