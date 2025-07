Vodiči, pozor: veľká zmena na D2. Stavebné práce na diaľnici odrezali križovatku pri Boroch, obmedzenia potrvajú týždne

Hazardéri v tuneli, za 'vybrzďovanie' im hrozia tresty Video Zdroj: TV Pravda

Výstavba protihlukovej steny na diaľnici v bratislavskom Lamači, ktorá sa začala ešte na prelome apríla a mája, vstupuje do ďalšej fázy. Od soboty je preto uzavretý zjazd z diaľnice D2 smerom z mesta do Záhorskej Bystrice, ako aj výjazd v opačnom smere.

Vodiči môžu tento úsek obísť cez Lamač. Ak by ste na odbočku do tejto mestskej časti z diaľnice zabudli odbočiť, je možné použiť aj zjazd na Devínsku Novú Ves, ktorý je o niečo ďalej. Na obchádzkových trasách sa očakáva hustejšia premávka.

Foto: mapsfy.com/OpenStreetMaps mapka D2

„Samozrejme, keď je nejaké obmedzenie, budú aj kolóny, ale tento termín je zvolený tak, aby boli čo najmenšie, keďže je leto a doprava je slabšia,“ vysvetlil pre televíziu ta3 dopravný analytik Jozef Drahovský.

Mestskej hromadnej dopravy sa zmeny dotknú len minimálne. Mesto v dotknutom úseku vyznačilo bus pruhy, ktoré majú zabezpečiť rýchlejší prejazd autobusov.

„Dopravný podnik Bratislava bude situáciu aktívne monitorovať a v prípade meškaní nasadíme do premávky záložné vozidlá, ktoré posilnia linky premávajúce v tomto úseku,“ uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár.

Rekonštrukcia aj nové osvetlenie

Počas uzávery dôjde ku komplexnej rekonštrukcii vyťaženého úseku diaľnice D2. „Bude sa kompletne meniť verejné osvetlenie, vymení sa aj informačný systém diaľnice a následne sa budú klásť nové konštrukčné a asfaltové vrstvy, na ktorých už bude stáť samotná protihluková stena,“ vysvetlil hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák.

Čítajte viac Koniec kolón na Záhorí? Diaľnica D2 sľubuje veľký rozvoj, pribudnú tri nové križovatky

Pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj motoristov je podľa diaľničiarov nevyhnutné obmedziť dopravu, a to až na niekoľko mesiacov. „Pre maximálne možné zachovanie dopravy na modernizovanom úseku prebiehajú práce vyslovene len desiatky centimetrov od živej premávky. Tento stav komplikuje logistiku, limituje počet pracovníkov a strojov na stavbe. Napriek tomu práce postupujú,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Július Mihálik.

NDS sľubuje, že práce na budovaní protihlukovej steny by mali byť ukončené do konca letných prázdnin. Potom sa jazdné pruhy v Lamači upravia do pôvodného stavu. „Protihluková stena je aj výsledkom sťažností obyvateľov, ktorí požadovali zníženie rýchlosti na 40 kilometrov za hodinu. To by však z diaľnice spravilo prakticky nefunkčnú cestu,“ dodal dopravný analytik Drahovský.

Aj keď NDS o zmenách v doprave informovala ešte minulý týždeň, mnohých šoférov zmena prekvapila. Kvôli návšteve nákupného centra v Lamači museli ísť do cieľa obchádzkou, a to cez križovatku s diaľnicou D4. V pondelok o 9. hodine ráno čakal cestujúcich zo Záhoria nezvyčajný pohľad – kolóna áut sa totiž tvorila nie smerom na vjazd do hlavného mesta, ale smerom do Česka. Dôvodom bol dlhý rad kamiónov a osobných automobilov, ktoré čakali na prejazd cez neriadenú križovatku dvoch diaľnic. Popoludní sa situácia zlepšila a podľa informácií Pravdy bola premávka typická pre časy dopravnej špičky.