Nový miliónový bazén má problém. Po pár týždňoch sa z neho odlupuje farba. Na kúpalisku došlo aj k úrazom

Nový bazén s vlnobitím v Rimavskej Sobote Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Na túto skutočnosť upozornil poslanecký klub rimavskosobotského mestského zastupiteľstva Spolu sme Sobota. „Bazén s vlnobitím je otvorený len niekoľko dní a už sa z neho na viacerých miestach odlupuje farba a vidno surový betón. A to nehovoríme o estetike, ale o kvalite a bezpečnosti,“ uvádza klub na svojej facebookovej stránke.

O vyjadrenie k danej záležitosti sme požiadali priamo primátora mesta Jozefa Šimka. Pýtali sme sa, ako bude samospráva riešiť opravy odlupujúcej sa farby. Zaujímalo nás, či už tento problém oznámila dodávateľovi prác a či bude oprava riešená v rámci reklamácie po skončení sezóny.

Foto: Facebook.com/Spolu sme Sobota Odlupujuca sa farba v bazene s vlnobitim v Rimavskej Sobote Odlupujúca sa farba v bazéne s vlnobitím v Rimavskej Sobote

Pýtali sme sa tiež, či môže ísť o závažnejší nedostatok, ktorý by eventuálne mohol ohroziť prevádzku bazéna. Na e-mail sme do uzávierky článku nedostali odpoveď. S primátorom sa nám nepodarilo skontaktovať ani telefonicky, keďže nedvíhal telefón a nezavolal späť.

Zranenia na kúpalisku

Druhým problémom nového bazéna je jeho povrch. Niektorí návštevníci sa na sociálnych sieťach sťažujú, že nemá protisklzovú úpravu a preto sa na ňom šmýka. Túto skutočnosť môžeme potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, pri otvorení bazéna sme sa pri vchádzaní do vody pošmykli.

Podobnú skúsenosť má podľa vyjadrení návštevníkov kúpaliska viacero ľudí a niektorí sa v jeho areáli aj zranili. K jednému prípadu s otvorenou zlomeninou bol vraj dokonca privolaný záchranársky vrtuľník. Na zranenia na kúpalisku a súvisiace zásahy sme sa preto pýtali Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR. Zástupca jej hovorcu Richard Bolješik pre Pravdu potvrdil, že záchranári na kúpalisku skutočne opakovane zasahovali.

Foto: Facebook.com/Spolu sme Sobota Farba ktora sa odlupila z bazena s vlnobitim v R. Sobote Farba, ktorá sa odlúpila z bazéna s vlnobitím v R. Sobote

„Operačné stredisko ZZS SR eviduje od 14. júna do 9. júla 2025 celkovo štyri úrazy pri vodnej ploche v lokalite Kurinec pri Rimavskej Sobote. V troch prípadoch sme vysielali ambulanciu ZZS a traja pacienti boli prevezení do nemocnice s poliklinikou v Rimavskej Sobote,“ konkretizoval Bolješik. Naopak, informácia o údajnom zásahu leteckých záchranárov nie je pravdivá. Ako v tejto súvislosti pre Pravdu uviedla hovorkyňa spoločnosti Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková, v období od 14. júna takýto zásah v danej lokalite neevidujú.

Na chýbajúci protišmykový povrch sme sa tiež pýtali rimavskosobotského primátora. Zároveň sme ho požiadali o stanovisko k zraneniam, ku ktorým na kúpalisku došlo. Ani v tomto prípade sme sa však nedočkali odpovede.

Dvojmiliónová investícia

Celkové náklady na výstavbu bazéna s vlnobitím v Rimavskej Sobote boli viac ako dva milióny eur. Tie si mesto vzalo vo forme úveru. Primátor však opakovane uviedol, že splácanie pôžičky nijako nezaťaží rozpočet mesta, pretože na to použije zisk zo vstupného. „Dovolím si povedať, že keď sme vlani mali na kúpalisku príjmy 680 000 eur a 500 000 eur čistý zisk, tak po otvorení bazéna budú ešte vyššie,“ avizoval Šimko.

Nie každý však s obrovskou investíciou do bazéna súhlasí. Najhlasnejším kritikom je poslanec a predseda už spomínaného klubu Spolu sme Sobota Roman Vaľo. Tvrdí, že otváranie bazéna s vlnobitím na Kurinci je výkladnou skriňou neefektívneho a populistického hospodárenia súčasného vedenia mesta. Celkové náklady podľa neho budú ešte vyššie.

„Na projekt, ktorý mal podľa slov primátora prinášať zisk a rozvoj, bude preinvestovaných už takmer 2,5 milióna eur – z veľkej väčšiny na úver a čoskoro možno prekročíme tri milióny. Mesačné splátky dosahujú približne 25 000 eur, čo systematicky vyčerpáva rozpočet mesta a oberá nás o peniaze, ktoré mohli ísť na opravu škôl, škôlok, domu smútku, ciest či základných mestských služieb,“ upozornil Vaľo.

Čítajte viac Najväčší bazén s vlnobitím v strednej Európe postavili na Slovensku. Otvárajú ho o mesiac, prvý deň je vstup zadarmo pre všetkých

Plány do budúcnosti

Napriek vysokej investícii sa výstavbou nového bazéna rozvojové zámery samosprávy nekončia. Primátor sa netají tým, že chce na svoj post kandidovať aj v ďalšom volebnom období a vo výstavbe kúpaliska pokračovať. V pláne je výstavba 50-metrového plaveckého bazéna i takzvanej divokej rieky. Mala by dĺžku asi 200 až 250 metrov a šírku okolo 3,5 až 4 metre. „Bude to postupne, podľa tohto, ako nám to ekonomika dovolí,“ zdôraznil Šimko.

Ďalším z cieľov je vybudovať kryté bazény, ktoré by umožnili celoročnú prevádzku rekreačného komplexu. Na to by však bol potrebný nový geotermálny vrt, keďže kúpalisko je v súčasnosti zásobované iba z jedného. Siaha do hĺbky 1022 metrov a teplota jeho vody je po privedení potrubím na kúpalisko okolo 31 až 32 stupňov Celzia. Z nového, hlbšieho vrtu by samospráva chcela vodu s teplotou 70 až 75 stupňov, aby sa ňou kryté priestory kúpaliska dali aj vykurovať.

Od priehrady ku kúpalisku

Rekreačná oblasť Kurinec – Zelená voda bola obľúbeným miestom rekreantov už v časoch socializmu, vtedy sa však dalo kúpať len v tamojšej priehrade. Na prelome tisícročí sa objavili zámery na výstavbu veľkého aquaparku, ale k realizácii týchto plánov nikdy nedošlo. Postavený bol iba jeden malý bazén, športoviská a určitá infraštruktúra vrátane geotermálneho vrtu.

Lokalita postupne upadala a niekoľko rokov nebol v prevádzke ani spomínaný jediný bazén. Zmena nastala až po roku 2010, keď do úradu nastúpil súčasný primátor a Kurinec si určil za jednu zo svojich priorít.

Do rekreačnej oblasti bola následne privedená termálna voda z niekoľko kilometrov vzdialeného vrtu a postupne vybudovaný nový dvojbazén, detský bazén a napokon i trojcestný tobogan. Návštevníci zároveň môžu využiť možnosť okúpať sa aj v priehrade, ktorej breh s mólom je súčasťou rekreačnej oblasti a nachádza sa priamo pri kúpalisku.