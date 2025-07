Unikátne laboratórium v srdci Slovenska: Pripomína sci-fi, vzorky vyhodnotí za tri sekundy

Automatická laboratórna linka Video Zdroj: TV Pravda

Centrálny laboratórny komplex v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici spustil novinku v podobe plne automatizovaného riešenia na analýzu vzoriek biologického materiálu. Táto revolučná platforma, chránená viac ako 24 patentmi, dokáže určiť kľúčové charakteristiky vzorky expresne rýchlo – počas troch sekúnd.

Nový systém automatizuje rad rutinných manuálnych krokov, ktoré predtým museli vykonávať laboranti. Zvyšuje tak nielen efektivitu, ale tiež minimalizuje kontakt personálu so vzorkami. Systém je inteligentný a na základe informácií z čiarového kódu dokáže vyhodnotiť prioritu vzorky, pričom urgentné požiadavky spracováva prednostne.

„Výsledkom je rýchly a konzistentný čas dodania výsledkov, výrazné zníženie chybovosti a celkové zvýšenie efektivity laboratória. To vedie k rýchlejšej odozve pre klinické oddelenia a v konečnom dôsledku k zlepšeniu starostlivosti o pacientov,“ priblížila primárka Centrálneho laboratórneho komplexu Zuzana Bečková.

Foto: Eva Štenclová, Pravda laboratórium, Banská Bystrica, Rooseveltka, nemocnica Moderné laboratórium v Banskej Bystrici uľahčuje personálu manuálnu prácu.

„Pre nás je najdôležitejšie čo najrýchlejšie mať výsledok. A to nie len v život ohrozujúcich situáciách na urgentnom príjme, no tiež pri ambulantných pacientoch, ktorí prichádzajú na vyšetrenie zo širokého spádu – napríklad na onkologickú liečbu,“ objasnila.

Prvá lastovička

Linka bola sofistikovane prispôsobená špecifikám a potrebám nemocnice – od rozpoznávania typov skúmaviek až po priorizáciu urgentných vzoriek. Vďaka čiarovým kódom identifikuje požadované vyšetrenia a rozhoduje o poradí spracovania vzoriek. Tie medzi jednotlivými fázami distribuuje pomocou pásového dopravníka.

„Sú tu integrované vysoko kapacitné centrifúgy, pričom softvér umožňuje presne sledovať polohu vzorky – od vloženia až po vyhodnotenie,“ pokračovala primárka. „V prípade potreby vieme reagovať aj spätne – ak lekár musí doplniť vyšetrenie, linka si vie vzorku sama vyhľadať v chladenom sklade a dopraviť ju späť do vyšetrovacieho procesu,“ dodala.

Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková vysvetlila, že po trhových konzultáciách a následnom úspešnom verejnom obstarávaní je predpokladaná hodnota zákazky 5,4 milióna eur. „V zásade to bolo rozdelené na tri časti, ktoré sa týkajú jednotlivých odborností zastrešujúcich celý laboratórny komplex – vrátane stavebných úprav,“ hovorí.

„Veľkým benefitom pre celú nemocnicu je zrýchlenie a vysoká miera efektivity,“ zopakovala riaditeľka. „Vzhľadom k tomu, že veková kategória zamestnancov sa posúva do vyšších ročníkov, automatizácia je to, čo im potom pomáha a odbremeňuje ich od každodenných komplikácií. Takto sa naozaj môžu venovať len odbornej práci,“ tvrdí.

Práve automatizácia, digitalizácia a absolútna zmena procesov je to, čo ich s výstavbou novej nemocnice postupne čaká. „Ide teda o prvú lastovičku a to, že naši kolegovia to excelentne zvládli za plnej prevádzky je dôkazom, že sa to dá,“ zdôraznila Lapuníková. S úsmevom poznamenala, že nová linka vyzerá ako sci-fi.

Foto: Eva Štenclová, Pravda laboratórium, Rooseveltka, Banská Bystrica Otvorenie automatizovanej laboratórnej linky spustili v Rooseveltovej nemocnici za prítomnosti ministra zdravotníctva Kamila Šaška.

„Výrazne nám pomohla aj z hľadiska personálneho – v čase, keď čelíme nedostatku zdravotníkov, znamená každá ušetrená minúta veľký prínos,“ konštatovala. Doplnila, že vďaka automatizácii sa podarilo nahradiť množstvo opakujúcich sa úkonov, čím sa uľahčila práca laborantkám.

Európsky rozsah

Na otvorení novinky nechýbal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). „Výhody novej linky sú nepopierateľné – šetrí čas, zvyšuje presnosť, eliminuje chyby. A to sú konkrétne zmeny, ktoré pocítia lekári, aj pacienti,“ podčiarkol. Celkovo to komentoval ako modernizáciu slovenského zdravotníctva.

„Predovšetkým štátnych nemocníc. Banskobystrická sa dnešným dňom stáva prvou s takouto automatizovanou linkou. Zároveň je jediným akreditovaným pracoviskom v rámci štátnych nemocníc,“ zhodnotil Šaško. „Takáto modernizácia znamená skvalitnenie pracovných podmienok pre samotný personál zdravotníkov, ktorí svoju odbornosť môžu v plnej miere venovať tomu, v čom sú špičkoví. Jednoduchšiu manuálnu prácu za nich bude vykonávať prístroj,“ pripomenul.

Určite to podľa neho ocenia napríklad onkologickí pacienti. „Ktorým treba zobrať vzorky a na ich základe sa určí, či im bude poskytnutá liečba hneď, o hodinu, na druhý deň alebo vôbec. Má to naozaj priamy dopad na dôslednejšie zdravotníctvo,“ uzavrel minister.

Projekt realizovala spoločnosť Beckman Coulter. Jej riaditeľ Lukáš Palivec zhodnotil, že klinické laboratóriá sú pracoviská, ktoré v rámci nemocničných zariadení často nebýva vidieť. „Jedným z dôvodov je, že do nich pacient osobne priamo nevstupuje. Napriek tomu sa len veľmi málo rozhodnutí lekárov zaobíde bez laboratórneho výsledku,“ povedal. Pripomenul, že počet takýchto vyšetrení z roka na rok narastá.

Foto: Rooseveltova nemocnica laboratórium, Rooseveltka, Banská Bystrica Moderné laboratórium v Banskej Bystrici uľahčuje personálu manuálnu prácu.

„Rovnako ako aj nároky na kvalitné a predovšetkým rýchle spracovanie vzoriek. Rozhodnutie banskobystrickej nemocnice vybaviť laboratórium unikátnou inovatívnou technológiou prináša modernejší koncept s referenčným potenciálom európskeho rozsahu,“ podčiarkol. Vzápätí spomenul najväčšiu výhodu tohto systému.

„V dnešnej dobe je kladený veľký tlak na personál robiť oveľa viac práce s výsledkami za čo najkratší čas, zároveň s čo najvyššou kvalitou. Niekedy už na to skrátka ľudská hlava a ruka nestačí. Inovatívne technológie nám uľahčujú manuálnu prácu a umožňujú sústrediť sa tam, kde roboti nestačia,“ vysvetlil Palivec.