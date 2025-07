Za bývalého Československa mu patrilo prvé miesto. Takto vyzerá jeden z najkrajších kamenných mostov v našej krajine

Železničný most pri Telgárte na strednom Slovensku je prvou delenou oblúkovou železobetónovou konštrukciou na tratiach bývalého Československa. Gregorovu dolinu pretína most s dĺžkou 113,6 metra a výškou 18 metrov. Je skutočnou dominantou okolia a od cesty z Telgártu smerom na Vernár ho možno pekne vidieť. Chmarošský viadukt je technická stavba – tehlový železničný most z 30. rokov minulého storočia, ktorý tvorí deväť oblúkov. Je považovaný za jeden z najkrajších kamenných mostov u nás.