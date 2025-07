Napadnutý starosta Korytárok: Prebral som sa v kaluži krvi. Po útoku mu zostalo jedenásť stehov

Starosta Dušan Mitter o nočnom útoku na neho Video Zdroj: TV Pravda

Incident sa odohral v sobotu (12. júla) v noci, keď sa starosta obce Korytárky Dušan Mitter vracal domov z Podpolianskych slávností v Detve. Útok agresora našťastie richtár prežil. Polícia potvrdila, že v nedeľu, v skorých ranných hodinách, prijali trestné oznámenie.

„O tom, že v garáži rodinného domu došlo k napadnutiu 53-ročného muža. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. „Za účelom objasnenia tohto skutku sú v súčasnosti vykonávané procesné úkony, preto nie je možné poskytovať žiadne ďalšie informácie,“ doplnila.

Poriadna rana

Starosta mal naozaj šťastie v nešťastí – z tejto nepríjemnosti vyviazol „len“ s poranením hlavy, pričom hospitalizácia nutná nebola. Čo presne sa stalo, sme sa išli opýtať priamo jeho, no na obecnom úrade sme ho nezastihli – práve bol na lekárskom vyšetrení v Banskej Bystrici. Kontaktovali sme ho však telefonicky a dohodli sme si stretnutie pred jeho domom. „O pár minút som tam, práve idem z vyšetrenia,“ potvrdil.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Dušan Mitter, starosta, Korytárky Starosta Dušan Mitter skončil po útoku neznámym páchateľom s poranenou hlavou.

Do reči sme sa zatiaľ dali s viacerými miestnymi. Netušia kto, ako a prečo útočil, no tento skutok ostro odsudzujú. „Normálny človek také niečo neurobí, je to zverstvo. Vraj to musela byť poriadna rana, lebo okolo starostu bola kopa krvi. Veď ho ten útočník mohol zabiť,“ reagoval starší muž.

Prihovorili sme sa aj okoloidúcej mladej žene. „Nechápem, kde sa to v ľuďoch berie. Tá nenávisť v spoločnosti je už asi naozaj poriadne vyhrotená, keď sa dejú takéto veci. Ak sa aj niekomu nepozdávajú nejaké jeho rozhodnutia, takto sa to predsa nerieši,“ zdôraznila.

Mnohí sa zhodli, že tak ako všade, aj u nich má richtár, ktorý je vo funkcii druhé volebné obdobie, priaznivcov, no sú aj takí, ktorí ho veľmi „nemusia“. Sú však presvedčení, že neútočil nikto z miestnych.

„Sme pokojná obec, problémy sa tu nikdy neriešili násilím. Ak niekto proti niekomu niečo má, dá mu to otvorene najavo. Z toho, čo sa stalo starostovi, priamo v jeho garáži, som zhrozená. Samozrejme, teraz aj mňa prenasledujú kadejaké myšlienky, že čo všetko sa človeku môže stať v jeho vlastnom dome,“ podelila sa s nami o svoje pocity znepokojená dôchodkyňa.

Zdá sa, že Korytárky sú teraz pod väčším „drobnohľadom“ polície. Počas našej návštevy sme tam natrafili na policajné hliadky, čo zrejme súviselo s víkendovým útokom. „Teraz ich tu veru vídať častejšie. Určite kvôli starostovi,“ podotkol mladý muž.

Foto: Eva Štenclová, Pravda policajti, Korytárky Policajné hliadky teraz obec, v ktorej sa incident odohral, monitorujú častejšie.

Útočníka nevidel

O chvíľu nato sme sa už stretli so starostom. Kúsok od garáže, kde ho útočník prepadol nám porozprával, čo sa v osudnú noc odohralo. „Po skončení programu folklórnych slávností, na ktoré som sa bol pozrieť, som sa domov vrátil krátko po dvadsiatej tretej hodine. Zamkol som auto a vošiel do dvora rodinného domu. Išiel som ešte do zadnej časti, kde som mal niečo na práci. Vošiel som do garáže, kde som si niečo pripravoval na ďalší deň,“ hovorí Mitter.

„Ako vravím, musel som ešte riešiť nejaké pracovné veci. Sedel som v garáži a pamätám si len to, že som bol pri páde na podlahu ešte pri vedomí, no potom som sa prebral v kaluži krvi o ďalších asi dvadsať minút,“ priblížil. Keď „prišiel k sebe“, zavolal svoje dospelé deti. Tie vraj v čase incidentu nič nepočuli – žiadny hluk ani nič podozrivé.

„Oni potom zavolali záchranku a políciu. Prišli teda záchranné zložky, ktoré mi pomáhali a sanitkou ma previezli do Zvolena, kde mi poskytli základné ošetrenie. Urobili tiež ďalšie zákroky, keďže som mal na hlave dosť vážne tržné rany,“ povedal s tým, že mu to zašili, pričom bolo potrebných jedenásť stehov. Vzápätí mierne nadvihol svoj klobúk a ukázal nám, čo práve opisoval.

Foto: Eva Štenclová, Pravda dom, starosta, Korytárky Starostov dom a vedľa garáž, v ktorej richtára v Korytárkach prepadli.

Netuší, čím ho útočník udrel. „Ťažko to hodnotiť, počkáme si na výsledky vyšetrovania a závery polície,“ poznamenal starosta. Tvrdí, že agresora si vôbec nestihol všimnúť. „Bolo to veľmi rýchle. K incidentu som bol otočený tvárou, ale bola už noc a vonku tma. Pamätám si akurát to, ako som padal na zem,“ zopakoval.

Podčiarkol, že nepriateľov nemá, no motívom mohlo byť napríklad aj to, že pôsobí v rôznych oblastiach, v rámci ktorých robí dôležité rozhodnutia. Okrem starostovania je totiž aj okresným predsedom strany Hlas. „Ťažko povedať, či mi niekto závidí, alebo sa nestotožňuje s mojimi krokmi. Niekomu sa môžu aj nemusia páčiť,“ uzavrel.