Najhoršia ulica pre život v Bratislave? Šancovú prerábajú, no potrebuje oveľa viac, aby bola bezpečná. Aké má mesto plány?

Šancová ulica, rušná trasa vedúca cez bratislavské Staré Mesto, aktuálne prechádza rekonštrukciou potrubia. Mesto kvôli tomu opraví aj cesty a chodníky, práce potrvajú až do konca leta. Pri tejto príležitosti obmedzenia dopravy však môže Bratislava premeniť vyťaženú ulicu na príjemnejšie miesto. Aktivisti aj obyvatelia na mesto tlačia už roky. Šancová má potenciál byť vzorom pre celú štvrť, aj lepším priestorom najmä pre ľudí, musela by ale vytlačiť autá. Ako ju vidia odborníci a kedy sa jej tvár zmení?

Na Šancovej od júna prebieha výmena potrubia Video Šancová ulica patrí k frekventovaným úsekom. Mesto jej nevyhnutnú opravu využilo na obnovu cesty aj chodníkov, no väčšie zmeny, ktoré by ju sprístupnili všetkým ľudom a nielen autám, neprišli.

Od konca júna tohto roka je rozkopaná na pomerne veľkej ploche. Dôvodom je výmena vodovodného potrubia pod cestou aj chodníkmi, v úseku medzi Trnavským a Račianskym mýtom. Kvôli tomu sa mení aj cesta v tomto úseku v oboch smeroch. „Má byť položený nízkohlučný asfaltový koberec, a k zníženiu hluku aj zlepšeniu priestoru prispieva tiež výsadba zelene v danom úseku,” informuje Peter Bubla, hovorca mesta.

Práce potrvajú do 31. augusta, teda dovtedy je doprava zúžená na jeden jazdný pruh v oboch smeroch, a odbočenia na vedľajšie ulice (ako Jiskrova či Belehradská) budú obmedzené alebo presmerované – podľa potreby. Zápchy sú na dennom poriadku, MHD funguje bez problémov. Modernizácia však bola nevyhnutná.

Zo Šancovej môže byť bulvár

Ulica, ktorá sa nachádza sa na rozhraní Starého Mesta a Nového Mesta, prepája západnú a severnú časť Bratislavy s jej centrom a pokračuje za mýtami až po hlavnú vlakovú stanicu. Tam vzniká najväčší dopravný chaos. Práve množstvo vrstiev, na ktorých sa prelínajú chodci, cyklisti, autá, busy aj električky, robia z ulice hlučné a nebezpečné miesto hlavne pre deti a starších ľudí. Šoféri tak prehlušili ulicu a vytesnili odtiaľ bezpečný pohyb ľudí – pritom ide o husto obývanú štvrť. Z pohľadu dobrého využitia priestoru, je tak nefunkčná.

Ani podoba ulice nie je práve lákavá. Sú tu nižšie bytovky prevažne z minulého storočia, ktorú sú často bez rekonštrukcie fasád, s úzkymi rozbitými chodníkmi a okrem pásu stromov v časti za Trnavským, je aj bez zelene. Nepridáva jej ani zmes lacno pôsobiacich podnikov, hýriacich nesúrodými logami a bez uceleného konceptu, len tak nasekané vedľa seba. Prejazd po tejto ulici na bicykli tiež pripomína adrenalínový šport.

Aktivisti upozorňujú aj na fakt, že Šancová je zdravie ohrozujúcou ulicou, nielen kvôli hustej premávke. „Z dopravného hľadiska je potrebné umožniť ľuďom pohybovať sa mestom bez nutnosti využívania auta. Na Šancovej je kľúčové znížiť počet jazdných pruhov pre vozidlá na jeden v každom smere a zriadiť vyhradené bus pruhy, ktoré zvýšia rýchlosť a spoľahlivosť MHD. Rovnako dôležité je vybudovať bezpečnú cykloinfraštruktúru. Ideálne fyzicky oddelené cyklotrasy alebo zdieľané cyklo+bus pruhy,” prichádza s plánom urbanistka a dodáva, že chodci by potrebovali viac priechodov a úpravu tých, ktoré tam už sú. Aby ani oni neboli na Šancovej druhoradými.

Šancovej chýba možnosť iného presunu ako autom, ani chodci na nej nemajú priestor Mala by mať Šancová cyklopruh a viac priechodov? Šancovej chýba možnosť iného presunu ako autom, ani chodci na nej nemajú priestor Áno, nie je bezpečná pre ľudí Nie, autá potrebujú 4 pruhy Je mi to jedno Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie, autá potrebujú 4 pruhy 60,0% Áno, nie je bezpečná pre ľudí 36,7% Je mi to jedno 3,3%

Prvým krokom k spomaleniu áut aj zmierneniu ich množstva, by bolo odklonenie na trasy, ktoré nie sú tak obývané. „Ak by sa doprava upokojila, ľudí by viac lákalo ísť na bicykli, MHD ale aj pešo. Ulica je bariérou pre obyvateľov, namiesto toho, aby ich spájala a podporovala mestský život,” kritizuje Némethová.

Pomôcť skĺbiť na Šancovej priestor pre pohyb ľudí, bicyklov aj áut by mohli radary merajúce rýchlosť jazdy, ale aj merače hluku. Vďaka nim by sa z nej mohol stať živý mestský bulvár namiesto dopravnej tepny.

Aktivisti, urbanisti ale aj verejnosť roky volajú po spravodlivom rozdelení Šancovej pre všetkých. Dáta z bratislavskej cyklodopravy ukazujú, že je o ňu silný záujem a to tak medzi Bratislavčanmi, ako aj medzi turistami, no potrebuje mať bezpečné podmienky. Obľúbená opäť začala byť aj MHD. „V neposlednom rade, vytvorenie bus-pruhov urýchli mestskú hromadnú dopravu, ktorá je nosným systémom dopravy v meste,” dodáva urbanistka.

Aj historicky je Šancová významná. Jej názov odkazuje na zaniknuté mestské hradby a šance (opevnenia). Rovnako tak je zásadná kvôli lukratívnej polohe v rámci mesta. Jej dnešná podoba však nezodpovedá dôležitosti, akú má, a len ťažko by sa dala porovnať s podobnými ulicami v európskych centrách.

Na Šancovej by mohol byť mestský bulvár, riešenie však nie je ľahké

Zostane Šancová bez šance?

Situáciu na Šancovej mala vyriešiť Severná tangenta, teda nová cesta, ktorá by zmenšila počet prechádzajúcich áut. Tá však postupne zapadá prachom a výstavba nevyzerá zrealizovatelne. Premávka v Bratislave však nespí a bude len rásť. „V súčasnosti má Bratislava vyše 700 áut na 1000 obyvateľov, čo je 2-krát viac ako vo Viedni,” uvádza štatistiku Némethová.

Severná tangenta Plánovaný obchvat, ktorý má odľahčiť vnútro mestskú dopravu v severnej časti Bratislavy. Má vytvoriť alternatívnu trasu k preťaženej Račianskej, Vajnorskej a Šancovej ulici a spojiť východné a západné vstupy do mesta mimo jeho historického jadra

Trasa má viesť od diaľnice D1 pri Zlatých pieskoch cez Raču, okraj Nového Mesta a Kramáre až po Patrónku / Lamač, no zatiaľ je označená ako územná rezerva. Mesto tým chráni potrebné oblasti, ktorými by viedla, pred iným využitím

Má znížiť dopravné zaťaženie centra mesta, zlepšiť napojenie mestských štvrtí a vytvoriť priestor pre lepšiu MHD, cyklodopravu a verejný priestor v centre

Je v územnom pláne, no realizácia je v nedohľadne. Bola by zložitým zásahom, vyžadujúcim alternatívne riešenia (napr. čiastočný tunel, kombináciu s MHD koridorom, atď., rovnako ako nemalé peniaze, povolenie úradov aj súhlas verejnosti)

Mesto však oponuje, že všetky zásahy do Šancovej by zásadne obmedzili dopravu. Je súčasťou vnútorného aj stredného mestského okruhu a tým pádom musí byť tranzitnou, inak by Nové Mesto aj Ružinov zostali odrezané od širšej siete dopravy, ale najmä od centra Bratislavy. Zasiahlo by to hlavne Kramáre a Lamač. Prístup k nim z jadra hlavného mesta nemá alternatívnu trasu, ktorá by bola rovnocenná Šancovej. „Či už by išlo o zúženie jazdných pruhov, pridanie prechodov pre chodcov so stredovými ostrovčekmi, zriadenie bus pruhov, alebo aj zredukovanie parkovacích miest,” pripomína Bubla.

Ak by mala Šancová iba jeden pruh v každom smere, podľa mesta by sa zápchy znásobili, čo by viedlo k ešte väčšiemu znečisteniu vzduch. Odborníci podľa magistrátu zbierajú dáta premávky a podľa nich nájdu konkrétne možnosti, ako prostredie ulice zlepšiť. „Bez alternatívy, ako napríklad Severná tangenta, alebo sčasti aj vonkajší polokruh, mesto nemôže na Šancovej pristúpiť k obmedzeniu dopravy,” uzatvára hovorca.

Urbanistka argumentuje, že Šancová má byť pre ľudí a teraz je len ukážkou chybného plánovania dopravy v minulosti. Odkedy sa v 70. rokoch minulého storočia, počas veľkej obnovy budov, stala štvorprúdovkou, podriadila sa vodičom a prišla aj o svoju zeleň. Podľa Némethovej sa odvtedy zvýšilo množstvo áut v Bratislave celkovo 15-násobne. „Miestni obyvatelia trpia kvôli znečisteniu ovzdušia a nadmernému hluku už veľa rokov. Šancová ulica sa dá prirovnať skôr k rýchlostnej ceste,” uvádza.

Časť ulice blízko Trnavského mýta pokrýva stromoradie, no rozpálenej ceste by prospelo, ak by ich bolo oveľa viac

Život na Šancovej nie je bezpečný

Zdá sa tak, že ulica na teraz nemá riešenie. Navyše, vedenie mesta ju vidí ako štandardnú tepnu na presuny, jej premena by tak bola nielen finančne, ale aj technicky náročná. No nič z toho nemení fakt, že mesto ignoruje dáta ukazujúce jej nevhodnosť pre bývanie.

„Minulý rok sme realizovali merania kvality ovzdušia na 25 miestach v Bratislave a výsledky na Šancovej boli jedny z najhorších. Znečistenie ovzdušia je vážnym rizikom pre zdravie a ohrozuje najmä deti, tehotné ženy a ľudí s chronickými ochoreniami,” pripomína Némethová.

Podľa urbanistky a aktivistky má Bratislava všeobecne zhoršujúcu sa kvalitu ovzdušia, dokonca aj SHMÚ spolu s Cyklokoalíciou namerali pred budovou YMCA hodnoty porušujúce limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Znečistenie prostredia, rovnako ako fasád budov nasleduje výrazný hluk. „Hladiny hluku dlhodobo prekračujú povolené limity vo dne aj v noci. Toto všetko negatívne vplýva na fyzické a duševné zdravie obyvateľov,” uvádza dopady.

Na tieto tri problémy existuje iba jedno riešenie – odklon áut inam. Pruhy pre autá aj autobusy sú tu široké, aj pomerne rovné, čo automaticky nabáda šoférov, aby pridali na rýchlosti. Na ulici tak veľmi nevidno deti, ktoré by išli do škôl samé a chodci sa tiež hýbu po Šancovej len v nevyhnutných prípadoch.

Na snímke z dronu výhľad z Trnavského mýta na Račianske mýto a Pražskú ulicu. Vľavo Bratislavský hrad, budova Národnej banky Slovenska (NBS) a pamätník Slavín.

Mesto priznáva problémy, pomôžu dočasné riešenia?

Magistrát podľa hovorcu Bublu vníma, že situácia na Šancovej je komplikovaná hlavne kvôli tomu, že okrem áut na nej iná doprava nemá priestor. S riešením však neprišli. Mestská radnica plánuje zlepšiť prechádzanie v mieste križovania s ulicami Ľadová a Beskydská vďaka semaforu pre chodcov. Teraz musia obchádzať veľkú časť cesty, len aby sa dostali na druhú stranu cez priechod. „Projekt je už vo vysokej fáze projekcie a podstupujú sa ďalšie kroky pre zriadenie,” potvrdil Bubla.

Keďže po ulici chodí málo ľudí, o pamiatkach v oblasti vie málokto a preto chátrajú. Dosah je vidno aj na obchodoch v prízemí bytoviek, ktoré sú roky prázdne, čo ekonomike ani socializácii zrovna nepomáha – pritom ide o ulicu v centre hlavného mesta, nemala by byť teda tranzitná.

Navyše tým, že Šancová je takmer z polovice vystavená priamemu slnku, sa z nej v kombinácii s množstvom vyhriatych áut v lete stáva rozpálená asfaltová plocha prehrievajúca mesto. „Dôležitým prvkom je aj výsadba novej zelene a systematická starostlivosť o ňu, ktorá zlepší mikroklímu a estetiku ulice,” pripomína Némethová s tým, že aj toto bolo súčasťou ňou iniciovanej petície. To sa podľa radnice deje, hovorca potvrdil, že už vysadili 13 stromov za tri roky a budú v tom pokračovať.