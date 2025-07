Tragédia pri Vernári: pri zrážke dvoch áut vyhasol život 30-ročného muža

Jedno z áut v zákrute prešlo do protismernej časti vozovky, kde narazilo do oproti idúceho auta. „Tridsaťročný vodič v dôsledku zrážky utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho spolujazdec utrpel ťažké zranenia,“ skonštatovala Ligdayová. V druhom vozidle 19-ročný vodič, ako aj jeho traja spolujazdci, utrpeli zranenia rôznej závažnosti. Pri dopravnej nehode vznikla majetková škoda vo výške približne 6 000 eur.

Mladší vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Polícia k skúmaniu presnej príčiny dopravnej nehody pribrala aj znalcov z odboru dopravy a zdravotníctva. „Vykonáva potrebné procesné úkony a bude skúmať mieru zavinenia účastníkov,“ spresnila policajná hovorkyňa. V prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.