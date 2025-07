Metropola Liptova sa pustila do veľkých opráv ciest a chodníkov. Investuje do nich ďalších viac ako milión eur

Kilometre chodníkov a ciest zrekonštruovali v Liptovskom Mikuláši už vlani. Celkovo za ostatné dva roky samospráva investovala do vynovených komunikácií dva milióny eur a ďalší veľký balík peňazí teraz „naleje“ do viacerých mestských častí. Práce už odštartovali, dokončené budú na jeseň. Dovtedy musia byť obyvatelia dotknutých ulíc obrnení trpezlivosťou.

Opravy ciest a chodníkov potrvajú v liptovskomikulášskych uliciach do jesene.

Opravy ciest a chodníkov potrvajú v liptovskomikulášskych uliciach do jesene.

Stavenisko odovzdal mikulášsky primátor Ján Blcháč zhotoviteľskej spoločnosti Slovkorekt s tým, že ako prvá prišla na rad mestská časť Ploštín. Práce sú tam už v plnom prúde. Radnica žiada v dotknutých lokalitách o trpezlivosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť.

Investícia do rekonštrukcie ciest a chodníkov za takmer 1,2 milióna eur mieri okrem už spomínaného Ploštína aj do častí Palúdzka, Demänová, Bodice a Iľanovo. „V nasledujúcich mesiacoch obnovíme 1,8 kilometra ciest a 1,6 kilometra chodníkov. Potvrdzuje to náš záväzok rozvíjať všetky mestské časti rovnomerne a žiadnu neopomínať,“ podčiarkol primátor. „Pripravené máme v tomto roku aj ďalšie rekonštrukcie komunikácií. Na niektoré sme už vyhlásili obchodné verejné súťaže,“ doplnil.

Unikátna cyklocesta pod Kráľovou hoľou Video Zdroj: TV Pravda

Dekáda splácania

Najväčšia suma z 1,2 miliónového balíka poputuje na opravu posledných neobnovených častí chodníka popri hlavnom ťahu mestom – konkrétne je to 430-tisíc eur. Druhá je v tomto „rebríčku“ Palúčanská ulica, kde si približne 850-metrový úsek vyžiada 350-tisíc eur. Ďalších viac ako 200-tisíc pôjde na 750-metrov komunikácií Pod Sitieňom v Demänovej.

V Bodiciach položí mesto nový asfalt na takmer dvestometrovom úseku. Prístupová cesta k ploštínskemu cintorínu a výstavba nových parkovacích miest bude stáť 40-tisíc eur. Nové chodníky v Iľanove a Ploštíne vyjdú radnicu na 80-tisíc eur.

Stavebné stroje už v týchto dňoch môžu Mikulášania vidieť v akcii. „Doprava bude riadená prenosným značením a v prípade potreby vedená jedným jazdným pruhom,“ vysvetlil vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby na mestskom úrade Gabriel Lengyel.

Čítajte aj Unikátne laboratórium v srdci Slovenska: Pripomína sci-fi, vzorky vyhodnotí za tri sekundy

Hovorkyňa samosprávy Romana Nemcová objasnila, že práce sa realizujú formou verejno-súkromného partnerstva. „Zhotoviteľ uhradí náklady a mesto ich bude splácať desať rokov. Rovnakým spôsobom sme už realizovali veľký balík rekonštrukcií ciest a chodníkov aj v uplynulých dvoch rokoch. Z eurofondov aktuálne rekonštruujeme Alexyho ulicu na Nábreží,“ uviedla.

Nový cyklopruh

Práve Alexyho ulica, na ktorej pracujú už od jari, je najväčšou tohtoročnou investičnou akciou mesta do cestnej infraštruktúry. Peniaze na jej opravy, 941-tisíc eur, získala radnica z eurofondov – ide teda o sumu mimo spomínaného 1,2 miliónového balíka. Nachádza sa na druhom najväčšom mikulášskom sídlisku Nábrežie.

Na 700-metrovom úseku tam vymieňajú podkladové vrstvy a položia nový asfalt. Obnovenú cestu si vychutnajú aj cyklisti – v celej dĺžke totiž vznikne cyklopruh, ktorý túto časť prepojí s existujúcim cyklochodníkom po brehu Váhu.

Čítajte aj Vyhral Fico prvé kolo? Brusel sľubuje pomoc s ruským plynom. Slovensko žije zo zliav Gazpromu, premiér žiada ešte väčší ústupok

V opravách ciest a chodníkov bude mikulášska radnica v tomto roku pokračovať ďalej. „Okrem miliónového balíka plánujeme realizovať aj obnovu Tehliarskej ulice v Liptovskej Ondrašovej. Tiež Chalupkovej ulice na Nábreží, no tam môžeme práce rozbehnúť až po ukončení na Alexyho. Veríme, že to bude v tomto roku,“ uzavrela hovorkyňa.