Búrka spustošila mesto, strhnuté strechy ležia na zemi. Štát sa otočil chrbtom: pre byrokratickú chybu si Medzev škody platí sám

Brutálna sila prírody: Pri Margecanoch vietor posúval obrovský žeriav ako hračku. Zábery vzbudzujú rešpekt Video Zdroj: TV Pravda

Búrka sa počas minulého pondelka (7. 7.) prehnala východným Slovenskom a napáchala škody aj v mestečku Medzev neďaleko Košíc. Následky jej vyčíňania odstraňujú doteraz. Podľa predsedu dobrovoľných hasičov Gerharda Ballascha prvé oznámenie o škodách dostali o 16.45 hod. Do terénu vyrazili s troma autami. Pridali sa k nim aj kolegovia – dobrovoľní hasiči z Paňoviec a Nováčan.

„My sme rýchlo išli odstraňovať následky, bolo veľa popadaných stromov a odfúknuté strechy. Niekde nevedeli prejsť cez ulice, ľudia sa nevedeli dostať ani z domova dôchodcov. Treba však povedať, že kvôli poškodeniu káblov nefungovala mobilná sieť,“ zdôraznil Ballasch.

Bolo to ako tornádo

Na Mierovej ulici v Medzeve živel doslova zobral všetky strechy. V celku neostala ani jedna. „Bolo to hrozné. Sedel som na lavičke pred domom, keď zrazu prišla doslova biela clona. Išiel som do domu dnu cez garáž. Ledva som na nej zavrel dvere, takú silu mal ten vietor,“ spomína na pohromu 83–ročný obyvateľ Medzeva Rudolf Schürger.

Foto: Pravda Víchrica odfúkla strechu Víchrica odfúkla strechu z domu Rudolfa Schürgera. Zatiaľ je provizórne zakrytá.

Živel zlomil nielen stromy, ale aj dva betónové stĺpy. Neušetril ani verejné osvetlenie. „Teraz je to už dobré, je upratané. Ale po tej búrke sa sem nedalo prísť. Všetko ležalo krížom-krážom,“ opísal Schürger situáciu po víchrici. Kladie si otázku, či nešlo o tornádo.

Vietor na jeho dome strhol strechu, poničil aj komíny. „Susedova strecha doteraz leží na druhej ulici. Našťastie mám dom poistený aj pre prípad živelnej pohromy. Už tu boli z poisťovne. Aspoň to je šťastie v nešťastí,“ dodal.

Väčším problémom je nedostatok tesárov a pokrývačov. „Teraz sú zaneprázdnení. S dvoma som v kontakte, aby prišli opraviť strechu čím skôr. Máme ju prekrytú plachtami, ale to je o ničom,“ posťažoval si pán Schürger. Spolu so susedmi s obavami sledujú predpovede počasia. Boja sa silných dažďov aj vetra.

Foto: Pravda živel poškodil aj autá Po vyčíňaní víchrice na Mierovej ulici v Medzeve ostali doteraz stopy. Na domoch chýbajú strechy, živel poškodil aj autá.

Dodal, že v dome býva 50 rokov, ale podobné vyčíňanie počasia si nepamätá. „Samozrejme, zažil som rôzne búrky. Ale tejto poslednej sa zďaleka nevyrovná ani jedna,“ uzavrel Medzevčan, ktorý dúfa, že do jesene bude mať jeho dom opäť strechu.

Pomoc nedostanú

Keďže mesto nevyhlásilo mimoriadnu situáciu, náklady na záchranné práce štát nezaplatí. Primátora Medzeva Radoslava Gedeona mrzí, že ťarcha ostala na pleciach mesta. „Ale už sme sa s tým zmierili, nejako to prežijeme,“ dodal. Vysvetľuje, že ako prvé išli zamestnanci mesta riešiť odstránenie dôsledkov búrky.

„Povolal som všetkých zamestnancov mestských služieb, rozdelili sa na dve partie. Treba poďakovať aj mnohým obyvateľom, že zobrali píly a sami sprejazdnili cesty. Aj na Šugove to dokázali sami. Akurát tam bolo v tábore 30 detí,“ opísal primátor krušné chvíle.

Dodal, že členovia krízového štábu boli v rôznych častiach mesta, problémom bola komunikácia, keďže mobilný signál vypadával. „Mimoriadnu situáciu sme preto vyhlásili na druhý deň, v utorok. No nebolo to nám, ani Vyšnému Medzevu nič platné. Pritom v okrese Košice-okolie sme najviac zasiahnuté obce,“ dodal Gedeon. Aj okres Gelnica susediaci s Medzevom vyhlásil výnimočnú situáciu. Takže sa to týka všetkých obcí, ktoré patria do spomínaného okresu.

O to viac ho mrzí, že pomoc štátu je naviazaná na vyhlásenie mimoriadnej situácie. „V tom zápale pri odstraňovaní škôd nikomu nenapadlo vyhlásiť hneď mimoriadnu situáciu,“ upresnil primátor. „Niečo také človek len tak nezažije. Odrazu prišla doslova biela clona sprevádzaná neuveriteľne silným vetrom. Trvalo to možno päť minút. Bolo to ako tornádo,“ priblížil Gedeon. Dodal, že kvôli pomoci ľuďom už mesto navštívili pracovníčky úradu práce aj zástupcovia poisťovní.

„Rozprával som sa s viacerými obyvateľmi, niektorí mali poistenie, iní nie. Dúfam, že pre nevyhlásenie mimoriadnej situácie nebudú mať problém. Lebo pri odstraňovaní škôd je dobré každé euro. Mestský majetok je našťastie poistený. Nám na dome smútku zrolovalo strechu, ale už máme novú. Takže tento problém je vyriešený,“ povedal Gedeon. Vietor zroloval strechu aj na jednom pavilóne tunajšej základnej školy. Pracovníci mestského podniku služieb v týchto dňoch prioritne pracujú na odstraňovaní škôd.