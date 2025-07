V meste pod Urpínom vyrastie nový most. Stavať ho začnú už v najbližších týždňoch

Most v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

Banskobystrická samospráva oznámila, že na výstavbu nového mosta pri Malej železničnej stanici získali z eurofondov 1,2 milióna eur. O poskytnutí nenávratného finančného príspevku im bola doručená zmluva v týchto dňoch.

„Znamená to, že s výstavbou úplne nového oceľového mosta by mohol vysúťažený zhotoviteľ začať už v najbližších týždňoch,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Pokračoval, že hoci ide o promenádny most určený pre peších a cyklistov, je naprojektovaný tak, aby mohol byť počas mimoriadnych situácií na iných mostoch otvorený aj pre vozidlá či záchranné zložky.

Foto: Eva Štenclová, Pravda most, Banská Bystrica Banskobystrický most pri Malej železničnej stanici je pre autá uzatvorený už roky. Nahradí ho úplne nový, promenádny – pre peších a cyklistov.

Foto: mesto Banská Bystrica most, vizualizácia, Banská Bystrica Nový most bude zdobiť zeleň.

Zmení tvar

Nepôjde teda o klasický most, po ktorom sa húfne premávajú autá. Nezvyčajný bude aj svojou výzdobou. „Umiestnime naň mobiliár aj mobilnú zeleň, ktorá nadviaže na projekt oddychového parčíka s prístaviskom pre vodákov. Ten je v súčasnosti v procese územného konania,“ priblížil primátor. Objasnil, že nový objekt bude po dokončení rovnako široký ako súčasný (8 metrov) – nahradí totiž už existujúci, ktorý bol postavený v roku 1956. Pred pár rokmi ho ale, na základe výsledkov diagnostiky a statického posúdenia, pre automobilovú dopravu uzavreli.

Kvôli požiadavke Slovenského vodohospodárskeho podniku bude mať novovybudovaný most iný tvar. „Aby jeho konštrukcia nezachytávala nánosy a naplaveniny pri prípadných záplavách a vysokej hladine Hrona,“ ozrejmil Nosko.

„Od vodohospodárov sme museli získať súhlas a základné parametre, ako by mal most vyzerať,“ potvrdil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík. „Keďže existujúci most sa nachádza v pozícii storočnej vody a pri záplavách bude preliaty, jeho konštrukcia musí byť subtílnejšia,“ vysvetlil. Cieľom je, aby sa tam nezachytávali nánosy, ktoré by mohli spôsobiť vybreženie Hrona aj mimo existujúcej protipovodňovej ochrany.

Predpokladaná hodnota zákazky bola pôvodne vyčíslená na 1,77 milióna eur s DPH. Nakoniec sa podarilo vysúťažiť nižšiu sumu. Vo verejnom obstarávaní uspela banskobystrická akciová spoločnosť SMS s ponukou zhotovenia diela za 1 094 335 eur s DPH. Druhým uchádzačom bola firma Strabag, ktorá ponúkala postaviť objekt za 1 527 656 eur s DPH.

Podstatne sa to zlepší

Aktuálne vyzerá most, ktorý nahradí úplne nový, naozaj zúbožene. Zábradlie na ňom ničí hrdza, jeden z chodníkov je zarastený burinou. Celkovo pôsobí celý jeho povrch nerovnomerne. Stredná časť je už teraz vyhradená pre cyklistov. Jedného z nich sme oslovili s otázkou, či tadiaľ chodí pravidelne.

„Áno, veľmi často,“ reagoval Banskobystričan. „Jeho súčasný stav je zlý, o tom niet pochýb. Je ako množstvo iných mostov v meste, o ktoré sa desiatky rokov nikto nestará,“ zhodnotil. Teší ho ale, že v krátkom čase mesto odštartuje výstavbu nového. „Bude to podstatne lepšie, ako teraz. To, že nebude k dispozícii autám, neprekáža. Veď tie tadiaľto nechodia už roky,“ dodal.

Dva brehy Hrona boli na tomto mieste spojené oddávna. Niekdajší drevený most pri Malej železničnej stanici nahradil v roku 1925 betónový, ktorý mal zaoblený tvar. V roku 1944, počas SNP a ústupu povstaleckej armády s partizánmi, bol vyhodený do vzduchu. V roku 1956 tam vybudovali ďalší betónový most v podobe, akú poznáme dodnes.

Keďže sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, vypracovanie projektovej dokumentácie na nový most prepájajúci centrum mesta s malou stanicou bolo sledované nielen pamiatkarmi, ale aj už spomínanými vodohospodármi.