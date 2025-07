Utekáč má najkrajšie zastávky široko-ďaleko. Jednu z nich vážne poškodil neznámy vodič

Autobusová zastávka Utekáč-Drahová Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Ide o autobusovú zastávku pri križovatke v miestnej časti Drahová. Ako v tejto súvislosti uviedol pre Pravdu starosta Utekáča Miroslav Barutiak, prípad začala hneď riešiť polícia, ktorá na mieste našla kúsok nárazníka a jedno hmlové svetlo.

„Zaujímavé je, že na ničom sa tam nenašiel ani kúsok farby z auta,“ podotkol starosta. Zdôraznil, že ide o výnimočnú zastávku, v ktorej sa nachádza stôl so stoličkami, malá knižnica a ďalšie vybavenie. Samospráva ju už medzičasom opravila, takže následky nehody na nej už nevidieť.

Foto: Facebook.com/Utekáč dedina dedín Do autobusovej zastavky v Utekaci - Drahovej niekto narazil autom a zlomil stenu z tvarnic Do autobusovej zastávky v Utekáči - Drahovej niekto narazil autom a zlomil stenu z tvárnic

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová pre Pravdu povedala, že páchateľ nehody je stále neznámy. „Vodič pravdepodobne v dôsledku toho, že sa plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, prešiel cez protismer na ľavú krajnicu. Tam pravdepodobne prednou časťou auta narazil do murovanej autobusovej zastávky, ktorú poškodil,“ priblížila hovorkyňa.

Pri náraze bola zlomená časť steny prístreška z tvárnic. Podľa Faltániovej spôsobil vodič obci Utekáč celkovú škodu vo výške približne 6000 eur. „Na mieste nehody nezotrval a nesplnil si povinnosti účastníka dopravnej nehody. Je podozrivý z porušenia zákona o cestnej premávke,“ doplnila hovorkyňa s tým, že polícia po neznámom vodičovi stále pátra.

Z Bratislavy na Drahovú

Ako už bolo spomenuté, nejde o všedne vyzerajúcu zastávku. Na vonkajších stenách ju krášlia staré okenné rámy, pod strieškou sú pestrofarebné vlajočky a vedľa nej retro stojan, z akého sa kedysi tankovalo palivo. Skrášlený je tiež interiér, kde si čakajúci na autobus môžu posedieť za stolom s obrusom a petrolejkou, skrátiť si čas čítaním niektorej z kníh v príručnej knižnici, prípadne obdivovať vystavené kusy keramiky a skla.

Za autorom tejto výzdoby netreba chodiť ďaleko, stačí vlastne len prejsť cez cestu. Je ním Vladimír Séleš, ktorý sa do Utekáča-Drahovej prisťahoval pred deviatimi rokmi z Ovsišťa v Bratislave. Ako sám hovorí, môže za to náhoda.

Foto: Branislav Caban Dom Vladimíra Séleša v Utekáči-Drahovej Dom Vladimíra Séleša v Utekáči-Drahovej

„Päť rokov som zháňal nejaký domček na Horehroní. Raz som sa odtiaľ vybral na motorke týmto smerom, teda na Sihlu, kde som odbočil na Utekáč. Tu v Drahovej som zastal, sadol som si a páčilo sa mi tu. Bola to láska na prvý pohľad,“ zaspomínal si Séleš, ktorému v Drahovej robí spoločnosť psík Kiwi.

V Poltárskom okrese však nebol úplným cudzincom. Jeho otec pochádza z Hrnčiarskych Zalužian na juhu regiónu a stará mama dokonca z Kysuce, rázovitej osady nad Utekáčom. „To som však zistil, až keď som sa sem prisťahoval,“ doplnil.

Dom plný zaujímavostí

Na Drahovú prišiel prvýkrát v máji 2016 a o pol roka neskôr si tam už kúpil domček, bývalé potraviny s krčmou. Ten si postupne zariaďoval rôznymi starožitnosťami a inými zaujímavosťami. Niečo pokúpil, ale veľa vecí mu darujú ľudia. V jeho zbierke nechýbajú ani staršie vydania denníka Pravda, niektoré dokonca až z roku 1944.

Foto: Branislav Caban Vydanie Pravdy z roku 1944 Vydanie Pravdy z roku 1944

„Zbieram všetko, čo ma zaujme a čo si pamätám zo svojho 53-ročného života. Už som toho mal toľko, že sa mi to nezmestilo do domu. Tak som si povedal, že to dám aj na zastávku. Dole v Kokave nad Rimavicou majú Kokavskú izbu a my tu na zastávke Drahovskú izbu,“ dodal Séleš, ktorý tak verejnému priestoru vdýchol doslova domácku atmosféru.

Hovorí, že posedieť si tam môžu turisti, cyklisti, ale aj motorkári a iní pocestní. Kto chce, dostane aj občerstvenie, pretože Vlado, ako ho všetci volajú, je úplný protipól ľudí, ktorí sa vo svojich obydliach skrývajú za vysokými betónovými plotmi. Naopak, všetkých domácich a cezpoľných u seba doma víta. Vytvoril preto aj turistický klub Kafana, ktorého sídlom je práve jeho dom. Toto miesto je uvedené i v Google mapách pod názvom U Vlada. „Doslova tu žijem svoj sen,“ podčiarkol Séleš.

Pri nehode, počas ktorej bola poškodená budova zastávky, sa rozbila aj časť keramiky a skla, ktoré tam mal vystavené. Zdôraznil však, že všetko dá do pôvodného stavu. „Počkám, keď zastávku ešte vymaľujú a potom to všetko urobím tak, ako to vyzeralo predtým,“ avizoval Vlado.

Foto: Branislav Caban Autobusová zastávka v Utekáči-Drahovej s retro stojanom na čerpanie paliva Autobusová zastávka v Utekáči-Drahovej s retro stojanom na čerpanie paliva

Vyzdobením zastávky sa však jeho aktivity na Drahovej nekončia. Hneď za ňou napríklad vytvoril miesto na stanovanie, kde môžu prespať cyklisti a motorkári. „Odkedy nám opravili cestu z Utekáča na Sihlu, chodieva ich tadiaľto dosť veľa. Boli tu Francúzi, Nemci, Poliaci. Mnohí sa zastavia a spýtajú sa, či môžu prenocovať. Každému poviem: Nech sa páči, u mňa sú vítaní všetci normálni ľudia,“ vraví Séleš.

Počas pandémie Covid-19 na Drahovej dokonca zorganizoval „trhy“, ako informoval portál Mynovohrad.sme.sk. Šlo o recesiu v podobe jedného stánku, kde návštevníkom ponúkal chlieb s cibuľou a masťou, k tomu aj čosi na zapitie. Príležitostne tam organizoval aj ďalšie akcie.

Ďalšie dve zastávky

Druhú výnimočnú zastávku majú v Utekáči v ďalšej miestnej časti Salajka. Jej výzdoba sa počas roka dokonca viackrát mení, napríklad pri príležitosti Vianoc, Veľkej Noci, alebo aj majstrovstiev sveta v hokeji. Ako opäť informoval portál Mynovohrad.sme.sk, autorkou týchto výzdob je miestna obyvateľka Eva Skruteková, ktorá takto realizuje svoje kreatívne nápady.

O pár kilometrov vyššie smerom na Sihlu nájdeme poslednú z trojice nevšedných utekáčskych zastávok. Nachádza sa v Havrilove a je to klasická plechová autobusová búdka, aké kedysi neodmysliteľne patrili ku koloritu takmer každej dediny. Postupom času ich však nahradzovali modernejšie prístrešky a dnes sú už veľkou raritou.

Táto v Utekáči-Havrilove mala veľké šťastie, že je na súkromnom pozemku a jeho majiteľ Alexander Škorňa sa zasadil o to, aby sa zachovala. Sám sa o ňu stará, natiera ju a vďaka tomu je aj po desaťročiach vo výbornom stave.