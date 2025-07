„Putovanie“ slovenského dreva môže online sledovať každý. Lesy zavádzajú novinku, ktorá má zabrániť špekuláciám

Drevo pod kontrolou Video Zdroj: TV Pravda

Nový projekt systému kontroly pohybu drevnej hmoty realizuje štátny podnik Lesy SR a člen ministerskej komisie pre označovanie surového dreva. Konkrétne ide o využívanie RFID technológie (rádiofrekvenčná identifikácia), ktorá umožňuje sledovanie objektov pomocou špeciálnych štítkov a čítačiek. Nechýbajú prvky strojového určenia, ktoré prinášajú zásadnú zmenu v oblasti evidencie, logistiky a kontroly, takisto prepojenie s dátovým portálom Otvorené drevo.

Doterajší systém bol náročný na objem dát a administratívne spracovanie údajov. Nový koncept umožňuje automatizovaný zber a validáciu dát v reálnom čase. Každá preprava drevnej hmoty vozidlom je v zmysle platnej legislatívy sprevádzaná tzv. dokladom o pôvode dreva, ktoré bude štátny podnik označovať RFID konsignačným štítkom s údajom odkazujúcim na konkrétne číslo dokladu o pôvode suroviny v interných systémoch podniku.

Pri prejazde vozidla naloženého drevom to dokážu zosnímať a porovnať s internými údajmi o aute, pôvode, objeme a cieľovej lokalite. V prípade nezrovnalostí vedia automaticky upozorniť zodpovedných pracovníkov.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kamión, drevo Kamión s drevom prechádza do expedičného skladu vždy cez semafor. Údaje o ňom zachytáva aj kamera.

Kontrola od lesa až po zákazníka

Pilotnú fázu odštartovali na troch kontrolných stanovištiach – v dolinách Vydrovo, Brôtovo (Odštepný závod Horehronie) a v expedičnom sklade v Žarnovici (Odštepný závod Tribeč). Všetky sú vybavené RFID čítačkami a kamerovým systémom, ktoré zabezpečujú komplexné zaznamenávanie prejazdov, vytvárajú databázu pohybov a počas určenej doby uchovávajú obrazový záznam ako podklad pre verifikáciu údajov o prejazde. Vďaka napojeniu na platformu Otvorené drevo sú dáta okamžite synchronizované.

Ukážku pilotného projektu s RFID konsignačnými číslami, evidenciu, triedenie a pohyb dreva predviedli Lesy SR v žarnovickom expedičnom sklade. „Nachádzame sa na území závodu Tribeč. Vyťažené drevo prichádza z lesa sem, do expedičného skladu, a následne si ho zákazníci odtiaľto berú ďalej,“ hovorí generálny riaditeľ Lesy SR Tibor Menyhart. V ostatnom období podľa neho zazneli v rámci tejto témy nekorektné a často veľmi nepravdivé informácie.

„Preto sme sa rozhodli verejne prezentovať, ako si predstavujeme kontrolu pohybu dreve tak, aby bola efektívna, bežala online a využívala najmodernejšie technológie. Tiež aby nám drevo nemizlo, čo sa týka do objemu, a nebolo podhodnocované v rámci kvality,“ pokračoval Menyhart. „To sú dve základné veci, ktoré sa potom prejavujú v hospodárskom výsledku aj v celkovom vykazovaní starostlivosti o lesy,“ podotkol.

„Naozaj nám ide o to, aby drevo bolo online kontrolované od lesa až po zákazníka,“ zopakoval. „Aby to nebola len nejaká administratívna, teda papierová, kontrola, ale aby bol pohyb suroviny zaznamenávaný v informačných systémoch tak, aby to v rámci Otvoreného dreva mohla sledovať aj verejnosť. Všetci, ktorí majú záujem, tak môžu dozerať na to, aké drevo putuje z našich lesov k zákazníkom,“ vysvetlil. Vzápätí priblížil, ako to fungovalo doteraz.

„Vždy tu bola tá základná legislatívna kontrola – v podobe dokladu o pôvode dreva. Ten aj naďalej zostáva, no predtým bolo akousi nadstavbou fotenie naložených kamiónov. Tento systém sa ukázal ako nefunkčný,“ zhodnotil. „Okrem toho, že pohlcoval náš interný systém, ktorý kvôli tomu kolaboval, mnohé veci sa, aj v zmysle smernice, vôbec nefotili. Niektoré naše interné trasy boli z toho úplne vylúčené, a niekedy sa tam snímky vôbec nenachádzali,“ konštatoval Menyhart.

„Jednoducho sa to neodfotografovalo. Alebo to horár aj nasnímal, no v teréne chýbal signál a zábery neodišli. Keď sa to riešilo neskôr, na mieste so signálom, snímky sa už nespárovali s dokladom o pôvode dreva,“ spresnil.

Foto: Eva Štenclová, Pravda doklad, pôvod dreva Doklad o pôvode dreva vždy spárujú s RFID kódom, ktorý musí mať každý šofér.

Keď teraz aj dôjde k nejakej chybe, hneď to niekomu vyskočí na obrazovke a vidí, že to treba riešiť. „Nad spomínaným fotením už žiadna ďalšia kontrola nebola. Či sa záber nahral alebo nenahral, nikto sa už na to ďalej nikdy nepozrel,“ tvrdí riaditeľ. „Hlavným cieľom teda je, aby sme vylúčili špekulácie o tom, kam ide naše drevo,“ doplnil s tým, že nový systém elektronickej kontroly sa má stať štandardom na všetkých prevádzkach.

Dokladujú každý kamión

V rámci novinky nejde len o zber obrazovej dokumentácie, ktorá sa pri prejazdoch nákladiakov vyhotovuje prostredníctvom kamier či fotografovaním, ale aj o spárovanie s údajmi, ktoré z nich vedia vyťažiť. „Na to nám slúži jeden referenčný údaj a to je vlastne číslo konsignačného lístka. Takýto doklad o pôvode dreva sa lepí lesníkom či expedičným skladom a šofér, ktorý odchádza s vozidlom, je vybavený aj RFID kódom. Ten umožní spárovanie údajov,“ uviedol vedúci odboru informačných a komunikačných technológií Lesy SR Boris Gregor.

Zo záznamov majú k dispozícii napríklad aj rozpoznávanie evidenčného čísla vozidla, tiež čas prejazdu alebo či sa rovnaký štítok nepoužil dvakrát. „Po splnení určitých kritérií sa vie vygenerovať zaznamenanie nejakého incidentu konkrétnemu zamestnancovi. Jeho úlohou je potom preveriť okolnosti – napríklad to, že kamión prešiel do závodu na červenú,“ ukázal na mobilný semafor umiestnený pred vstupom do skladu.

„Keď sa tak stane, automaticky sa to vygeneruje a určený zamestnanec môže potom vyhodnotiť skutočnosti s tým spojené,“ povedal Gregor. „Snažíme sa to robiť za čo najmenšieho zaťaženia ľudí, ktorí sa venujú práci s drevom. To znamená, že pre lesníkov sa robota v lese nemení,“ zdôraznil.

Jednoducho povedané ide o to, aby sa drevo bez problémov dostalo z jedného bodu do druhého čo najtransparentnejšie. „V našom sklade to funguje tak, že drevo príde v surových kmeňoch. Donesie to takzvaný dĺžkar a náklad sa zloží na manipulačnú plochu. Tam príde stroj, ktorý to rozvalí tak, aby sa ku každému klátu dalo pristúpiť bližšie,“ priblížil vedúci žarnovického expedičného skladu Marek Blaho.

„Manipulačný majster potom tie kláty zhodnotí z každej strany a následne naznačí, kde sa rozpília tak, aby sme z dreva dosiahli čo najväčšiu výťaž,“ objasnil. Výhodou je, že každý kamión vedia dokladovať, pričom si môžu preveriť, či drevo, ktoré prišlo, aj odchádza a nikde sa nestráca.