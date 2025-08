Pri národnom parku na strednom Slovensku by chceli postaviť novú rozhľadňu. Ako má vyzerať?

Paletu rozhľadní a vyhliadkových plošín na strednom Slovensku by v blízkej budúcnosti mohla rozšíriť nová drevená veža. Postaviť ju chcú pri meste Tisovec (okres Rimavská Sobota) v susedstve Národného parku Muránska planina.

Rozhľadňa na Svederníckom vrchu Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Ide o dlhodobý zámer, ktorý samospráva a turistický oddiel v Tisovci zvažujú už zhruba 25 rokov. Ako vhodné miesto bol v minulosti vybraný 1121 metrov vysoký vrch Tŕstie nad mestom. Doteraz však k realizácii nedošlo, hoci v roku 2018 samospráva na vybudovanie rozhľadne na tomto kopci vyčlenila približne 82 000 eur, čo mala byť najväčšia finančná investícia mesta v danom roku. Ako však informoval portál Vobraze.sk, do výberového konania na zhotoviteľa sa nikto neprihlásil a financie napokon boli minuté na iné účely.

Lokalita a projektová dokumentácia

V súčasnosti sa samospráva k zámeru výstavby rozhľadne vracia. „Je to jeden z našich aktuálnych plánov, aby niekde pri Tisovci vznikla nová rozhľadňa,“ povedal pre Pravdu primátor mesta Ján Vengrín. Dodal, že prioritami v tejto súvislosti je vybrať vhodné miesto na výstavbu a pripraviť projektovú dokumentáciu. Tú už síce samospráva mala, lenže potrebuje aktualizáciu a navyše, nie je v elektronickej podobe. To znamená, že musia začať prakticky odznova.

Foto: Branislav Caban Rozhľadňa Maginhrad Rozhľadňa Maginhrad

Podľa primátora sa mestu už podarilo zohnať nového projektanta. „Pôjdeme sa s ním pozrieť priamo na miesto, teda na vrch Tŕstie. Náš zámer je určite vybudovať novú rozhľadňu a zvažujeme pre ňu buď Tŕstie, alebo inú, prístupnejšiu lokalitu, kde by prilákala viac turistov,“ vysvetlil Vengrín.

Do výzvy sa nezapoja

O rozhľadni pomerne dlho hovorili aj poslanci na ostatnej schôdzi mestského zastupiteľstva (MsZ). Rozhodovali, či sa mesto zapojí do aktuálnej výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, odkiaľ môžu uchádzači získať maximálne 100 000 eur na projekty rozvoja cestovného ruchu.

Poslanec a člen komisie výstavby a cestovného ruchu pri MsZ Róbert Buchta pripomenul, že podmienky výzvy umožňujú, aby sa do nej s projektom rozhľadne na Tŕstí zapojili. „Jedna z nich je, že k miestu budúcej rozhľadne musí viesť turistický chodník, alebo cesta. Čiže iná lokalita nám tu ani nevychádzala,“ podotkol Buchta.

Foto: Branislav Caban Mesto Tisovec s masivom Trstia v pozadi Mesto Tisovec s masívom Tŕstia v pozadí

Problémom podľa neho bol šibeničný termín, keďže projekt musel byť odovzdaný už do 15. júla 2025. Primátor Vengrín ho na schôdzi MsZ doplnil, že pred výstavbou je potrebný statický posudok na miesto, kde má rozhľadňa stáť. Nevyhnutná je tiež aktualizácia rozpočtu mesta. Celkovo videl časový rámec ako veľmi problematický.

Poslanec Mário Keleti súhlasil, že časové hľadisko je problém, avšak dodal, že roky rozprávajú o tom, ako je jediným potenciálom Tisovca a súvisiaceho regiónu turizmus. „Keď tu nezačneme budovať prvky turistickej infraštruktúry a budeme sa takýmto výzvam vyhýbať, tak za chvíľu plán obnovy a všetky možné výzvy dôjdu a nepostavíme tu nič. V Muráni stačilo jedno sysľovisko a pozrite sa, čo to s tým regiónom urobilo,“ porovnal Keleti, narážajúc na susednú obec, kam atrakcia vybudovaná pred dekádou láka vyše 200 000 návštevníkov ročne.

Do výzvy sa tisovská samospráva napokon nezapojila, keďže pre krátkosť času nebolo možné pripraviť všetky potrebné podklady. Preto hrozilo, že v bodovom hodnotení projektov bude zbytočne strácať body. Primátor však zdôraznil, že pokračujú v príprave projektovej dokumentácie aj hľadaní vhodnej lokality, aby sa mohli zapojiť do niektorej z budúcich výziev.

Foto: Branislav Caban Rozhladna Zbojska Rozhľadňa Zbojská

Otázna lokalita

Podľa ďalšieho poslanca Karola Kubíniho Tŕstie nie je vhodnou lokalitou a mala by sa zmeniť. Spomínaný vrch je totiž ťažšie prístupný, jeho vrchol je od mesta vzdialený asi šesť kilometrov a výstup naň trvá dve až tri hodiny ťažším terénom. Problém by bol aj s dopravou materiálu, časť by na Tŕstie musela byť dopravená vrtuľníkom.

„Myslím si, že sú aj iné lokality a dalo by sa o nich baviť,“ podotkol Kubíni. Doplnil, že mesto by malo aktualizovať projekt a mať ho plne pripravený pre prípadné ďalšie výzvy. „Vidíte, aj teraz vyšli výzvy len na 45 dní,“ upozornil.

Naopak, výhodou Tŕstia je okrem jeho výšky i kruhový rozhľad na všetky strany, vrátane národných parkov Muránska planina a Nízke Tatry. Alternatív v podobe nižších kopcov blízko pri meste je veľmi málo, keďže Tisovec sa nachádza v údolí a všade okolo sú vysoké vrchy. Jednou z možností je Obadovo očko, 524-metrový pahorok na západnej časti mesta.

Rozhľadne v okolí

Jednou z najobľúbenejších rozhľadní v širšom okolí Tisovca je vyhliadková veža na vrchu Maginhrad pri Nižnom Skálniku. Vlani pribudla nová rozhľadňa aj v susednom okresnom meste Revúca, v lokalite Pod Šturmanovou horou. S výškou takmer 20 metrov sa stala najvyššou v regióne Gemer-Malohont a prekonala tak už spomínanú rozhľadňu na Maginhrade.

Ešte vyššia rozhľadňa sa nachádza pri Brezne na kopci Horné lazy. Meria okolo 40 metrov a údajne je tak druhou najvyššou na Slovensku. Menšie rozhľadne v regióne sú pri Rimavskej Bani, Klenovci, v sedle Zbojská či na Železníku.