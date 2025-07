Preliezanie plotov, šťuchanie zvierat paličkami, čudné kŕmenie. Bojnická aj bratislavská ZOO hovoria o otrasných prípadoch

Napriek zákazu kŕmili dvaja dospelí ľudia, ktorí prišli do bojnickej ZOO s malým dieťaťom, viaceré opice. Do klietky im hádzali neznáme jedlo. Návštevníci v zoologických záhradách však zvyknú robiť aj iné nepochopiteľné „ťahy“ - snažia sa zvierat dotýkať, alebo im do výbehov hádžu kamene. Nevhodná strava im však môže spôsobiť smrť. V Bratislave tak už prišli o niekoľko jedincov.

Bezohľadní návštevníci bojnickej ZOO ignorovali zákaz kŕmenia zvierat Video Zdroj: ZOO Bojnice

ZOO v Bojniciach upozornila na zvláštny incident, ktorý sa odohral v jej areáli – zachytila ho aj kamera. Na záberoch vidieť, ako cez vrchnú časť klietky hádžu muž a žena, okolo ktorých pobehovalo ich malé dieťa, neznáme jedlo opiciam. Keďže voliéry majú sklenené steny, potrava k nim padala cez horné pletivo. Táto scéna trvala zhruba sedem minút.

Takéto správanie je pre zvieratá nebezpečné – môže im to privodiť veľké zdravotné problémy. Na nepochopiteľné kŕmenie upozornila samotná ZOO s tým, že došlo k vážnemu porušeniu pravidiel. „Opäť! Napriek jasne označenému zákazu kŕmenia zvierat sa dvaja dospelí ľudia rozhodli správať bezohľadne – ohrozili tak až päť druhov,“ uviedli kompetentní. Podčiarkli, že výbehy sú konštruované tak, aby podobnému správaniu zabránili, no niektorí si, žiaľ, vždy nájdu cestu.

Zvieratá, ktoré boli vystavené tomuto nebezpečenstvu, teraz pozorne sledujú. „Sú pod dôkladným veterinármym dohľadom. Ich zdravotný stav je zatiaľ stabilný, nezaznamenali sme bezprostredné známky problémov, ale pri takýchto situáciách musíme byť veľmi obozretní,“ uviedla hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady Bojnice Andrea Klasová. Vysvetlila, že na nevhodnú potravu môžu ich zverenci reagovať s oneskorením – niekedy až po niekoľkých dňoch či týždňoch.

Foto: ZOO Bojnice zoo, Bojnice Národná zoologická záhrada Bojnice upozornila na nebezpečné kŕmenie zvierat návštevníkmi.

„Preto ich monitorujeme nielen vizuálne, ale aj prostredníctvom vyšetrení a kontrol príjmu potravy,“ objasnila. „Chceme však jasne povedať, že nevieme, čo im bolo dané, a to je najväčší problém. Môže ísť o potraviny s vysokým obsahom cukru, soli, chemických látok či dokonca alergénov, ktoré môžu zvieraťu vážne ublížiť,“ ozrejmila. Spôsobiť to môže celý rad problémov – od zažívacích ťažkostí, hnačiek, zvracania až po metabolické poruchy, zlyhanie orgánov a v najhoršom prípade to vedie k úhynu jedinca.

Nie je to lunapark

V prípade negatívneho dopadu budú kontaktovať políciu a požadovať vyvodenie zodpovednosti. Prvé kroky už podnikli. „Vďaka pohotovej reakcii ohľaduplných návštevníkov, ich nahláseniu a dostupným kamerovým záznamom by sme vedeli identifikovať osoby, ktoré zákaz porušili,“ pokračovala hovorkyňa. „Momentálne však nepodnikáme nič smerom k ich vypátraniu alebo trestnému stíhaniu, lebo našou prioritou je sledovanie zdravotného stavu zvierat. Tie sú v tejto chvíli, našťastie, v poriadku,“ zopakovala.

ZOO sa rozhodla zamerať predovšetkým na osvetu a šírenie tohto problému smerom k verejnosti, aby si ľudia uvedomili, že takéto správanie nie je nevinné ani vtipné – ale potenciálne nebezpečné. Pri ďalšom preukázanom porušení už vraj budú nekompromisní. Ich cieľom však nie je niekoho zahanbovať, ale jasne vyslať signál, že ohrozovanie zdravia zvierat nebudú tolerovať.

„Robíme maximum pre to, aby sme tomu predchádzali. Každá expozícia je označená jasnými tabuľkami so zákazom kŕmenia. Umiestnené sú tak, aby ich návštevníci nemohli prehliadnuť. Okrem toho využívame aj hlasové oznamy v areáli,“ poznamenala Klasová. Z hľadiska architektúry sa snažia výbehy navrhovať tak, aby fyzicky znemožnili kontakt človeka so zvieraťom.

„Či už ide o zvýšené sklá, zábrany alebo vzdialenosť medzi návštevníkom a zvieraťom. Žiaľ, ani tie nie sú stopercentnou ochranou, ak niekto vedome porušuje pravidlá,“ konštatovala. „Práve preto považujeme za mimoriadne dôležité zamerať sa na osvetu a šírenie informácií smerom k verejnosti. Ľudia si často neuvedomujú, že aj „nevinné“ kŕmenie môže vážne ublížiť. Veríme, že ak budeme o probléme otvorene hovoriť, podarí sa nám v budúcnosti podobným situáciám predísť,“ povedala.

Klasová priblížila, ako postupujú v prípade, že takéto nevhodné správanie zistia okamžite. „Strážna služba zasahuje priamo v areáli zoo. V závislosti od závažnosti situácie a správania osoby môžeme pristúpiť k okamžitému vykázaniu z areálu,“ tvrdí.

Medvieďatá v Bojniciach Video Zdroj: TV Pravda

Zvieratá v ZOO sú však ohrozované aj inak, ako neuváženým kŕmením. S porušovaním pravidiel sa v Bojniciach stretávajú takmer denne. „Ide aj o snahu dotýkať sa ich, chytať, klopkať na sklo, hádzať predmety či dokonca kamene do výbehov,“ spomenula hovorkyňa ďalšie incidenty. „Návštevníci tiež preliezali zábrany a vchádzali do priestorov zázemia ZOO, kde je pohyb verejnosti prísne zakázaný. Zaznamenali sme aj prípady, keď zvieratá šťuchali paličkami, dáždnikmi či inými predmetmi,“ vymenovala.

V minulosti im už zničili tiež informačné tabule, trhali stromy a kvety. „Nie je to ojedinelé. Aj preto apelujeme na verejnosť, aby si uvedomila, že ZOO nie je lunapark. Je to priestor so živými tvormi, ktoré majú svoje potreby, zraniteľnosť a dôstojnosť,“ uzavrela hovorkyňa.

Jeleň v bolestiach

Veľmi často sa s nevhodným správaním návštevníkov stretávajú aj v Zoologickej záhrade v Bratislave. „Mnohí kŕmia zvieratá, lebo si myslia, že ide o milé či zábavné gesto. Neuvedomujú si, aké škody tým môžu spôsobiť,“ potvrdila Zuzana Dzurdzíková z tamojšieho oddelenia marketingu a vzdelávania. „Niektorí tak robia preto, lebo chcú nadviazať kontakt so zvieratami či vydobyť si nejako ich reakciu, aby to mohli použiť na svoje fotky a videá. Žiaľ, takýmto správaním ukazujú, ako žalostne nerozumejú starostlivosti o zvieratá,“ zhodnotila.

Foto: ZOO Bratislava primáty Primáty patria, v súvislosti so správaním sa ľudí k nim, k najohrozenejším obyvateľom zoologických záhrad.

Najviac sú v bratislavskej ZOO takto zasiahnuté primáty, kone, antilopy, daniele, vlky či surikaty. Aj tam sa to deje takmer denne. Vlkom napríklad hádžu ľudia keksíky. Smutnú dohru mal prípad malého jeleňa, ktorého niekto nakŕmil kukuricou, čo viedlo k jeho úhynu. „Na základe obhliadky a pitvy umieral vo veľkých bolestiach spôsobených práve nevhodnou potravou,“ prezradila Dzurdzíková.

Podobný osud postihol aj vevericu kanadskú, ktorá bola otrávená plodom tisu – návštevník jej ho dal cez pletivo voliéry, na následky čoho uhynula. Rožok v mikroténovom sáčku hodený do jazierka zase spôsobil udusenie okrasného koi kapra.

V bratislavskej ZOO zaznamenali tiež ženu s kabelkou plnou šalátov, banánov a iných potravín, ktoré hádzala do výbehu k makakom magotom. Mylne bola presvedčená o tom, že im podáva ich prirodzenú potravu a tak je to v poriadku. Bežne ľudia hádžu zvieratám aj rôzne ovocie, čipsy, hranolky, nanuky. Nerešpektujú upozornenia náhodne okoloidúcimi zamestnancami ani informačných tabuliek priamo pri expozícii.

Zamestnanci bratislavskej ZOO sa už naozaj stretli s kadejakými „úkazmi“. Nedávno sa tam stalo, že návštevníčka zdvihla a preložila dieťa cez plot v altánku v hornej časti areálu – priamo do výbehu ku kengurám červeným a emu hnedým. „Dieťa medzi zvieratami pobehovalo bližšie nešpecifikovaný čas, kým si to všimli kolegovia z daného chovateľského úseku. Do momentu, kedy boli schopní zasiahnuť, však dieťa dobehlo naspäť k plotu, kde si ho návštevníčka opäť vzala k sebe,“ opísala Dzurdzíková „šialenú“ situáciu.

„V tomto prípade sa nič nestalo, no alarmujúce je, že ľudia nemajú toľko vedomostí, aby dokázali vyhodnotiť, aké správanie je nevhodné či život ohrozujúce – a to pre zvieratá, ale aj samotných návštevníkov,“ zhodnotila. Pripomenula, že vynútený kontakt môže u zvierat vyvolať strach, obranné správanie alebo spôsobiť zranenia na obidvoch stranách.

„Dôkazom sú desiatky pohryznutí, ktoré sme museli s návštevníkmi riešiť. Napríklad u surikát či osmakov. Podobné prípady sa však v minulosti vyskytli aj u hyen a vlkov. Pri riešení zranení museli dotknutí priznať, že dávali ruky na miesta, kde je to prísne zakázané,“ doplnila Dzurdzíková.