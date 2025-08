Fascinujúce zábery starej Štiavnice. Krátky film o banskom meste oživil ľudí aj ulice zo začiatku minulého storočia

Oživená minulosť Banskej Štiavnice Video Zdroj: TV Pravda

„Ahoj, ak ma nepoznáte, volám sa Andrej Kmeť. Mám rád geológiu, botaniku a históriu. Dnes sa spoločne pozrieme, ako asi vyzeral život v Banskej Štiavnici a jej okolí v minulosti. Začneme mojím milovaným Sitnom,“ prihovára sa divákom, z pohyblivej fotografie, známy polyhistor Andrej Kmeť. Keďže počas svojho života pôsobil aj v banskom meste, autor dobového videa si do úlohy sprievodcu vybral práve jeho.

Atmosféra dávnych čias

Na záberoch postupne vidieť ľudí oblečených podľa vtedajšej módy, ktorí sa nachádzajú v blízkosti Sitna či priamo na jeho vrchole. Nechýbajú romantické pohľady na mladé ženy zbierajúce kvety, turistov na pikniku a ďalších pri rozhľadni. Niektorí páni majú na hlavách klobúky a v rukách vychádzkové palice. Občas niekto zamáva do kamery, čo vyvoláva pocit, že vás pozdravuje niekto z tajomnej minulosti.

Dojímavé je pozerať sa aj na muža, ktorý sa modlí na kolenách pri jednom zo zastavení na trochu menej známej kalvárii v Hornej Rovni, ktorá je miestnou časťou obce Štiavnické Bane. Zároveň sa tam pasú kozy a neďaleko oddychujú viacerí ľudia. Vzápätí sa na záberoch objaví banský vláčik vychádzajúci zo štôlne, pričom je obsadený asi dvadsiatimi chlapmi.

Foto: archív Daniel Kubinský Banská Štiavnica, dobové video Daniel Kubinský vytvoril pomocou umelej inteligencie video zachytávajúce Banskú Štiavnicu, jej okolie a ľudí žijúcich tam pred storočím.

Foto: archív Daniel Kubinský Piargska brána, Banská Štiavnica Piargska brána na dobových záberoch nemôže chýbať.

Nechýbajú pohľady na ulice centra Banskej Štiavnice, ktorými prejdú kone s vozom, mihnú sa tam aj ľudia v krojoch. Zaujímavé je pozerať sa na Piargsku bránu, ktorej okolie v súčasnosti vyzerá úplne inak. Malebne pôsobí tiež Nový zámok, pod ktorým sa prechádzajú miestni. Celé to dýcha atmosférou dávnych čias, keď hlavné ťahy mestom boli v podstate prašné.

„Dúfam, že sa vám tento malý výlet do minulosti páčil rovnako, ako mne. Keď budete niekedy na Sitne, spomeňte si na rôzne druhy nádherných ruží, ktorých som tam sám napočítal cez tristo,“ uzavrel Kmeť svoje potulky minulosťou.

Navodenie emócie

S nápadom vytvoriť takéto dielo, s pomocou umelej inteligencie, prišiel programátor Daniel Kubinský, ktorý má množstvo záujmov – medzi ne patrí aj história Banskej Štiavnice. Oživiť jej staré ulice ho motivovali podobné „filmy“, ktoré vznikli v zahraničí. „Všimol som si, že naše mesto takto zatiaľ nikto neurobil. Tuším, že v rámci Slovenska existujú podobné videá o Prešove a Bratislave, no Štiavnica chýbala. Tak som sa do toho pustil,“ povedal.

Historické banské mesto si určite takúto pozornosť zaslúži. Viac ako trojminútové video o ňom sa však „nerodilo“ ľahko. „Keď robíte nejakú sekvenciu, väčšinou je umelá inteligencia limitovaná – jeden snímok môže mať zhruba päť až desať sekúnd. Takže výsledkom je pozliepaných viacero sekvencií dokopy,“ priblížil mladý muž, ako to celé vznikalo. Podobne oživil aj Andreja Kmeťa, ktorému vložil do úst prerozprávaný text. „Scenár“ k nemu urobil, samozrejme, autor videa.

Dobové fotografie a pohľadnice sa snažil vyberať najmä zo začiatku minulého storočia. „Takže sú tam roky 1910 až 1920. Viaceré sú predvojnové, no ťažko sa to určuje, lebo nie sú úplne presne datované,“ hovorí Kubinský.

„Vidieť tam tých sto rokov zmien, čo sa vlastne v Štiavnici zachovalo a čo nie. Je to trošku iné, ako keby som tam zakomponoval len nejaké tridsať rokov staré fotky,“ poznamenal. Zdôraznil, že umelá inteligencia je kreatívna – takže to, čo na videu vidieť ešte neznamená, že presne tak to aj v danom čase vyzeralo.

Foto: archív Daniel Kubinský Sitno, dobové video Mávajúci ľudia na Sitne vyvolávajú pocit, že nás pozdravuje niekto z tajomnej minulosti.

„Skôr to má navodiť nejakú emóciu s tým, že to tak mohlo byť. Prešli tam napríklad koníky s kočom, v uliciach sa pohybujú ľudia. Základ je reálna fotografia, no zvyšok je kreatívne domyslený,“ vysvetlil. Keďže záberov mesta a okolia mal k dispozícii dostatok, mal z čoho vyberať.

Inšpirácií je neúrekom

Dôležité je pri takejto tvorbe zadať umelej inteligencii správny pokyn – čo tam vlastne má dať. „Musel som to presne popísať – akí tam majú byť ľudia, tiež ako oblečení. Aby sa nestalo, že sa tam mihne niekto v rifliach a tričku. Tiež výzor koča a koní, celkovo som musel zadať nejaký vintage štýl,“ pokračoval autor.

Dôkladne zvažoval aj miesta, na ktorých sa, spolu so sprievodcom, ocitáme. „Sitno som zvolil kvôli tomu, že tam často chodieval Andrej Kmeť. Hornorovnianska kalvária je odtiaľ viditeľná, preto som vybral aj ju, no a zábery z mesta sú tiež spojené s faktom, že jeho ulicami sa voľakedy prechádzal aj samotný polyhistor,“ ozrejmil. „Celé sa to vlastne točí a motá okolo neho,“ podotkol.

Foto: archív Daniel Kubinský Daniel Kubinský, Banská Štiavnica Dobové video o Banskej Štiavnici a jej okolí vytvoril, s pomocou umelej inteligencie, Daniel Kubinský.

Kým dosiahol finálnu fázu, trvalo mu to približne osemnásť hodín. „Je v tom zahrnuté všetko – od výberu fotografií, ich prípravy v grafickom a video editore, cez textovú tvorbu, až po otitulkovanie,“ objasnil Kubinský. V budúcnosti plánuje ďalšie podobné dielo.

„Mám už zapísané štyri strany nápadov. Určite by som chcel oživiť nejakú ešte staršiu postavu, keďže v Banskej Štiavnici pôsobili mnohé známe osobnosti. Medzi nimi napríklad básnik Andrej Sládkovič, tiež rôzni učitelia a profesori. Ešte zvážim, čo a ako,“ doplnil s tým, že inšpirácií je v banskom meste neúrekom.