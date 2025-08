Najväčšia zelená strecha v metropole stredného Slovenska bude stáť takmer dva milióny eur. Práce naberajú na obrátkach

Na území Banskej Bystrice majú už šesť objektov so zelenými strechami, no suverénne najväčšia rastie na jednej z tamojších škôl. Po dokončení pomôže zmeniť mikroklímu v jej okolí a zlepší energetickú hospodárnosť budovy. Postupne tam vznikne vegetačná vrstva z hydroizolácie, substrátov a rôznych druhov rastlín.

V lete sa dokáže strecha prehriať na 60 až 80 stupňov Celzia. Keď sa však „zazelená“, dokáže táto teplota klesnúť na 20 až 30 stupňov. Banskobystrickej samospráve sa postupne darí zavádzať zelené aj modré opatrenia, ktoré v súvislosti so zmenou klímy môžu pomôcť zmierniť negatívne dopady na životné prostredie.

Čoraz častejšou súčasťou projektov v meste pod Urpínom sa stávajú vegetačné strechy. Aktuálne ich majú šesť – okrem škôlky na Tatranskej ulici sa ďalšie nachádzajú aj na terase zimného štadióna, na objekte verejných toaliet v blízkosti Parku pod Pamätníkom SNP, na autobusovej zastávke na Severnej ulici, na administratívnej budove Interpolis či na novom Parkovacom dome Centrum v blízkosti mestského úradu. Takéto environmentálne riešenie čoskoro pribudne aj na streche Základnej školy Sitnianska v Sásovej.

Pribudnú rôzne rastliny

„Vďaka získaným financiám vo výške takmer dva milióny eur môžeme investovať do realizácie najväčšej vegetačnej strechy v meste, ktorá zníži negatívne dopady klimatickej zmeny priamo na našom najväčšom sídlisku,“ uviedol banskobystrický primátor Ján Nosko. „Podobné opatrenia majú veľký potenciál zachytávať dažďovú vodu a pomáhajú ochladzovať zastavané oblasti, ktoré sú vystavené čoraz vyšším teplotám,“ pripomenul.

Primátor objasnil, že na realizáciu zámeru získali nenávratný finančný príspevok vo výške takmer dva milióny eur z projektu Adaptácia na zmenu klímy z Programu Slovensko 2021–2027. Práce odštartovali začiatkom júna a v týchto dňoch sú už v plnom prúde.

„Okrem toho, že nám tu pribudne najväčšia zelená strecha, skvalitníme stavebno-technický stav budovy, predĺžime jej životnosť a zlepšíme energetickú hospodárnosť mestského objektu,“ zdôraznil Nosko. Ozrejmil, že na streche dotknutej školy, s plochou zhruba 4-tisíc štvorcových metrov, postupne pribudne vegetačná vrstva z hydroizolácie, substrátov a rôznych druhov rastlín. Strešný plášť obnovia formou tepelnej ochrany.

„Práce súvisiace s komplexnou rekonštrukciou strechy, ktorá bude prebudovaná na vegetačnú, napredujú,“ poznamenal primátor. „Podarilo sa v celom rozsahu odstrániť pôvodné vrstvy strešného plášťa na pavilóne D1 a približne polovicu na pavilóne C. Na zázemí telocvične, šatní, dielní, autoškoly a ZUŠ-ky už bola čiastočne položená nová tepelná izolácia a hydroizolačná vrstva. Staré svetlíky nahradili nové,“ priblížil.

„Finále“ o rok v máji

Vegetačná strecha dokáže zachytiť dažďovú vodu, ktorá neodteká do kanalizácie, ale odparí sa, čím ochladí okolité prostredie a zlepší jeho kvalitu. Zároveň dokáže zvýšiť biodiverzitu v okolí, lebo sa zväčší pomer zelených plôch na sídlisku. „Okrem toho prispejeme k zníženiu emisií CO2 či znečisteniu ovzdušia,“ doplnil primátor.

Vďaka novinke by prehrievanie budovy školy v letných mesiacoch a vysoké teploty v učebniach mali byť už minulosťou, čo určite ocenia nielen žiaci, ale aj učitelia. „Bude to mať významný prínos v rámci adaptácie na zmenu klímy v tejto lokalite a pôjde o najväčšiu zelenú extenzívnu strechu v meste,“ zopakoval vedúci Odboru rozvojových aktivít Mestského úradu v Banskej Bystrici Martin Lakanda.

Foto: mesto Banská Bystrica strecha, zš, Banská Bystrica Práce na streche odštartovali začiatkom júna, hotové majú byť do mája 2026.

Riaditeľ Základnej školy Sitnianska Boris Cipov je rád, že s projektom uspeli. „Dlhodobo sme čakali na väčšiu investíciu, lebo doteraz sa strecha opravovala iba lokálne,“ konštatoval. „A najmä, čo sa týka mikroklímy v okolí školy, teploty, ktoré sme v lete zaznamenali, boli príliš vysoké,“ tvrdí. Ich žiaci sa podľa neho veľmi tešia, že po dokončení projektu už strecha nebude prehriata a v učebniach sa im bude „ľahšie dýchať“.

Okrem už spomenutých výhod dokáže technológia na takejto streche zachytiť až 60 litrov vody na štvorcový meter. Pri rozmere plochy na banskobystrickej škole je to okolo 232-tisíc litrov, čo predstavuje zhruba desať cisterien. Dielo by malo byť kompletne hotové do mája budúceho roka.