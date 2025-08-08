Dom hrôzy: Zberač zapratáva dvor „haraburdami“. Siahajú do výšky niekoľkých metrov, úrady sú bezradné

Nezvyčajný dom, ktorý púta pozornosť okoloidúcich, sa nachádza na inak pokojnej ulici Janka Kráľa v Bojniciach. Hneď na prvý pohľad si každý všimne, že je obklopený hŕbou drevených paliet, pneumatík, sudov, plechov, železa. Nájde sa tam však všeličo – staré umývadlo, vysávač, plastové kanistre, vedrá, papierové kartóny. Ako nám prezradil jeden z tamojších obyvateľov, nové „kúsky“ tam vraj pribúdajú pomerne bizarným spôsobom – majiteľ si ich tam vozí na elektrickej kolobežke.
Podobne je „obložené“ aj neďaleko zaparkované staré auto. Je jasné, že má rovnakého majiteľa ako dotknutý dom. Jedna z paliet opretá o toto vozidlo je označená viditeľným nápisom: „Nebrať!!!“ Zapratané je aj z vnútra a to doslova na doraz.
Kulminačný bod
Na čo zhŕňa všetky spomínané predmety, ktorými je už zaprataný nielen dvor, ale aj záhrada, sme sa majiteľa, ktorý má vraj približne päťdesiat rokov, chceli spýtať osobne. Na vstupnej bráne však zvonček nemá a k dverám do domu vedie len úzky chodníček – všetko je totiž zatarasené. Cez ten sme nemali odvahu brodiť sa. Keď išiel okolo nás ďalší zo susedov, len mávol rukou.
„Nemáte šancu dostať sa tam a aj tak vám nikto neotvorí,“ podotkol. „Je to beznádejný prípad, s okolím nekomunikuje. Býva tu so sestrou, ktorá má na jednom z prievidzských sídlisk byt, ale pre istotu sa nasťahovala k bratovi – aby mu zabránila tú zbierku rozširovať. Zdá sa však, že to veľmi nepomáha,“ konštatoval s tým, že dom súrodenci zdedili po rodičoch.
To, že je obývaný aj ženou, ho aspoň trochu zútulňuje – badať to na záclonách v oknách a pekne udržiavanom balkóne, ktorý zdobia živé kvety. Celý dojem ale kazia nazhromaždené predmety, ktoré kompletne zakrývajú vchod a siahajú až po prvé poschodie.Čítajte aj Poniky obliehajú desiatky medveďov. Šelma s mladými napadla muža, ľudia žijú v strese a strachu
„Zbiera to už asi desať rokov a podľa mňa dosiahol kulminačný bod,“ povedal nám Bojničan, ktorý tiež býva neďaleko. Je presvedčený, že pomaly sa z obrovskej kopy začnú predmety sypať na ulicu za plotom, alebo do dvorov k susedom. „Už sa to s ním ani nesnažíme komunikovať. Keď ho nedokázali presvedčiť, aby to odpratal, mestskí policajti, štátni úradníci ani požiarnici, tak my naokolo to určite nedocielime,“ zdôraznil. Na tento problém vraj už susedia rezignovali.
„Netuším, či sú na to nejaké zákony, paragrafy, ale keby existovali, zrejme by s tým kompetentní už niečo urobili,“ poznamenal. Na pohľad vraj „zberateľ“ vyzerá úplne normálne. „Vonku ho ale vídať málokedy. Všetko to sem nosí skôr po zotmení, nepozorovane. Pravdepodobne má nejaký mentálny problém,“ zhodnotil. Podčiarkol, že všetkých naokolo to „otravuje“, lebo nevedia, čo všetko sa v tej kope môže nachádzať. „Nejaké živočíchy, potkany, neviem. Navyše, je tam hrozba vznietenia – ak tam niekto hodí napríklad špak, požiarom sú ohrozené aj vedľajšie domy,“ uzavrel sused.
Susedská žaloba
Vedúca kancelárie primátora v Bojniciach Pavla Chribik uviedla, že v tejto súvislosti urobila samospráva všetko, čo jej umožňuje zákon. „Dobrovoľný hasičský zbor tam vykonal obhliadku v rámci preventívnej protipožiarnej kontroly ešte vlani vo februári. V rámci toho sa urobila zápisnica, v ktorej boli dotyčnej fyzickej osobe uložené opatrenia na nápravu,“ uviedla Chribik.Čítajte aj Preliezanie plotov, šťuchanie zvierat paličkami, čudné kŕmenie. Bojnická aj bratislavská ZOO hovoria o otrasných prípadoch
K odstráneniu nedostatkov však v určenej lehote nedošlo. Preto vydalo mesto rozhodnutie o opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré však adresát odmietol prevziať a nastala fikcia jeho doručenia (zásielka sa považuje za doručenú, pozn. red.).
Následne, v júli 2024, tam bola vykonaná opakovaná preventívna protipožiarna kontrola za účelom preverenia splnenia spomínaných opatrení. Keďže splnené neboli, mesto to postúpilo na prejednanie priestupku príslušnému orgánu, teda Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ktoré už dvakrát uložilo zberateľovi sankciu.
Šéfka okresných hasičov Zuzana Javorková potvrdila, že mesto Bojnice postupovalo podľa zákona o ochrane pred požiarmi, pričom nedostatky na uvedenej adrese odstránené neboli. Spis preto postúpilo ich riaditeľstvu, ktoré v danej veci uložilo pokutu vo výške 165 eur. „K dnešnému dňu uhradená nebola,“ podotkla Javorková. Dodala, že ide o ojedinelý prípad, s akým sa v ostatných rokoch stretla prvýkrát.Čítajte aj Pri Bratislave sú liahniská komárov, mesto zasiahne dronom
Keďže muž pokutu nezaplatil, môže to viesť k exekúcii, prípadne aj k ďalším sankciám. Jeho susedia sú presvedčení, že situácia nemá riešenie. „Kým nedôjde k nejakej katastrofe, nič sa nezmení,“ mienia.
Úrady sa môžu ocitnúť akoby v začarovanom kruhu. Pokutu môžu uložiť opakovane, no nariadiť vypratanie vecí zo súkromného pozemku, ktoré majiteľ nedefinuje ako odpad, im neprináleží. Či na tento problém existujú iné „páky“, sme sa pýtali advokáta Vladimíra Pirošíka, ktorý je špecialistom na komunálne právo.
„Možnosťou je domáhať sa zjednania nápravy cestou takzvanej susedskej žaloby na okresnom súde. Paragraf 127 Občianskeho zákonníka hovorí o tom, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo vážne ohrozoval výkon jeho práv,“ povedal advokát.
Ak sa to nedá do poriadku, človek sa teda môže brániť súdnou žalobou. „Je to dôležitý právny nástroj pre bezprostredných susedov. Môže to ale trvať týždne, aj celé mesiace. Samozrejme, musí byť doložená ujma, znalecký posudok a podobne,“ dodal Pirošík.