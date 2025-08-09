Košický Alcatraz. Miklušova väznica je oknom do temnej minulosti, najmladším väzňom bol deväťročný chlapec

Vo väznici je v súčasnosti na prízemí aj „izba“, kde je vybavenie meštianskeho domu 18. – 19. storočia. No pôvodne to bola cela pre ženy. „V čase existencie väznice tu mohlo byť naraz zavretých niekoľko žien. Niekedy dokonca aj 20,“ uviedol historik Východoslovenského múzea Richard Papáč šokujúce číslo.
„Vieme, že za celý rok 1880 bolo v celej väznici zavretých okolo 3200 ľudí. Z toho 2-tisíc mužov, okolo tisíc žien a zvyšok boli deti,“ doložil ďalšiu štatistiku. No v tom čase tu boli ľudia uväznení za ľahšie delikty. Boli tu napríklad zavretí zlodeji, prostitútky, alebo výtržníci.
„V tomto období riešil závažnejšie zločiny štát. Približne do roku 1848 ich riešilo mesto a to vrátane trestu smrti. Nielen Košice, ale aj iné mestá, ktoré to mali v právomoci. Napríklad Levoča, Bratislava, Pešť, či Budín,“ spresnil Papáč. Po roku 1848 už mohli trestať len menšie delikty.
Treba dodať aj to, že ľudia tu boli zatváraní na kratšie obdobie. Napríklad 24 hodín, alebo tri dni, prípadne týždeň. Navyše väznica sčasti fungovala aj ako záchytka. Počas celého obdobia jej fungovania vykonávali väzni verejné práce v prospech mesta.
„V podstate sa to deje aj dnes. Väzni pracujú napríklad aj na stavbách. Tí, ktorí sa previnili menej závažnými deliktami vtedy tiež pracovali na stavbách, napríklad pri údržbe opevnenia, robili výkopové práce, či lámali kameň. Ženy ešte aj v 19. storočí vo väznici driapali perie,“ pokračoval historik.
Prevýchova ako základ trestu
Už pred stáročiami to mali väzni ako súčasť trestu. „Aj vtedy nebolo úlohou potrestať delikventa len na tele, či duši, ale ho aj prevychovať. Už v 18. storočí sú doložené zmienky o tom, že ženy vo väznici aj vyšívali a podobne,“ dodal.
Trochu šokujúco môže pôsobiť, že vo väzení sa niekedy ocitli aj deti. Ako to bolo možné? „Nepoznáme presne hranicu, od akého veku mohli deti skončiť vo väzení. Ale podľa dochovaných záznamov bol najmladším väzňom v Miklušovej väznici deväťročný chlapec, ktorý koncom 18. storočia hodil po nejakom mešťanovi kameň. Trafil ho do hlavy. Za tento čin skončil vo väzení na tri dni,“ priblížil Papáč s tým, že súčasťou trestu bolo bitie prútmi. Spomínaný chlapec dostal pred prepustením šesť rán.
„Treba ale dodať, že telesné tresty boli odstupňované. Deti do veku 15 rokov – ak dostali telesný trest, boli bité prútmi. Ženy pre zmenu špeciálnymi metlami a muži palicami,“ vysvetlil historik s tým, že bola možnosť na miernejší fyzický trest. Prípadne sa mu rovno vyhnúť. Jednotlivé prípady totiž posudzoval aj fyzikus – mestský lekár, ktorý určil, či je daná osoba spôsobilá na výkon telesného trestu.
„Ak napríklad nejaký odsúdený dostal trest 30 rán palicou, no lekár usúdil, že by mu to telesne veľmi priťažilo, napísal správu, že neodporúča výkon telesného trestu. Platilo to aj u žien a detí,“ doplnil Papáč. Podotkol, že nebolo cieľom človeka za ľahký delikt dokaličiť, či nebodaj zabiť. Naopak, mal dostať čo mu patrí, no s ohľadom na jeho celkový zdravotný stav.Čítajte viac Ktorý zámok má nad vchodom na erbe nahú ženu? Z jeho okien navyše uvidíte jadrovú elektráreň a známu väznicu
Humánnejšie tresty prišli na rad po roku 1740, keď nastúpila na trón Mária Terézia. V tejto tendencii pokračoval aj Jozef II. „Ak by ste ako muž ukradli v 17. storočí ukradli dva kone, na 99 percent by vás za trest obesili. O sto rokov neskôr by to boli dajme tomu tri roky väzenia a verejnoprospešné práce. To už bol rozdiel,“ ilustroval historik rozdiely podľa zachovaných záznamov. Tento trend postupne zavládol v celej Európe, nastupovalo obdobie osvietenstva.
Navyše podľa neho zavážilo aj to, či väzni spolupracovali a svoje činy oľutovali. Už vtedy mali vďaka tomu šancu na nižší a miernejší trest. Bralo sa to ako nádej na polepšenie. Na druhej strane existovali rozdiely v trestoch.
„V Košiciach ako slobodnom kráľovskom meste to bolo iné, ako napríklad na panstvách, či dedinách, ktoré pod ne patrili. V Košiciach rozhodovala o trestoch mestská rada. Mala 12 členov plus richtára, aby nemohla byť pri hlasovaní prípadná rovnosť hlasov. Aj pán mohol v rámci svojich právomocí udeliť trest poddanému, ale väčšinou to musel riešiť cez stolicu-župu prostredníctvom stoličného súdu,“ priblížil Papáč.
Mestá mali navyše svojich fiškálov, čo boli vtedajší právnici, ktorí ovládali zákony. „Spomínanú mestskú radu často tvorili bohatí a úspešní mešťania, ktorí ale nepoznali dobre zákony. Na to mali fiškála. Ten vedel aký je trest za nejaký zločin. Zároveň žaloval v mene mesta,“ povedal historik. Zároveň pôsobili ako obhajcovia v prípade súkromných sporov. Takto si vedeli privyrobiť hlavne u bohatších mešťanov.
Krutý novovek?
Zaujímavým paradoxom je, že aj z hľadiska trestov za rôzne zločiny a priestupky vnímame stredovek ako kruté obdobie. Paradoxne to tak celkom nebolo. „Krutejší bol skôr raný novovek. Stredovek v Uhorsku do roku 1526, keď bola Bitka pri Moháči sa mi zdá podľa štúdia prameňov a literatúry menej krutý. Je to tak vďaka viacerým faktorom,“ myslí si Papáč.
Vplyv malo rozštiepenie cirkvi a reformácia, stavovské povstania, či obsadenie južnej časti Uhorska Turkami. Aj vďaka tomu bola spoločnosť tvrdšia. No stále existovali aj možnosti zmiernenia trestov. A to aj pri vraždách. „Paradoxne bolo takmer bežné, že sa mohol vrah vykúpiť. Napríklad pri cudzoložstve hlavne u žien, ale niekedy aj u možno bola len málokedy taká možnosť. Pri vraždách áno. No s touto možnosťou museli súhlasiť aj pozostalí a mestská rada,“ objasnil historik okolnosti vtedajšieho systému.
Ak došlo k všeobecnému súhlasu, uzavrela sa dohoda medzi troma stranami a vrah zaplatil poškodenej rodine dohodnutú sumu, plus pokutu mestu. Pravda, ak na to mal. No tu bola ešte jedna možnosť.
„Veľakrát sa v prospech ľudí, ktorí už boli zaistení prihovorili intercesores, čiže akýsi mediátori, väčšinou susedia, či mešťania. Išlo o zmiernenie trestu. Ďalšou možnosťou pri závažnejších deliktoch boli ručitelia, ktorí sa za danú osobu zaručili,“ povedal Papáč.
Dodal, že ručiteľmi muselo byť vždy 13 mužov, ktorí ale na rozdiel od mediátorov museli zaplatiť mestu zábezpeku. S tým, že sa za uväzneného zaručujú a sľubujú, že sa polepší. Delikventa väčšinou v prípade zaplatenia zábezpeky pustili. No ak by znovu niečo v dohľadnej dobe spáchal, tak by boli na zodpovednosť hnaní ručitelia. V takýchto prípadoch sa spisovala ručiteľská listina, kde sa všetci podpísali.
Otčenáš ako trest pre bosorku
„Je pravda, že k trestom a súdom v stredoveku je menej prameňov. Od konca 15. storočia máme v prípade Košíc už viac záznamov. No zo stredoveku je toho oveľa menej, no vychádzame z určitých analógií. No nevieme poskladať komplexný obraz,“ podotkol historik.
Na druhej strane poslúžia porovnania v prípade obvinení z čarodejníctva. „V stredoveku na to reagovali už zákonníky prvých uhorských kráľov v 11. a 12. storočí. V nich sa často uvádza, že ak bude čarodejnica zaistená, bude zbitá, prípadne sa musela postiť, či odriekať príslušný počet otčenášov,“ poukázal Papáč na tresty zo stredoveku.
No o 400 rokov už hrozilo žene obvinenej z čarodejníctva upálenie. „ Ale musím povedať, že v Uhorsku, ani v Košiciach až taká história z čarodejníctva, ako sa popisuje inde, nebola. Ani hranice s odsúdenými nehoreli každú chvíľu,“ dodal Papáč. Len pre zaujímavosť, v Košiciach nebolo počas 16. a 17. storočia upálených viac ako desať žien. Niektoré čarodejnícke procesy ale podľa historika boli v Krupine a iných mestách aj v 18. storočí.
Košice kata požičiavali
Pokiaľ ide o katov, opäť neplatí mýtus, že každý deň popravili niekoľko ľudí. Podľa Papáča nemal za rok, či dokonca dva žiadnu popravu. Na druhej strane ale boli spomínané telesné tresty. „Napríklad bitie na pranieri, či spomínané rany palicou, alebo metlou. No v Košiciach neboli popravy niekedy aj niekoľko mesiacov,“ podotkol historik. Ako príklad uviedol skutočnosť, že za obdobie rokov 1556 až 1608 bolo v Košiciach vykonaných 64 popráv. Štatisticky to vychádza na jednu ročne, ale…
„Existuje záznam, že 7. februára 1579 popravili v Košiciach naraz deväť ľudí. Išlo o prípady, ktoré spolu nesúviseli. Išlo o dve ženy – cudzoložnice, troch lúpežníkov, ktorí zabili kupca a podobne. Jednoducho sa vedenie mesta rozhodlo, že v ten deň popravia naraz všetkých, ktorí boli odsúdení na smrť,“ opísal historik drsné okamihy.
Niektorí boli vo väzení kratšie, iní dlhšie. Navyše aj druhy popráv boli rôzne. Spomínané dve ženy boli utopené, lúpežníci lámaní v kolese, ďalší odsúdený sťatý mečom. Znie to morbídne, no mesto to bralo pragmaticky. Keďže sa „nahromadili“ odsúdenci na smrť, tak ich bolo treba popraviť. Navyše mestská rada neprerokovávala trestné záležitosti každý deň.
„Trestné veci sa v Košiciach súdili v utorky a piatky. Vtedy sa prijímali aj žiadosti na odpustenie, či zmiernenie trestov. Iné dni sa rokovalo o iných záležitostiach. Hrdelné tresty sa väčšinou vykonávali počas sobôt,“ objasnil historik. Počas sobôt boli väčšinou trhy a jarmoky a vtedy prebiehali aj popravy. Malo to účinok, popravy boli verejné a mali odstrašujúci účinok.
Popravy postupne stratili verejný charakter v druhej polovici 19. storočia. Z Čiech je známy prípad štátneho kata, ktorý vykonal jednu popravu verejne, no o tri roky neskôr to už bolo na nádvorí väznice.
Na druhej strane vtedajšia prax umožňovala, že ak nejaká lokalita nemala kata a mala súdnu právomoc, mohla si ho požičať. Poslali mestu žiadosť a ak to odsúhlasilo, kat bol vyslaný na služobnú cestu. Náklady na cestu a pobyt kata, ako aj odmeny za popravy platilo mesto, či obec, ktoré si kata požičali.
Mikluš či Miklóssy?
Podľa legendy sa väznica volá podľa legendárneho kata Mikluša. Skutočnosť je iná. Od roku 1861 bol správcom väznice František Miklóssy. Jeho meno sa medzi väzňami dosť silno spojilo so žalárom a tradovalo sa, že bude zle, ak sa človek dostane do rúk Miklósa.
Miklušova väznica vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov. Oba pochádzajú zrejme z 15. storočia. Podľa bohatých nálezov pri archeologickom výskume bola v jednom z nich až do 16. storočia hrnčiarska dielňa. Zhruba o sto rokov neskôr boli oba domy spojené a upravené tak, aby tu mohla byť mestská väznica s mučiarňou.
Od roku 1872 do roku 1909 bola väznicou mestskej polície. Jej priestory potom slúžili ako sklady Hornouhorského múzea. Oba domy sa dočkali dôkladnej rekonštrukcie až v rokoch 1940 – 42. Následne tu bola expozícia Východoslovenského múzea. Ďalšia veľká rekonštrukcia prišla v roku 2009. V súčasnosti sa rozbieha ďalšia, ktorá má byť hotová v roku 2027.