VIDEO: Ring na Mlynských Nivách: päste lietali hlava nehlava, tiekla aj krv

Pred autobusovou stanicou v Bratislave došlo posledný júlový deň k fyzickému konfliktu medzi viacerými osobami. Troch mužov a jedného chlapca polícia zadržala. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

06.08.2025 14:09
Ring na Mlynských nivách: päste padali hlava nehlava, tiekla aj krv
Zdroj: FB/Polícia SR

K dvom ženám sediacim na múriku pred vchodom do budovy pristúpili podľa polície štyria muži a požadovali od nich drogy. Ženy mužom uviedli, že drogy nemajú, na čo muži zareagovali položením 20-eurovej bankovky na múrik s požiadavkou, aby ženy drogy zohnali, opisuje polícia. „Tie sa postavili a z miesta odišli spolu s ďalšími osobami, avšak následne došlo k fyzickému konfliktu medzi týmito, ako aj ďalšími osobami na ulici Mlynské nivy v blízkosti prevádzky s rýchlym občerstvením,“ priblížil Szeiff.

Na miesto v krátkom čase prišli podľa hovorcu policajné hliadky, ktoré konflikt ukončili a na mieste na osobnej slobode obmedzili troch mužov vo veku 28, 22, 22 rokov a 11-ročného chlapca. Všetkých štyroch následne eskortovali na policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších úkonov.

„Vyšetrovaním okolností tohto prípadu sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II, pričom zo strany povereného príslušníka Policajného zboru bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva,“ uviedol Szeiff.

