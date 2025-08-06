VIDEO: V Žiline rozhodovali po útoku ženy sekundy. Pobodanému mužovi zachránili policajti život

Na mieste útoku zasahovali policajti z krajskej pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Po príchode na miesto policajti ihneď poskytli zranenému mužovi prvú predlekársku pomoc. Muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Žena bola na mieste obmedzená na osobnej slobode,“ uviedla polícia.
Doplnila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-západ popri vznesení obvinenia 55-ročnej žene spracoval aj návrh na jej väzobné stíhanie.