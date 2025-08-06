Pravda Správy Regióny VIDEO: V Žiline rozhodovali po útoku ženy sekundy. Pobodanému mužovi zachránili policajti život

VIDEO: V Žiline rozhodovali po útoku ženy sekundy. Pobodanému mužovi zachránili policajti život

Polícia obvinila 55-ročnú ženu z prečinu ublíženia na zdraví. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, obvinená žena mala v priestoroch ubytovne s nožom v ruke fyzicky napadnúť 46-ročného muža a spôsobiť mu bodno-rezné poranenia.

06.08.2025 16:09
debata (1)
Video

Na mieste útoku zasahovali policajti z krajskej pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Po príchode na miesto policajti ihneď poskytli zranenému mužovi prvú predlekársku pomoc. Muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Žena bola na mieste obmedzená na osobnej slobode,“ uviedla polícia.

Doplnila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina-západ popri vznesení obvinenia 55-ročnej žene spracoval aj návrh na jej väzobné stíhanie.

Ring na Mlynských nivách: päste padali hlava nehlava, tiekla aj krv
Video
Nôž / Vražda / Čítajte viac „Piatkový“ vrah svoje obete štvrtil, ostatky vynášal vo vreciach. Svedkom bol 16-ročný chlapec
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Žilina #Polícia Slovenskej republiky