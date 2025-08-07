Pes pri Topoľčanoch zaútočil na tri malé dievčatá, najhoršie skončilo najstaršie

K útoku došlo v stredu večer, keď pes vybehol z dvora rodinného domu a prešiel cez cestu na chodník. „Tam viackrát uhryzol osemročnú poškodenú a spôsobil jej poranenie v oblasti nôh. Následne prišiel k 11-ročnému dievčaťu, ktoré taktiež opakovane uhryzol do nôh a spôsobil jej viaceré odreniny po celom tele. Najstaršie 13-ročné dievča utrpelo najťažšie poranenia na nohách, ktoré si vyžiadali operačný zákrok s predpokladanou dobou liečenia do troch mesiacov,“ informovala polícia.
Poverený príslušník Policajného zboru v Topoľčanoch začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a s ohľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť,“ doplnila polícia.Čítajte viac Rotvajler zaútočil na deväťročného chlapca, dieťa na mieste zomrelo