Safari v Bratislave. Magistrát povolil lov a odchyt diviakov na Kolibe a Vinohradoch

Hlavné mesto povolilo lov a odchyt diviačej zveri v bratislavskom Novom Meste. Mimoriadne opatrenie sa týka nepoľovných lokalít a pozemkov na Kolibe a Vinohradoch. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.

08.08.2025 10:53
„Tento rok síce evidujeme o niečo menej podnetov na pohyb diviakov v obytných zónach, situáciu ale netreba podceniť,“ konštatuje miestna samospráva.

Dôvodom takéhoto opatrenia sú podľa mestskej časti každoročné sťažnosti obyvateľov na voľný pohyb diviakov v zastavaných oblastiach mimo lesa. Diviačia zver má podľa nej mimoriadnu migračnú schopnosť, spôsobuje škody poľnohospodárom, vlastníkom pôdy a prichádza aj k stretom s ľuďmi či psičkármi. „Najúčinnejšou metódou je udržiavanie jej početnosti v takej výške, aby boli škody minimalizované,“ podotýka mestská časť.

Poverenie na vykonávanie predmetného opatrenia majú Mestské lesy v Bratislave, a to s dôrazom na mimoriadne dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

