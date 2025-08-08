„Módny terorista“ v nákupnom centre podpálil košeľu, ľudí museli evakuovať

„Situácia si vyžiadala okamžitú evakuáciu celého obchodného centra. Po uhasení požiaru bola s výnimkou poškodenej predajne prevádzka obchodného centra obnovená. Pri požiari ani počas evakuácie sa nikto nezranil,“ informovala o udalosti hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová. Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 20 tisíc eur.
Vďaka kamerovým záznamom polícia zistila totožnosť podozrivého muža. Poverený príslušník polície začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovanie cudzej veci.