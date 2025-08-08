Pravda Správy Regióny „Módny terorista“ v nákupnom centre podpálil košeľu, ľudí museli evakuovať

Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo vo štvrtok v obchodnom centre v Dunajskej Strede. Do jednej z predajní vošiel popoludní muž, ktorý podpálil pánsku košeľu. Vzniknutý požiar poškodil ďalší tovar a spôsobil materiálne škody.

08.08.2025 14:20
požiar Foto:
Následky vyčíňania „módneho teroristu“ v Dunajskej Strede.
Opitá a v protismere na Einsteinovej. Vodička po zastavení ledva stála
„Situácia si vyžiadala okamžitú evakuáciu celého obchodného centra. Po uhasení požiaru bola s výnimkou poškodenej predajne prevádzka obchodného centra obnovená. Pri požiari ani počas evakuácie sa nikto nezranil,“ informovala o udalosti hovorkyňa trnavskej krajskej polície Veronika Dachová. Spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 20 tisíc eur.

Vďaka kamerovým záznamom polícia zistila totožnosť podozrivého muža. Poverený príslušník polície začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovanie cudzej veci.

