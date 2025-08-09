Bratislavu dusí prízemný ozón, ohrození sú astmatici, seniori aj deti

K najcitlivejším skupinám populácie na ozón patria podľa SHMÚ starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy. U citlivých osôb sa môže vyskytnúť dráždenie očí, nosa a hrdla, pocit tlaku na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest, priblížili odborníci.
Odporúčajú preto obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností, obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzickú prácu, športové aktivity) a nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, napríklad natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie či voľné spaľovanie.
Ako vzniká prízemný ozón a smog?
Prízemný ozón nie je ten istý ozón, ktorý nás chráni vo vysokých vrstvách atmosféry pred UV žiarením. Vzniká pri zemi a je súčasťou fotochemického smogu. Na rozdiel od priemyselného smogu, ktorý vzniká najmä v zime a je spojený s vykurovaním, fotochemický smog sa tvorí predovšetkým v lete.
Tento proces je komplexný a vyžaduje si súhru niekoľkých faktorov:
- Slnečné žiarenie: V lete je slnečné žiarenie intenzívne, čo je kľúčový katalyzátor.
- Oxidy dusíka (NOx): Tieto látky sa do ovzdušia dostávajú najmä zo spaľovacích motorov automobilov, ale aj z priemyslu.
- Prchavé organické zlúčeniny (VOC): Tieto zlúčeniny pochádzajú z výfukových plynov, priemyslu, ale aj z rôznych rozpúšťadiel a farieb.
Keď sa tieto znečisťujúce látky stretnú so silným slnečným žiarením a teplom, prebiehajú medzi nimi chemické reakcie, pri ktorých vzniká prízemný ozón. A práve jeho zvýšená koncentrácia je to, čo nazývame smogová situácia pre prízemný ozón.