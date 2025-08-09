Pravda Správy Regióny Bratislavu dusí prízemný ozón, ohrození sú astmatici, seniori aj deti

Bratislavu dusí prízemný ozón, ohrození sú astmatici, seniori aj deti

Pre celú Bratislavu platí upozornenie na smogovú situáciu pre prízemný ozón. Informačný prah pre prízemný ozón bol prekročený na Mamateyovej a Jeséniovej ulici a taktiež vo Vlčom hrdle. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

09.08.2025 18:17
debata

K najcitlivejším skupinám populácie na ozón patria podľa SHMÚ starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy. U citlivých osôb sa môže vyskytnúť dráždenie očí, nosa a hrdla, pocit tlaku na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest, priblížili odborníci.

Počasie na víkend: Bude mimoriadne horúco. Ako dlho?
Video
Zdroj: TV Pravda

Odporúčajú preto obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností, obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzickú prácu, športové aktivity) a nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, napríklad natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie či voľné spaľovanie.

Ako vzniká prízemný ozón a smog?

Prízemný ozón nie je ten istý ozón, ktorý nás chráni vo vysokých vrstvách atmosféry pred UV žiarením. Vzniká pri zemi a je súčasťou fotochemického smogu. Na rozdiel od priemyselného smogu, ktorý vzniká najmä v zime a je spojený s vykurovaním, fotochemický smog sa tvorí predovšetkým v lete.

Tento proces je komplexný a vyžaduje si súhru niekoľkých faktorov:

  • Slnečné žiarenie: V lete je slnečné žiarenie intenzívne, čo je kľúčový katalyzátor.
  • Oxidy dusíka (NOx): Tieto látky sa do ovzdušia dostávajú najmä zo spaľovacích motorov automobilov, ale aj z priemyslu.
  • Prchavé organické zlúčeniny (VOC): Tieto zlúčeniny pochádzajú z výfukových plynov, priemyslu, ale aj z rôznych rozpúšťadiel a farieb.

Keď sa tieto znečisťujúce látky stretnú so silným slnečným žiarením a teplom, prebiehajú medzi nimi chemické reakcie, pri ktorých vzniká prízemný ozón. A práve jeho zvýšená koncentrácia je to, čo nazývame smogová situácia pre prízemný ozón.

N8števa chrámu v smogu.
Tento letecký pohľad ukazuje smog obklopujúci...
+5Letecký pohľad ukazuje smog obklopujúci...
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SHMÚ #smog #smogová situácia