Dráma v Košiciach: Muž držal ženu v byte proti jej vôli. Zákrok polície zachytili telové kamery

Košickí policajti zasahovali počas noci v podkrovnom byte po oznámení od ženy, že ju tam muž držal proti jej vôli. Oznamovateľka plakala, prosila o pomoc a mala strach o svoj život, keďže muž podľa jej slov hrozil, že sa stane jeho obeťou. Informovala o tom v nedeľu košická krajská polícia na sociálnej sieti.

10.08.2025 12:15
Polícia zasahovala v košickom byte, kde muž uväznil ženu
Zdroj: Polícia Košický kraj/facebook

Na mieste zasahovali hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky a obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Juh. „Keďže muž nereagoval na opakované výzvy na otvorenie dverí a žena naďalej kričala o pomoc, rozhodli sa policajti konať. Do bytu vnikli v súlade so zákonom, pretože existovalo podozrenie, že život ženy bol ohrozený,“ uviedla polícia.

Podozrivý muž kládol podľa policajtov pasívny odpor a bol za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovaný. „V byte sa nachádzala vystrašená žena, ktorá uviedla, že podozrivý ju zamkol a odmietal pustiť von,“ informovala polícia.

Test na alkohol aj drogy u podozrivého bol negatívny. Na mieste ho zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. Celý zákrok zachytili telové kamery policajtov.

„Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu nedošlo k ujme na zdraví oznamovateľky,“ skonštatovala polícia.

