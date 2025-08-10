„Dnes krátko po 12.45 hod. boli policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V vyslaní na základe oznámenia na linke 158 k jazeru Draždiak, kde malo byť nájdené telo muža bez známok života. Policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff.
V bratislavskom jazere Draždiak našli mŕtveho muža
V jazere Draždiak v bratislavskej mestskej časti Petržalka našli telo 71-ročného muža bez známok života. Objasňovaním presných príčin ako aj okolností tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.